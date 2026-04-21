Pokémon GO im Mai 2026 – Alle Raid-Days und Raid-Bosse im Überblick

Niantic hat den Terminplan für die Raid-Days im Mai 2026 in Pokémon GO veröffentlicht und damit schon jetzt klar gemacht: Der kommende Monat wird für Raid-Fans ziemlich voll. Neben mehreren Rotationen in den Fünf-Sterne- und Mega-Raids stehen auch zwei spezielle Raid-Day-Events im Kalender, inklusive Bonusanpassungen, die sich vor allem für Shiny-Jäger lohnen.

Parallel dazu läuft die Vorbereitung auf einen großen Sommer weiter: Im Juli 2026 feiert Pokémon GO sein 10-jähriges Jubiläum, und gegen Ende Mai startet bereits die nächste GO-Fest-Saison mit dem ersten Vor-Ort-Event in Tokio.

Die Raid-Days im Mai 2026

Welche Raid-Days finden im Mai 2026 statt? Für Mai sind zwei Raid-Day-Termine bestätigt, einer davon mit Fokus auf ein legendäres Schatten-Pokémon.

2. Mai 2026: Schatten-Entei-Raid-Day, von 14:00 bis 17:00 Uhr (Ortszeit)

Schatten-Entei-Raid-Day, von 14:00 bis 17:00 Uhr (Ortszeit) 23. Mai 2026: Mega-Raid-Day (das konkrete Mega-Pokémon wurde noch nicht genannt)

Der 2. Mai dreht sich komplett um Schatten-Entei aus Johto. Passend dazu gibt es während des Events eine erhöhte Chance auf ein Schillerndes Entei. Außerdem wird das Limit für Fern-Raids auf 20 angehoben, was den Tag deutlich entspannter macht, wenn ihr nicht dauerhaft von Arena zu Arena laufen könnt oder in eurer Gegend wenig los ist.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Zum Mega-Raid-Day am 23. Mai hält sich Niantic bei den Details aktuell noch zurück. Fest steht nur, dass es sich um einen eigenständigen Event-Tag handelt, während parallel im Monatsverlauf mehrere Mega-Entwicklungen ohnehin turnusmäßig in den Mega-Raids auftauchen.

Weitere Raid-Highlights und Rotationen im Mai

Welche Raid-Bosse sind zusätzlich im Mai wichtig? Neben den Raid-Days gibt es im Mai 2026 mehrere bestätigte Wechsel, die vor allem für Sammler und für Teams mit Blick auf Konter-Pokémon interessant sind.

In den Schatten-Raids erscheint Schatten-Cresselia im Zeitraum vom 6. Mai bis zum 2. Juni 2026. Damit habt ihr über mehrere Wochen Gelegenheit, das Psycho-Pokémon mitzunehmen und euer Team für bestimmte Ligen oder Raid-Konstellationen auszubauen.

Für die Mega-Raids sind vier Mega-Pokémon genannt, die jeweils wochenweise übernehmen:

Mega-Camerupt

Mega-Firnontor

Mega-Altaria

Mega-Meditalis

In den Fünf-Sterne-Raids liegt der Fokus im Mai auf Pokémon aus Alola. Für alle verfügbar sind dabei:

Anego

Kapu-Toro

Kapu-Kime

Zusätzlich gibt es eine regionale Rotation vom 13. Mai bis 19. Mai 2026. In diesem Zeitraum wechseln die Raid-Bosse je nach Gebiet:

Amerika und Grönland: Masskito

Masskito Europa, Naher Osten und Indien: Schabelle

Schabelle Asien-Pazifik: Voltriant

Community Days und GO Fest als Ausblick

Was passiert im Mai 2026 abseits der Raid-Days? Der Monat wird nicht nur durch Raids geprägt: Niantic hat auch zwei Community-Day-Termine bestätigt.

9. Mai 2026: Community Day mit Lechonk

Community Day mit Lechonk 16. Mai 2026: Community Day Classic (das Pokémon ist noch nicht bekannt)

Spannend ist außerdem der Blick Richtung GO Fest: Ende Mai startet das erste Pokémon GO Fest 2026 als Vor-Ort-Event in Tokio, danach folgen Termine in Chicago und Kopenhagen im Juni. Das globale GO-Fest-Event ist für Juli 2026 angesetzt und soll einen deutlichen Fokus auf Mewtu legen.

In der Community hält sich weiterhin das Gerücht, dass Mega-Mewtu X und Mega-Mewtu Y dort erstmals in Pokémon GO auftauchen könnten. Offiziell bestätigt ist das bislang nicht, aber der Zeitpunkt würde natürlich passen.

Welche der Mai-Raids stehen bei euch ganz oben auf der Liste, und plant ihr eher den Schatten-Entei-Tag oder den Mega-Raid-Day am 23. Mai 2026? Schreibt es gern in die Kommentare.