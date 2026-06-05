Michael Myers kehrt zurück – diesmal nicht nur als Bedrohung im Mehrspieler-Modus, sondern auch als spielbare Hauptfigur einer eigenen Story-Kampagne. Im Rahmen der Future Games Show: Summer Showcase 2026 präsentierte IllFonic erstmals den Singleplayer-Modus von Halloween: The Game.

Das asymmetrische Stealth-Horror-Spiel entsteht bei IllFonic und wird gemeinsam mit Gun Interactive sowie den Partnern Compass International Pictures und Further Front veröffentlicht. Der Release ist für den 8. September 2026 geplant.

Michael Myers wird im Story-Modus spielbar

Der neue Trailer zeigt erstmals, wie der Einzelspieler-Modus aufgebaut ist. Die Geschichte setzt bei der düsteren Vorgeschichte von Michael Myers an und führt zur berüchtigten Halloween-Nacht im Jahr 1978.

Spieler übernehmen dabei die Rolle von „The Shape“ und erleben Haddonfield aus der Perspektive des Boogeyman selbst. In sechs Kapiteln folgt der Story-Modus Michael Myers’ blutigem Weg durch bekannte und neue Schauplätze.

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Dabei greift das Spiel zentrale Motive des Originalfilms auf. Dr. Sam Loomis begleitet die Handlung mit seinen Beobachtungen und ordnet ein, wie Myers zu seinem legendären Overall, seiner Maske und seinem ikonischen Küchenmesser kam.

Haddonfield soll sich wie der Film anfühlen

IllFonic setzt im Story-Modus stark auf die Atmosphäre des Horror-Klassikers. Filmische Zwischensequenzen, nachgestellte Kameraeinstellungen und die bekannte Horror-Ästhetik sollen Haddonfield so wirken lassen, wie Fans den Ort aus dem Originalfilm kennen.

Gleichzeitig soll „Halloween: The Game“ nicht nur eine reine Nacherzählung werden. Das Spiel erweitert die bekannten Ereignisse um neue spielerische Freiheiten und will die monströse Aura von Michael Myers weiter ausbauen.

Jared Gerritzen, Chief Creative Officer bei IllFonic, betont, dass das Team dem Original gerecht werden wollte. Man habe bekannte Kameraeinstellungen rekonstruiert, sich an der DNA der Originalmusik orientiert und Haddonfield so umgesetzt, wie Fans den Ort in Erinnerung haben.

Stealth-Horror mit Sandbox-Ansatz

Auch im Story-Modus setzt „Halloween: The Game“ auf einen Sandbox-Ansatz. Spieler können ihre Opfer auf unterschiedliche Weise aufspüren, verfolgen und ausschalten.

Als Michael Myers beobachtet ihr eure Ziele, nähert euch aus dem Schatten und wartet auf den richtigen Moment für den Angriff. Nicht jede Situation soll dabei gleich ablaufen. Mal bleibt Zeit für ein methodisches Vorgehen, mal ist ein schneller und brutaler Zugriff nötig, um die Polizei auf Abstand zu halten.

Zusätzliche Herausforderungen und Collectibles sollen für Wiederspielwert sorgen. Darüber lassen sich unter anderem neue Kill-Optionen, Szenarien, Hintergrundgeschichten und exklusive kosmetische Inhalte für den Mehrspielermodus freischalten.

Mehrere Schwierigkeitsgrade richten sich sowohl an Spieler, die vor allem die Geschichte erleben möchten, als auch an Horror-Fans, die Michael Myers besonders gnadenlos verkörpern wollen.

Vorbestellungen sind gestartet

Die digitalen Vorbestellungen für „Halloween: The Game“ sind ab sofort verfügbar. Die Standard Edition kostet 39,99 US-Dollar, während die Deluxe Edition für 59,99 US-Dollar angeboten wird.

Die Deluxe Edition enthält neben dem Hauptspiel einen exklusiven Michael-Myers-Skin, zwei exklusive Zivilisten-Charaktere und weitere Inhalte.

„Halloween: The Game“ erscheint am 8. September 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam und Epic Games Store.