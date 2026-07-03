Leaks zu Halo-MMOFPS – Microsoft soll Destiny-ähnlichen Shooter testen

Während Destiny 2 spürbar in die Schlussphase seines Live-Service-Zyklus einbiegt, macht ausgerechnet ein anderer Sci-Fi-Riese gerade lautstark von sich reden: Zu Halo kursieren neue Leaks, die auf ein MMOFPS im Destiny-Stil hindeuten. Die Gerüchte zeichnen das Bild eines groß angelegten Multiplayer-Projekts bei Microsoft, das die Lücke im MMO-Shooter-Segment füllen könnte und zugleich eine spannende, fast ironische Wendung für die Halo-Marke wäre.

Besonders pikant: Ausgerechnet Halo, das Franchise aus Bungies Ursprungstagen, könnte in Zukunft einen Platz einnehmen, den Bungie mit Destiny erst aufgebaut hat. Noch ist nichts offiziell bestätigt, doch die Behauptungen werden inzwischen von mehreren Insidern gestützt und fügen sich in eine Phase, in der Halo Studios offenbar gleich mehrere Richtungen für die Serie parallel auslotet.

Die neuen Hinweise zum Halo-MMOFPS

Was wurde zum Destiny-ähnlichen Halo-Projekt geleakt? Der Ursprung der aktuellen Welle liegt bei einem Reddit-Post vom 13. Juni 2026. Darin heißt es, Obsidian Entertainment habe Microsoft bereits vor rund zwei Jahren ein Halo-MMO gepitcht und dafür intern grünes Licht erhalten. Obsidian soll das Projekt jedoch nicht selbst entwickeln, stattdessen liege die Umsetzung bei einer Einheit mit dem Codenamen Team X.

Zusätzliche Glaubwürdigkeit bekommt das Thema dadurch, dass auch der bekannte Leaker TechnicalHalo die Existenz eines Halo-MMOFPS bekräftigt. Demnach sollen Prototypen über mehrere Jahre hinweg immer wieder neu aufgesetzt und getestet worden sein. Das klingt nach einem Projekt, das zwar schon länger in der Pipeline steckt, sich aber offenbar noch in einer Phase befindet, in der Kernideen, Umfang und technische Grundlagen iteriert werden.

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Welche Richtung soll das Gameplay einschlagen? Laut dem Reddit-Leak würdet ihr nicht als Master Chief unterwegs sein, sondern als Soldat im Stil eines Orbital Drop Shock Trooper. Der Schwerpunkt soll auf PvE-Inhalten liegen, bei denen Teams auf unterschiedlichen Planeten Einsätze absolvieren. Genannt werden dabei explizit Dungeons und Raids, also genau jene Aktivitäts-Schiene, die Destiny 2 über Jahre zur festen Größe gemacht hat.

Halo in der Findungsphase mit mehreren Projekten

Welche Halo-Projekte sollen intern parallel laufen? Die Leaks rund um das MMOFPS passen in ein größeres Puzzle: Berichten und Gerüchten zufolge sind bei Halo mehrere interne Vorhaben gleichzeitig in Arbeit. Dazu zählen Remakes, ein weiterer Hauptteil und das bereits öfter mysteriös erwähnte Projekt Ekur.

Nach Halo Infinite wirkt es so, als würde Halo Studios die Marke strategisch neu ausrichten und dabei mehrere Optionen offenhalten. Bekannt ist inzwischen, dass Halo: Combat Evolved für eine neue Generation neu aufgelegt wird. Zusätzlich halten sich Gerüchte, dass danach die komplette ursprüngliche Trilogie moderne Neuauflagen erhalten könnte.

Warum sorgt das bei Fans für Diskussionen? In den letzten Jahren tauchten immer wieder Hinweise auf, dass Halo auch außerhalb klassischer Arena- und Kampagnen-Formate experimentiert. Ein angeblich gescheiterter Battle-Royale-Abstecher und das bisher kaum greifbare, multiplayerlastige Projekt Ekur haben bei vielen den Eindruck hinterlassen, dass die Reihe ihren nächsten großen Identitätsanker noch sucht. Ein Destiny-ähnliches MMOFPS wäre in diesem Kontext nicht nur eine klare Ansage, sondern auch ein Versuch, Halo als Plattform für langfristige Content-Zyklen neu zu etablieren.

Die große Chance und das große Risiko für Microsoft

Warum kommt ein Halo-MMOFPS gerade jetzt ins Gespräch? Mit dem absehbaren Ende von Destiny 2 als dominanter Taktgeber im MMO-Shooter-Bereich entsteht ein spürbares Vakuum. Zwar behaupten sich Titel wie Warframe oder The Division 2 weiterhin, doch die besondere Mischung aus zugänglichem Gunplay, Koop-Endgame und Raid-Kultur hat Destiny geprägt wie kaum ein anderes Spiel. Sollte Halo diese Nische ernsthaft anvisieren, wäre das eine der spannendsten Genre-Verschiebungen der nächsten Jahre.

Welche Hürden stehen einem Destiny-Konkurrenten im Weg? Gleichzeitig hängt über dem Szenario eine dicke Kostenwolke. In den letzten Monaten wurde immer wieder darüber gesprochen, dass Destiny als Live-Service extrem teuer geworden sei und ein potenzielles Destiny 3 mit Entwicklungs- und Produktionsaufwand in einer Größenordnung von über 500 Millionen US-Dollar kalkuliert worden sein soll. In einer Zeit, in der Xbox intern spart und Strukturen neu sortiert, wäre ein vergleichbar ambitioniertes Halo-MMOFPS ein finanzieller Kraftakt.

Unterm Strich steht damit ein spannender Widerspruch: Das Konzept hätte das Potenzial, Halo auf Jahre zu tragen, wäre aber auch genau die Art von Mammutprojekt, die Publisher aktuell besonders kritisch abwägen müssen. Ob Microsoft diesen Schritt wirklich geht, dürfte stark davon abhängen, wie weit die Prototypen bereits sind und ob ein klarer, skalierbarer Content-Plan steht.

Würdet ihr ein Halo-MMOFPS im Destiny-Stil feiern, oder soll Halo lieber bei klassischer Kampagne und Arena-Multiplayer bleiben? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.