Pokémon GO – Rollum spawnt wohl nur in kargen, sandigen Gebieten

In Pokémon GO sorgt seit Tagen ein neues Mysterium für Diskussionen: Wo genau taucht die Boden-Schlange Rollum eigentlich auf? Seit dem Start der Nachhaltigkeitswoche im April 2026 streifen viele Fans durch Parks, Wohngebiete und Innenstädte, ohne auch nur eine einzige Sichtung zu bekommen. In der Community verdichten sich jetzt aber die Hinweise, dass Rollum nicht einfach nur selten ist, sondern an sehr konkrete Gelände-Merkmale gekoppelt wurde.

Niantic hatte zum Eventstart lediglich verraten, dass Rollum in wüstenähnlichen Biomen auftauchen soll. Das klingt zunächst eindeutig, wirft in der Praxis aber Fragen auf: Was zählt für das Spiel als wüstenähnlich? Muss man dafür in ein echtes Wüstenklima reisen, oder reicht schon ein bestimmter Untergrund in der Nähe?

Genau diese Unsicherheit hat bei vielen den Ehrgeiz geweckt. Und es sieht so aus, als hätten Datensammler und Spürnasen inzwischen ein plausibles Muster gefunden, das erklären könnte, warum Rollum bei manchen dauernd fehlt und bei anderen plötzlich mehrfach auftaucht.

So ordnet Pokémon GO Rollum offenbar der Weltkarte zu

Wie lässt sich der Spawn von Rollum gezielt eingrenzen? In der Analyse der Community wird vermutet, dass Niantic für die Einordnung der passenden Gebiete auf eine globale Ökosystem-Kartierung zurückgreift. Konkret geht es um eine Klassifizierung, die Flächen als spärlich oder nicht bewachsen ausweist. In solchen Arealen sollen Rollum-Spawns deutlich wahrscheinlicher sein.

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Damit verschiebt sich der Blick weg von klassischen Vorstellungen wie Sahara-Feeling oder trockenen Regionen. Stattdessen könnten auch Orte in Deutschland passen, die im Kartenmaterial als wenig Vegetation gelten. Das können zum Beispiel größere Sandflächen, Schotterareale oder sehr karge Zonen sein, je nachdem, wie die Umgebung in den zugrunde liegenden Daten erfasst wurde.

Parallel berichten einige aus der Community, dass sie Rollum auch dort gefunden haben, wo sichtbarer Sand eine Rolle spielt. Das deckt sich mit der Grundidee, dass es weniger um Hitze und Klima geht, sondern um bestimmte Boden- und Vegetationsmerkmale.

Was ihr während der Nachhaltigkeitswoche jetzt tun könnt

Welche Tipps erhöhen die Chancen auf Rollum in Pokémon GO? Wenn ihr Rollum noch nicht gefunden habt, kann es helfen, bewusst Gebiete mit sandigem Untergrund oder allgemein karger Vegetation anzusteuern, statt nur in den üblichen Hotspots wie Innenstadt-PokéStops zu suchen. Gerade bei Events lohnt sich außerdem ein längerer Spaziergang durch unterschiedliche Umgebungen, weil sich das Biom-Feeling oft schon innerhalb einer Stadt verändern kann.

Wer Rollum nicht nur für den Pokédex will, sollte auch an die Entwicklung denken: Für die Entwicklung zu Sanaconda werden 50 Rollum-Bonbons benötigt. Entsprechend sinnvoll ist es, bei Sichtungen vorbereitet zu sein und Ressourcen nicht zu verschenken.

Sananabeeren einpacken, um pro Fang mehr Bonbons zu bekommen

Rauch nutzen, um zusätzliche Spawns unterwegs zu erzeugen

Genug Pokébälle mitnehmen, falls Rollum in kurzer Zeit mehrfach auftaucht

Unterm Strich ist das gefundene Muster zwar eine hilfreiche Spur, aber keine Garantie. Je nach Wohnort kann es weiterhin passieren, dass passende Flächen schlicht nicht in der Nähe liegen oder das Event-Fenster zu knapp wird.

Warum das Thema viele so beschäftigt

Wieso setzt Niantic immer wieder auf Standort- und Biom-Vorgaben? Pokémon GO hat seit dem Release im Jahr 2016 regelmäßig Pokémon eingeführt, die an bestimmte Regionen oder Biome gebunden sind. Ein klassisches Beispiel sind regionale Exklusiv-Pokémon, die nur in bestimmten Ländern im Wildfang auftauchen. Dazu kommt die Biom-Logik, bei der etwa Küsten- oder Wald-ähnliche Gebiete andere Arten begünstigen als Innenstädte.

Rollum passt genau in dieses Schema: Das Pokémon ist neu im Spiel und wurde im Rahmen der Nachhaltigkeitswoche im April 2026 veröffentlicht, aber mit nur wenig offizieller Orientierung zur konkreten Spawn-Logik. Dass die Community dann mit Karten, Feldtests und Erfahrungswerten nachlegt, ist fast schon Tradition.

Und selbst wenn nicht jeder rechtzeitig fündig wird: In der Vergangenheit hat Niantic bei besonders strengen Bedingungen später oft nachgebessert, etwa über zeitlich begrenzte Forschungen oder andere Event-Formate. Geduld kann sich also lohnen, auch wenn der Sammeldruck bei neuen Releases natürlich hoch ist.

Habt ihr Rollum schon entdeckt, und wenn ja, in welcher Art Umgebung bei euch? Schreibt eure Erfahrungen gerne in die Kommentare.