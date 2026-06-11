Halo Campaign Evolved – 200-Euro-Collectors-Edition ausverkauft, Inhalt im Überblick

Die Jagd nach teuren Sammler-Editionen ist bei großen Marken längst ein eigenes Metagame und Halo: Campaign Evolved macht da keine Ausnahme. Die Collector’s Edition des Remakes ist kurz nach dem Start der Vorbestellungen bereits ausverkauft, obwohl das Paket mit einem Preis von umgerechnet rund 200 Euro klar in der Premium-Liga spielt.

Für viele Fans ist das trotzdem kein Schock: Campaign Evolved ist bereits das zweite Remake des ursprünglichen Halo: Combat Evolved, also genau jenes Spiels, das damals als Aushängeschild der ersten Xbox die Reihe groß gemacht hat. Entsprechend hoch ist die Nostalgie, aber auch die Neugier darauf, wie modern sich der Klassiker 2026 anfühlt.

Warum ist die Collector’s Edition so schnell vergriffen?

Was treibt die Nachfrage nach Halo: Campaign Evolved an? Ein wichtiger Push kam durch den jüngsten Trailer von den Xbox-Showcase-Bühnen, der vor allem die deutlich überarbeitete Optik in Szene gesetzt hat. Zusätzlich wurden drei neue Story-Missionen gezeigt, die es in dieser Form im Original nicht gab.

Die neuen Inhalte sind dabei nicht einfach Bonus-Levels, sondern laut aktuellen Infos als Vorgeschichte angelegt. Sie spielen etwa ein Jahr vor dem Beginn der Handlung von Halo: Combat Evolved und sollen erzählerisch auf das vertraute Abenteuer hinführen. Wer seit Jahren wieder frische Halo-Story will, bekommt hier genau das.

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Gleichzeitig gibt es aber auch einen klaren Dämpfer: Campaign Evolved bringt keinen klassischen Multiplayer mit. Ein Teil der Community hadert damit, andere wiederum sehen gerade in der fokussierten Kampagne und den neuen Missionen den Reiz, mal wieder einen reinen Story-Run zu starten.

Was steckt in der Halo: Campaign Evolved Collector’s Edition?

Welche Inhalte sind im 200-Euro-Paket enthalten? Microsoft packt eine ganze Menge physischer und digitaler Goodies in die Sammlerbox. Damit du nichts verpasst, hier die vollständige Liste der Inhalte:

Halo: Campaign Evolved als physische Disc (nur Konsole) inklusive Premium-Edition-Upgrade-Voucher beziehungsweise Premium-Edition-Voucher-Code (nur Steam )

) Sammel-SteelBook

12-Zoll-Master-Chief-Statue

LED-Cortana-Chip als Replica mit wiederaufladbarem Kabel

Drei Concept-Art-Prints im Format 11 x 17 Zoll

Modernisierte Neuauflage des physischen Handbuchs von Halo: Combat Evolved aus dem Jahr 2001

Alpha-Halo-Waffenkammer-Paket mit 5 Master-Chief-Rüstungs-Skins und 6 Waffen-Skins

The Art of Halo: Campaign Evolved als digitales Artbook

Halo: Hungry Buzzards als digitale Kurzgeschichte

Digitales Spielhandbuch

Ob sich das für dich lohnt, hängt am Ende vor allem daran, wie sehr du auf physische Sammlerstücke wie die Statue und das SteelBook stehst. Inhaltlich ist es jedenfalls ein Paket, das klar auf Vitrine plus Nostalgie abzielt, statt nur ein bisschen Extra-DLC draufzulegen.

Wie stehen die Chancen auf einen Restock in Deutschland?

Wo bekommst du noch eine Chance auf die Collector’s Edition? Komplett hoffnungslos ist die Lage nicht: Im offiziellen Xbox-Store gibt es eine Benachrichtigungsfunktion, mit der du dich für Updates registrieren kannst, falls die Collector’s Edition erneut verfügbar wird. Das ist zwar kein Versprechen für Nachschub, aber aktuell die direkteste Option, um einen möglichen Restock nicht zu verpassen.

Parallel lohnt sich für alle, die vor allem zocken statt sammeln wollen, der Blick auf die Standard-Versionen und die digitalen Editionen. Der Release ist für den 28. Juli 2026 angesetzt. Wer vorbestellt, bekommt außerdem Boni wie klassische Mark-V- und Assault-Rifle-Skins im 2001-Look sowie weitere kosmetische Extras und kann bereits ab dem 23. Juli 2026 loslegen.

Und falls dir nach Campaign Evolved doch der Multiplayer fehlt: Für schnelle Runden bleiben weiterhin Halo: The Master Chief Collection und Halo Infinite die naheliegenden Alternativen, während Campaign Evolved vor allem die Kampagne ins Rampenlicht stellt.

Wie wichtig ist dir bei Halo eine starke Story-Kampagne und würdest du für die Collector’s Edition um die 200 Euro ausgeben, wenn sie wieder verfügbar ist? Schreib es gern in die Kommentare.