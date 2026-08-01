Halo Campaign Evolved – Kritikflut drückt Nutzerwertungen nach Launch

Nur wenige Tage nach dem Release am 28. Juli 2026 steht Halo: Campaign Evolved bereits unter massivem Beschuss aus der Community. Während die Neuauflage des Shooter-Klassikers bei der Fachpresse überwiegend solide Wertungen erhalten hat, fallen die Rezensionen der Nutzer deutlich kritischer aus.

Halo Studios hat Halo: Combat Evolved aus dem Jahr 2001 vollständig mit der Unreal Engine 5 neu entwickelt. Zugleich handelt es sich um die erste Veröffentlichung des Studios unter seinem neuen Namen, nachdem 343 Industries im Jahr 2024 umbenannt wurde. Die hohen Erwartungen an diesen Neustart scheinen jedoch nicht bei allen Fans erfüllt worden zu sein.

Große Kluft zwischen Presse und Community

Wie stark fallen die Wertungen auseinander? Auf Steam sank der Anteil positiver Rezensionen zeitweise auf rund 63 Prozent, wodurch Halo: Campaign Evolved lediglich eine gemischte Gesamtwertung erhielt. Da fortlaufend neue Bewertungen abgegeben werden, kann sich dieser Wert allerdings jederzeit verändern.

Ein ähnliches Bild zeigte sich auf Metacritic. Dort erreichte das Remake einen Nutzerwert von lediglich 5,2 Punkten, während die durchschnittliche Bewertung der Fachpresse bei 80 Punkten lag. Die deutliche Differenz verdeutlicht, wie unterschiedlich Kritiker und Teile der Halo-Community die Neuauflage beurteilen.

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Ob tatsächlich jede negative Rezension als klassisches Review-Bombing bezeichnet werden kann, bleibt dabei fraglich. Viele Beiträge nennen konkrete Probleme und erklären ausführlich, weshalb die jeweilige Bewertung negativ ausfällt. Gleichzeitig sorgt die große Zahl kritischer Stimmen kurz nach dem Launch dafür, dass die Gesamtwertung erheblich unter Druck geraten ist.

Die Kritik reicht über technische Probleme hinaus

Warum reagieren Fans so negativ? Einen einzelnen Auslöser gibt es offenbar nicht. Einige langjährige Fans bemängeln die neuen Sprecherleistungen sowie die Inszenierung bestimmter Zwischensequenzen. Ihrer Ansicht nach hätten zentrale Momente des Originals durch die modernisierte Regie an Wirkung verloren.

Hinzu kommen Berichte über Performance-Probleme, Bugs und eine teilweise auffällige Gegner-KI. Auch die drei neuen Vorgeschichte-Missionen von Operation: METEORITE stoßen nicht durchgehend auf Begeisterung. Weitere Kritikpunkte betreffen die verpflichtende Anmeldung mit einem Microsoft-Konto, den Preis und das Fehlen eines klassischen kompetitiven Mehrspieler-Modus. Koop-Partien sind dagegen weiterhin lokal auf Konsolen sowie online mit bis zu vier Personen möglich.

Einige dieser Schwächen lassen sich nachträglich beheben. Halo Studios kann die Leistung optimieren, Fehler beseitigen und das Verhalten der Gegner über Updates verbessern. Grundlegende Entscheidungen bei Sprecherleistungen, Zwischensequenzen und Umfang dürften dagegen kaum noch verändert werden. Dadurch könnte die gespaltene Stimmung rund um Halo: Campaign Evolved länger anhalten.

Schwieriger Start für Halo Studios

Welche Folgen könnte die Kritik für die Reihe haben? Halo: Campaign Evolved sollte den Beginn einer neuen Ära markieren und den Klassiker für Xbox Series X und S, PC sowie erstmals PlayStation 5 modernisieren. Statt eines uneingeschränkten Erfolgs muss sich Halo Studios nun jedoch mit einer lautstarken Debatte über Technik, Inhalt und kreative Entscheidungen auseinandersetzen.

Dennoch wird das Remake keineswegs ausschließlich negativ aufgenommen. Positive Rezensionen loben das überarbeitete Kampfsystem, die neue Grafik und die grundsätzlich respektvolle Umsetzung der ursprünglichen Kampagne. Entscheidend wird sein, wie schnell Halo Studios auf die technisch lösbaren Beschwerden reagiert und ob sich die Nutzerwertungen nach den ersten Updates stabilisieren.

Wie bewertet ihr Halo: Campaign Evolved? Sind die negativen Rezensionen gerechtfertigt oder wird das Remake von enttäuschten Fans zu hart abgestraft? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.