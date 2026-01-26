GTA 6: Gerücht über möglichen Russland Bann sorgt für Aufsehen, Quelle wirft Fragen auf

In den vergangenen Tagen sorgte eine Meldung rund um GTA 6 international für Aufmerksamkeit. Mehrere Websites berichteten, dass der kommende Open World Blockbuster in Russland verboten werden könnte. Als Begründung wurde angeführt, dass das Spiel angeblich Szenen mit männlichem Striptease enthalte und damit gegen traditionelle Werte verstoße. Die Nachricht verbreitete sich rasch über soziale Netzwerke, doch bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass die Grundlage des Gerüchts äußerst fragil ist.

Ursprung der Meldung liegt bei einer einzelnen russischen Quelle

Ausgangspunkt der Berichterstattung ist ein Artikel der russischen Website news.ru, der am 14. Januar 2026 veröffentlicht wurde. In diesem wird ein Politiker namens Mikhail Ivanov zitiert, der Rockstar Games vorwerfen soll, bewusst vulgäre Inhalte in GTA 6 zu integrieren. Konkret ist von geplanten Striptease Szenen die Rede, die angeblich die moralische Gesundheit der Gesellschaft gefährden würden. Ivanov soll demnach gefordert haben, das Spiel in Russland entweder zu verbieten oder nur in einer speziell angepassten Version zuzulassen.

Wichtig ist dabei, dass diese Aussagen bislang ausschließlich auf den Bericht von news.ru zurückgehen. Eine unabhängige Bestätigung des Zitats oder Hinweise auf ein offizielles Prüfverfahren durch russische Behörden existieren derzeit nicht. Auch Rockstar Games hat sich zu dem Thema bislang nicht geäußert.

Schnelle Verbreitung trotz dünner Faktenlage

Trotz der unklaren Ausgangslage wurde die Meldung kurz nach ihrer Veröffentlichung von zahlreichen internationalen Gaming Seiten aufgegriffen. In vielen Fällen diente news.ru dabei als einzige Quelle. In der Folge entwickelte sich aus einer einzelnen politischen Stellungnahme schnell die verkürzte Erzählung eines angeblich drohenden Russland Banns für GTA 6. Auf Plattformen wie X und Reddit wurde diese Darstellung weiter zugespitzt und millionenfach geteilt.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Auffällig ist, dass dabei kaum neue Informationen hinzukamen. Stattdessen verstärkte sich der Eindruck der Glaubwürdigkeit allein durch die Vielzahl an Artikeln, die sich gegenseitig zitierten.

Zweifel an Glaubwürdigkeit der Quelle

Zusätzliche Skepsis ergibt sich aus dem Hintergrund der Website news.ru. In früheren Analysen westlicher Forschungsstellen tauchten Portale mit ähnlicher Domain Struktur in Untersuchungen zu pro russischen Informationsnetzwerken auf. Diese Netzwerke arbeiten demnach häufig mit einer großen Anzahl lokal wirkender Nachrichtenseiten, die Inhalte vervielfältigen und gezielt Themen setzen, um bestimmte Narrative zu verbreiten. Ein direkter Beweis, dass news.ru Teil einer solchen Struktur ist, liegt zwar nicht vor. Die geringe Transparenz der Seite und ihre Rolle als alleinige Quelle für mehrere kontroverse Popkulturmeldungen der vergangenen Monate gelten jedoch als auffällig.

Aktueller Stand zu GTA 6

Fest steht derzeit nur, dass GTA 6 offiziell für PlayStation 5 und Xbox Series X und S angekündigt ist und am 19. November 2026 erscheinen soll. Aussagen zu einer Veröffentlichung in Russland oder zu möglichen Verboten gibt es von offizieller Seite nicht. Ebenso wenig ist bekannt, ob die im Gerücht genannten Inhalte tatsächlich Bestandteil des Spiels sind.

Damit bleibt die Geschichte vorerst ein Beispiel dafür, wie schnell sich unbelegte Behauptungen im digitalen Nachrichtenkreislauf verselbstständigen können. Ob Russland GTA 6 tatsächlich prüfen oder gar verbieten will, ist zum jetzigen Zeitpunkt offen und nicht belegt.