Artikel

Pokémon GO im Mai 2026 – Alle Raid-Days und Raid-Bosse im Überblick

Bild von Solider Snake Solider Snake21. April 2026
0 2 Minuten gelesen
© Game Freak

Niantic hat den Terminplan für die Raid-Days im Mai 2026 in Pokémon GO veröffentlicht und damit schon jetzt klar gemacht: Der kommende Monat wird für Raid-Fans ziemlich voll. Neben mehreren Rotationen in den Fünf-Sterne- und Mega-Raids stehen auch zwei spezielle Raid-Day-Events im Kalender, inklusive Bonusanpassungen, die sich vor allem für Shiny-Jäger lohnen.

Parallel dazu läuft die Vorbereitung auf einen großen Sommer weiter: Im Juli 2026 feiert Pokémon GO sein 10-jähriges Jubiläum, und gegen Ende Mai startet bereits die nächste GO-Fest-Saison mit dem ersten Vor-Ort-Event in Tokio.

Die Raid-Days im Mai 2026

Welche Raid-Days finden im Mai 2026 statt? Für Mai sind zwei Raid-Day-Termine bestätigt, einer davon mit Fokus auf ein legendäres Schatten-Pokémon.

  • 2. Mai 2026: Schatten-Entei-Raid-Day, von 14:00 bis 17:00 Uhr (Ortszeit)
  • 23. Mai 2026: Mega-Raid-Day (das konkrete Mega-Pokémon wurde noch nicht genannt)

Der 2. Mai dreht sich komplett um Schatten-Entei aus Johto. Passend dazu gibt es während des Events eine erhöhte Chance auf ein Schillerndes Entei. Außerdem wird das Limit für Fern-Raids auf 20 angehoben, was den Tag deutlich entspannter macht, wenn ihr nicht dauerhaft von Arena zu Arena laufen könnt oder in eurer Gegend wenig los ist.

Magischen Merch entdecken! ✨

Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️

Zum Shop

Zum Mega-Raid-Day am 23. Mai hält sich Niantic bei den Details aktuell noch zurück. Fest steht nur, dass es sich um einen eigenständigen Event-Tag handelt, während parallel im Monatsverlauf mehrere Mega-Entwicklungen ohnehin turnusmäßig in den Mega-Raids auftauchen.

Weitere Raid-Highlights und Rotationen im Mai

Welche Raid-Bosse sind zusätzlich im Mai wichtig? Neben den Raid-Days gibt es im Mai 2026 mehrere bestätigte Wechsel, die vor allem für Sammler und für Teams mit Blick auf Konter-Pokémon interessant sind.

In den Schatten-Raids erscheint Schatten-Cresselia im Zeitraum vom 6. Mai bis zum 2. Juni 2026. Damit habt ihr über mehrere Wochen Gelegenheit, das Psycho-Pokémon mitzunehmen und euer Team für bestimmte Ligen oder Raid-Konstellationen auszubauen.

Für die Mega-Raids sind vier Mega-Pokémon genannt, die jeweils wochenweise übernehmen:

  • Mega-Camerupt
  • Mega-Firnontor
  • Mega-Altaria
  • Mega-Meditalis

In den Fünf-Sterne-Raids liegt der Fokus im Mai auf Pokémon aus Alola. Für alle verfügbar sind dabei:

  • Anego
  • Kapu-Toro
  • Kapu-Kime

Zusätzlich gibt es eine regionale Rotation vom 13. Mai bis 19. Mai 2026. In diesem Zeitraum wechseln die Raid-Bosse je nach Gebiet:

  • Amerika und Grönland: Masskito
  • Europa, Naher Osten und Indien: Schabelle
  • Asien-Pazifik: Voltriant

Community Days und GO Fest als Ausblick

Was passiert im Mai 2026 abseits der Raid-Days? Der Monat wird nicht nur durch Raids geprägt: Niantic hat auch zwei Community-Day-Termine bestätigt.

  • 9. Mai 2026: Community Day mit Lechonk
  • 16. Mai 2026: Community Day Classic (das Pokémon ist noch nicht bekannt)

Spannend ist außerdem der Blick Richtung GO Fest: Ende Mai startet das erste Pokémon GO Fest 2026 als Vor-Ort-Event in Tokio, danach folgen Termine in Chicago und Kopenhagen im Juni. Das globale GO-Fest-Event ist für Juli 2026 angesetzt und soll einen deutlichen Fokus auf Mewtu legen.

In der Community hält sich weiterhin das Gerücht, dass Mega-Mewtu X und Mega-Mewtu Y dort erstmals in Pokémon GO auftauchen könnten. Offiziell bestätigt ist das bislang nicht, aber der Zeitpunkt würde natürlich passen.

Welche der Mai-Raids stehen bei euch ganz oben auf der Liste, und plant ihr eher den Schatten-Entei-Tag oder den Mega-Raid-Day am 23. Mai 2026? Schreibt es gern in die Kommentare.

Schlagwörter
Bild von Solider Snake Solider Snake21. April 2026
0 2 Minuten gelesen
Bild von Solider Snake

Solider Snake

In meiner Freizeit spiele ich gerne Poker und verbringe den halben Tag im Keller, um meine Gamer-Skills zu verfeinern. Leider ist auch nach 20 Jahren Gaming immer noch nichts mit den Skills. Aber hey, was nicht ist, kann ja noch werden?! Peace, euer Snake!
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
guest
0 Kommentare
Neueste
Älteste Am meisten gewählt
Inline Feedbacks
Alle Kommentare anschauen
Schaltfläche "Zurück zum Anfang"