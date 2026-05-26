Pokémon GO-Saison Für immer vorwärts startet am 2. Juni 2026 – Termine﻿

Der 2. Juni 2026 wird für Pokémon GO zum nächsten großen Stichtag: An diesem Tag endet nicht nur die aktuelle Saison Erinnerungen in Bewegung, sondern es startet gleichzeitig die neue Saison Für immer vorwärts. Damit stellt Niantic die Weichen für einen Sommer, der ganz im Zeichen des 10. Geburtstags von Pokémon GO und des GO Fest 2026 steht.

Erinnerungen in Bewegung läuft laut offizieller Planung am 2. Juni 2026 um 10:00 Uhr Ortszeit aus. Wer noch offene Ziele aus der Saison hat oder bestimmte Begegnungen mitnehmen will, sollte die letzten Stunden also im Blick behalten.

Die laufende Saison brachte mehrere Neuzugänge ins Spiel, darunter Maritellit, Wolly, Legios, Mimigma sowie die zuvor fehlenden Galar-Pokémon Raffel, Kamehaps und Rolling. Gleichzeitig war sie thematisch an Jubiläen gekoppelt und diente als Auftakt für die Feierlichkeiten rund um zehn Jahre Pokémon GO.

Für immer vorwärts startet am 2. Juni

Wann läuft die neue Pokémon-GO-Saison Für immer vorwärts? Die neue Saison ist offiziell bestätigt und läuft vom 2. Juni 2026 bis zum 8. September 2026. Ein kurzer Teaser deutet mit Konfetti und Jubiläumslogo klar an, dass die 10-Jahre-Feierlichkeiten in den nächsten Monaten weitergeführt werden.

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Im Trailer ist außerdem ein Pikachu mit Visier zu sehen, ein Kostüm-Pokémon, das bereits beim Spring-Marathon-Event im Mai 2026 auftauchte. Das ist ein kleiner Hinweis darauf, dass Kostüme und zeitlich begrenzte Boni auch in Für immer vorwärts eine Rolle spielen könnten.

Inhaltlich wirkt die Saison wie ein Gegenpol zur eher nostalgischen Ausrichtung von Erinnerungen in Bewegung: Statt Rückblick geht es diesmal offenbar stärker um die Zukunft von Pokémon GO. Konkrete Details zu weiteren Debüts oder Event-Highlights wurden im ersten Teaser zwar noch nicht gezeigt, in den kommenden Tagen dürfte aber mit mehr Informationen zu rechnen sein.

Community Days und Termine im Überblick

Welche Community Days sind für Pokémon GO bereits bekannt? Niantic hat die Termine der nächsten drei Community Days bereits veröffentlicht, wobei der 20. Juni 2026 als nächster Termin feststeht. Zusätzlich wurde in einem separaten Video angeteasert, dass im Juni ein Eis-Pokémon im Mittelpunkt stehen wird.

Ein Unterschied zur aktuellen Saison ist ebenfalls schon klar: Für immer vorwärts wird keinen Community Day Classic enthalten. Wer also auf eine zusätzliche Nostalgie-Runde gehofft hat, bekommt stattdessen eher ein kompakteres Community-Day-Programm ohne Classic-Ableger.

Event Datum Uhrzeit Ende Saison Erinnerungen in Bewegung 2. Juni 2026 10:00 Uhr Ortszeit Start Saison Für immer vorwärts 2. Juni 2026 ab 10:00 Uhr Ortszeit Community Day (Juni) 20. Juni 2026 noch offen Pokémon GO wird 10 Jahre alt 6. Juli 2026 ganztägig GO Fest Global 2026 11. Juli 2026 bis 12. Juli 2026 noch offen

GO Fest Global 2026 bringt Mega-Mewtu und Zeraora

Was passiert beim GO Fest Global 2026 in Pokémon GO? Das GO Fest Global 2026 ist für den 11. Juli 2026 und 12. Juli 2026 angesetzt und soll mehrere Raids, Boni und vor allem große Neuzugänge liefern. Als Highlights gelten die Debüts von Mega-Mewtu X, Mega-Mewtu Y und Zeraora.

Gerade Mega-Mewtu gilt seit Jahren als Wunschkandidat für viele in der Community, entsprechend hoch ist die Erwartung, dass Niantic rund um das GO Fest ein spürbar starkes Event-Paket schnürt. In Tokio haben GO-Fest-Aktivitäten bereits begonnen, inklusive früher Zugriffsmöglichkeiten auf Mega-Mewtu im Rahmen eines Vor-Ort-Events.

Als nächste Stationen für das GO-Fest-Erlebnis stehen im Juni Chicago und Kopenhagen auf dem Plan. Währenddessen warten globale Events und Boni auf alle, die nicht bei den Präsenz-Terminen vor Ort sein können.

Teamleiter-Quests und GO-Pässe vor dem Saisonwechsel

Welche zeitlich begrenzten Inhalte laufen bis Mitte Juni in Pokémon GO? Zwischen dem 26. Mai 2026 und dem 15. Juni 2026 gibt es zeitlich begrenzte Teamleiter-Quests mit Candela, Blanche und Spark. Die Aufgaben drehen sich um das Fangen von Pokémon, das Ausbrüten von Eiern und gewonnene Kämpfe.

Dazu kommen limitierte GO-Pässe, die als Belohnungen unter anderem Kostüm-Lapras, Elekid und Ponita aufführen. Wer vor dem Saisonwechsel noch Inhalte mitnehmen will, hat damit direkt mehrere parallele Ziele, die sich gut mit dem üblichen Alltag in Pokémon GO verbinden lassen.

Was wünscht ihr euch für den 10. Geburtstag von Pokémon GO am 6. Juli 2026: eher starke Boni für Raids und EP oder lieber neue Kostüm-Pokémon und Sammelherausforderungen? Schreibt es gerne in die Kommentare.