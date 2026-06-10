GTA 6 taucht im China-Ladenregal auf – doch die PS5-Box ist nur Attrappe

Grand Theft Auto 6 ist noch Monate vom Release entfernt und trotzdem stand es plötzlich schon im Regal. Ein Reddit-Nutzer hat in einem Videospielgeschäft in China eine vermeintliche PS5-Version von GTA 6 entdeckt, komplett mit Cover und Platzierung wie ein ganz normaler Verkaufsartikel.

Der Moment wirkt wie ein Blick in die Zukunft, denn allein die Vorstellung, GTA 6 schon im Laden zu sehen, triggert bei vielen Fans direkt den Vorfreude-Modus. Dumm nur: Kaufen konnte man das vermeintliche Spiel am Ende natürlich nicht.

Die Entdeckung im Laden

Wer hat GTA 6 im Regal gefunden? Der Reddit-Nutzer pando_irl hat das Foto aus dem Shop geteilt und damit eine kleine Welle ausgelöst. Zu sehen ist eine Box, die wie eine reguläre PS5-Hülle wirkt und GTA 6 prominent zeigt, als wäre das Spiel längst bereit für die Kasse.

So ein Fund ist gerade deshalb auffällig, weil Rockstar Games GTA 6 offiziell nicht vorzeitig veröffentlicht hat, weder in China noch in anderen Regionen. Entsprechend schnell kam die Frage auf, ob hier etwas schiefgelaufen ist oder ob das Geschäft irgendwie an Ware gekommen sein könnte.

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Die Antwort lieferte pando_irl direkt nach, weil er im Laden nachgehakt hat. Das Ergebnis nimmt der Geschichte zwar den Leak-Zauber, macht sie aber umso typischer für den Hype rund um GTA 6.

Werbehülle statt Vorabversion

Was steckt wirklich in der GTA-6-Box? Laut pando_irl hat ein Mitarbeiter bestätigt, dass es sich nur um eine Werbehülle handelt. In der Box steckt demnach kein Datenträger, kein Code, kein Spiel, also nichts, was sich tatsächlich installieren oder starten ließe.

Sehr wahrscheinlich wurde das Cover einfach vom Ladeninhaber selbst gestaltet und ausgedruckt, um Aufmerksamkeit zu erzeugen oder Vorbestellungen anzukurbeln. Das passt auch dazu, dass derzeit noch gar nicht offiziell feststeht, wie das finale Packshot-Artwork von GTA 6 aussehen wird.

Im Raum steht unter anderem ein Motiv mit Lucia und Jason, die an einem Auto lehnen. Ob genau dieses Bild am Ende auf der physischen Version landet, ist aber offen. Ebenso gut möglich ist, dass Rockstar Games für die Verpackung ein anderes, aktuelleres Motiv nutzt, wie es etwa in digitalen Store-Ansichten verwendet wird.

Release rückt näher und die Cover-Frage bleibt

Wann erscheint GTA 6 offiziell? Nach mehreren Verschiebungen soll Grand Theft Auto 6 jetzt am 19. November 2026 erscheinen. Damit sind es nur noch wenige Monate, bis ihr das Spiel tatsächlich in echten Regalen seht, mit finalem Cover, USK-Kennzeichnung und allem, was dazugehört.

Spannend bleibt vor allem die Frage, welchen Stil Rockstar Games für die Verpackung wählt. Ein Teil der Community hofft auf ein klassisch gestaltetes GTA-Cover mit mehreren Szenen in kleinen Kacheln. Andere rechnen eher mit einem cleaner wirkenden Key-Art-Motiv, das Lucia und Jason zentral in den Fokus stellt.

Der Reddit-Post bringt es dabei ganz gut auf den Punkt: Schon ein Bild von GTA 6 im Regal fühlt sich für Fans fast schon real an, auch wenn es in diesem Fall nur Kulisse war.

Altersfreigabe als zusätzliches Gesprächsthema

Welche Altersfreigabe könnte GTA 6 bekommen? Neben dem Cover sorgt im Zusammenhang mit dem Fund auch ein weiteres Detail für Diskussionen: Der chinesische Händler geht offenbar davon aus, dass GTA 6 in den USA eine Adults-Only-Freigabe erhalten könnte.

Zum Vergleich: GTA 5 hatte in den USA noch ein M-Rating für Mature 17+. In Deutschland wurde GTA 5 von der USK mit USK 18 eingestuft. Für GTA 6 gilt zwar als sehr wahrscheinlich, dass es ebenfalls nur für Erwachsene freigegeben sein wird, eine endgültige Einstufung steht aber noch aus.

Wie würdet ihr reagieren, wenn ihr GTA 6 schon heute in einem Ladenregal stehen seht, auch wenn es am Ende nur eine Attrappe ist? Schreibt eure Meinung und euren Wunsch fürs finale Cover gerne in die Kommentare.