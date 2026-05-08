Wuthering Waves x Cyberpunk Edgerunners – Start im Juni 2026, Trailer da

Kuro Games hat die nächste große Überraschung für Wuthering Waves offiziell gemacht: Ein Crossover mit Cyberpunk: Edgerunners ist nicht nur real, sondern hat jetzt auch einen ersten Trailer und ein konkretes Release-Zeitfenster. Nach der Veröffentlichung von Version 3.3 am 29. April 2026 bekommt das Open-World-Gacha-RPG damit pünktlich vor seinem zweiten Jubiläum einen der bislang prominentesten Gastauftritte überhaupt.

Die Zusammenarbeit war bereits im April 2025 angekündigt worden, doch seitdem blieb es lange ruhig. Jetzt ist klar: Die Figuren aus Night City sollen später im Jahr 2026 in Solaris einmarschieren, und der Trailer zeigt erstmals, wie das im Spiel aussehen wird.

Release-Zeitfenster und die ersten spielbaren Charaktere

Wann erscheint das Crossover mit Cyberpunk: Edgerunners in Wuthering Waves? Laut Ankündigung soll die Kollaboration im Juni 2026 starten. Das passt auch zum üblichen Patch-Rhythmus des Spiels: Wenn Kuro Games am bisherigen Zeitplan festhält, dürfte das Event zeitlich in die Nähe von Version 3.4 fallen, die aktuell für den 8. Juni 2026 erwartet wird.

Welche Edgerunners-Charaktere kommen als Units ins Spiel? Bestätigt sind Lucy und Rebecca als spielbare 5-Sterne-Resonatoren. Besonders wichtig für alle, die nicht sofort auf Limited-Banner setzen wollen: Rebecca soll im Rahmen des Crossovers kostenlos erhältlich sein.

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Wie lange die Banner verfügbar bleiben und welche Elemente sowie Waffentypen Lucy und Rebecca bekommen, ist bislang nicht offiziell genannt. Als exklusive Einheiten ist aber sehr wahrscheinlich, dass beide über zeitlich begrenzte Banner laufen.

So wirkt das Crossover im Trailer und in der Story

Was zeigt der erste Trailer zur Zusammenarbeit? Im Video sind Lucy und Rebecca bereits mitten in Solaris-3 zu sehen, wo sie mit Rover, Lucilla und weiteren Figuren aus Wuthering Waves interagieren. Schauplatz ist dabei Lahai-Roi, wodurch das Crossover direkt in die aktuelle Spielwelt integriert wird, statt nur als Menü-Event nebenher zu laufen.

Wie kämpfen Lucy und Rebecca in Wuthering Waves? Der Trailer deutet ihre Kampfstile klar an und greift die bekannten Edgerunners-Signaturen auf:

Lucy nutzt ihren Monowire im Kampf.

Rebecca setzt auf ihre massiven Schusswaffen.

Auch die Story-Anteaser klingen nach mehr als nur Fanservice: Lucy und Rebecca sind in Solaris-3 angekommen und werden dort als Edgerunners bezeichnet. Eine Rückkehr nach Hause soll möglich sein, sobald ihre Mission erfüllt ist. Außerdem fällt im Trailer die Andeutung, dass Lucy den Mond im Blick hat.

Zum Schluss gibt es noch einen kurzen, aber auffälligen Moment: David Martinez ist für einen Wimpernschlag von hinten zu sehen, während er auf die Welt herabblickt, bevor seine Jacke davonfliegt. Ob er spielbar wird oder ausschließlich eine Rolle in der Event-Story übernimmt, bleibt offen.

Weitere Termine für 2026 rund um Wuthering Waves

Welche weiteren großen Releases stehen für Wuthering Waves 2026 an? Neben dem Cyberpunk: Edgerunners-Crossover ist bereits der Xbox-Release für Juli 2026 angekündigt. Zusätzlich sind exklusive Game-Pass-Belohnungen für Abonnenten bestätigt.

Inhaltlich ist der Lahai-Roi-Zyklus zudem noch nicht am Ende, und weitere neue Figuren sind für spätere Updates in Aussicht gestellt, darunter Lucilla. Damit wird 2026 für Wuthering Waves ein Jahr, das sowohl durch neue Plattformen als auch durch prominente Kollaborationen spürbar größer werden dürfte.

Wie findet ihr die Wahl von Lucy und Rebecca als erste spielbare Edgerunners-Charaktere, und wünscht ihr euch David Martinez als Unit oder lieber als Story-Figur? Schreibt es in die Kommentare.