Game of Thrones War for Westeros verschoben – Release jetzt Anfang 2027

Fans von Game of Thrones müssen sich auf eine längere Wartezeit einstellen: Das kommende Strategiespiel Game of Thrones: War for Westeros erscheint nicht mehr wie geplant 2026, sondern wurde offiziell auf Anfang 2027 verschoben. Die Ankündigung kommt direkt aus einem neuen Entwicklungsupdate von PlaySide Studios.

Die Begründung fällt klassisch aus, aber nachvollziehbar: Das Team will zusätzliche Zeit für Feinschliff und Politur. Gerade bei einem Echtzeit-Strategiespiel, das mit großen Schlachten, Einheitenvielfalt und Heldenfähigkeiten punkten will, kann ein paar Monate mehr Entwicklung am Ende den Unterschied zwischen holprigem Launch und rundem Release ausmachen.

Die Verschiebung und was sie für das Spiel bedeutet

Warum wurde Game of Thrones: War for Westeros verschoben? Laut PlaySide Studios rutscht das Spiel aus dem geplanten 2026er-Zeitfenster heraus, um mehr Zeit für zusätzliche Politur zu bekommen. Ein genauer Tag steht derzeit nicht fest, es bleibt also bei der Einordnung Anfang 2027.

Gleichzeitig gab es aber auch frisches Material, das die Richtung des Projekts klarer macht. War for Westeros zielt auf große Konflikte in Westeros ab und orientiert sich vom Grundgefühl her an massiven Schlachten, wie man sie aus großen Strategie-Formeln kennt. Für viele dürfte das wie eine Game of Thrones-Variante von Total War klingen, nur eben als eigenes Echtzeit-Setup mit Helden, Fähigkeiten und klaren Fraktionen.

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Wer sich Sorgen macht, dass der Titel in der Versenkung verschwindet, bekommt mit dem Update eher das Gegenteil signalisiert: Das Spiel wirkt präsenter, konkreter und näher an einer spielbaren Vision als zuvor, nur eben nicht mehr im Jahr 2026.

Fraktionen, Helden und Einheiten im Überblick

Welche Fraktionen sind spielbar? Im aktuellen Einblick bestätigt das Studio mehrere große Parteien aus der Welt von Westeros. Dazu gehören:

Haus Stark

Haus Lennister

Haus Targaryen

Die Armee der Toten des Nachtkönigs

Was erwartet euch beim Helden-System? PlaySide stellt in Aussicht, dass es eine ganze Reihe an Helden geben wird, die sich hochstufen lassen. Dazu kommen freischaltbare Fähigkeiten, die aktiv ins Kampfgeschehen eingreifen und die Dynamik auf dem Schlachtfeld verändern sollen.

Auch Jon Schnee ist wieder mit dabei und wird als spielbarer Held hervorgehoben. Das passt: Kaum eine Figur ist so eng mit den großen Konflikten zwischen Norden, Mauer und der Bedrohung darüber hinaus verbunden.

Schauplätze in Westeros und strategische Karten

Welche Maps wurden gezeigt? Das Update gibt außerdem einen konkreteren Blick auf mehrere Schlachtfelder, die direkt von Westeros inspiriert sind. Genannt werden:

Königsmund

Die Mauer

Aschmark, im Kontext von Robb Starks Feldzug durch die Westlande während des Kriegs der Fünf Könige

Worauf setzt das Map-Design? Jede Karte soll eine eigene strategische Struktur bekommen, die euch zu klaren Entscheidungen zwingt: Wann lohnt sich der Vorstoß, wann ist Verteidigen besser, wo sind Flanken möglich und welche Schlüsselbereiche wollt ihr kontrollieren? Genau diese Mischung aus Stellungsspiel und Risikoabwägung steht und fällt mit gutem Kartenlayout, deshalb ist es ein gutes Zeichen, dass PlaySide das Thema so prominent betont.

Zusätzlich kündigt das Studio an, später im Jahr weitere Details zu Map-Control und Gameplay-Systemen zu zeigen. Heißt unterm Strich: Mehr Infos sind bereits in Planung, und die Verschiebung soll nicht das Ende des News-Flows sein.

Wartezeit für Fans und Ausblick auf kommende Auftritte

Wann gibt es neue Game of Thrones-Highlights abseits des Spiels? Während War for Westeros auf 2027 rutscht, läuft House of the Dragon Staffel 3 weiter auf HBO Max. Das Staffelfinale ist für den 9. August 2026 angesetzt, was zumindest Serienfans in den nächsten Wochen noch gut beschäftigt.

Wo könnte das Spiel als Nächstes gezeigt werden? Nach dem jüngsten Entwicklungsupdate wirkt es realistisch, dass War for Westeros im Laufe des Jahres auf einem großen Event auftaucht. Auch die Gamescom liegt als Bühne nahe, zumal ein klarer Gameplay-Deep-Dive zu Karten und Systemen gut ins Messeumfeld passen würde.

Wie steht ihr zur Verschiebung auf 2027: Lieber später und dafür sauberer, oder hättet ihr War for Westeros unbedingt noch 2026 gebraucht? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.