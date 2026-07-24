Das PlayStation Network bleibt in Deutschland gestört. Die mutmaßlich zugrunde liegende AWS-Störung ist bereits behoben – trotzdem meldet Sony weiterhin Probleme bei allen PSN-Diensten.

Das PlayStation Network ist am heutigen Freitag, dem 24. Juli 2026, offenbar weiterhin großflächig gestört. Zahlreiche Spieler können sich auf ihrer PS5 oder PS4 nicht anmelden, keine Online-Modi starten oder den PlayStation Store nicht erreichen.

Inzwischen bestätigt Sony den Ausfall auf der offiziellen PlayStation-Statusseite selbst. Demnach bestehen derzeit Probleme bei allen aufgeführten Services – von der Konto-Verwaltung bis zum PlayStation Store.

Wann das PSN wieder vollständig funktioniert und was die Störung verursacht hat, ist bislang nicht bekannt. In unserem Live-Ticker halten wir euch über die weitere Entwicklung auf dem Laufenden.

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Live-Ticker zum PSN-Ausfall am 24. Juli 2026

24. Juli, 17:52 Uhr: PSN-Ausfall beschäftigt Spieler im gesamten DACH-Raum

Die aktuelle PSN-Störung betrifft offenbar den gesamten deutschsprachigen Raum. Neben zahlreichen Meldungen aus ganz Deutschland besteht auch in Österreich und der Schweiz ein starkes Interesse an der aktuellen Lage. Besonders viele betroffene beziehungsweise nach Informationen suchende Spieler kommen derzeit aus den Regionen rund um Wien und Zürich.

Sony weist auf der deutschen Statusseite weiterhin Probleme bei allen PlayStation-Diensten aus. Eine vollständige Entwarnung für den DACH-Raum gibt es damit noch nicht.

24. Juli, 17:44 Uhr: AWS-Störung behoben – warum funktioniert das PSN noch immer nicht?

Inzwischen gibt es einen konkreten Hinweis auf die mögliche Ursache des weltweiten PSN-Ausfalls. Offenbar wurde das PlayStation Network von einer vorherigen Störung bei Amazon Web Services, kurz AWS, in Mitleidenschaft gezogen. Teile der technischen Infrastruktur von PlayStation greifen auf die Cloud-Dienste von Amazon zurück.

AWS hatte am Nachmittag Probleme mit mehreren Diensten bestätigt und anschließend eine schrittweise Wiederherstellung gemeldet. Mittlerweile betrachtet Amazon die zugrunde liegende Störung als behoben. Beim PlayStation Network ist die Normalität allerdings noch nicht überall zurückgekehrt.

Auf der deutschen PlayStation-Statusseite meldet Sony weiterhin Probleme bei sämtlichen Diensten. Auch um 17:22 Uhr gingen aus Deutschland noch aktuelle Nutzerberichte zu ausgefallenen Logins, dem PlayStation Store, Online-Spielen, Partys und allgemeinen Verbindungsproblemen ein.

Gleichzeitig scheint die Wiederherstellung regional und je nach Funktion unterschiedlich weit fortgeschritten zu sein:

Die amerikanische PlayStation-Statusseite zeigt wieder alle Dienste als verfügbar an.

In Deutschland bestätigt Sony weiterhin Probleme in allen Bereichen.

Einige Spieler können den PlayStation Store wieder öffnen.

Käufe, Downloads, Freundeslisten und Online-Funktionen funktionieren teilweise noch nicht.

Andere Nutzer berichten bereits von einem weitgehend normal laufenden PSN.

Das spricht dafür, dass die ursprüngliche Infrastrukturstörung zwar behoben wurde, Sony die betroffenen PSN-Systeme aber noch nicht in allen Regionen vollständig stabilisieren konnte. Eine eigene Erklärung zur Ursache hat Sony bislang nicht veröffentlicht. Der Zusammenhang mit AWS ist daher sehr plausibel, aber noch nicht offiziell von PlayStation bestätigt.

Wann alle Funktionen in Deutschland wieder zuverlässig erreichbar sind, bleibt offen. Sony erklärt auf seiner Statusseite lediglich, dass an einer schnellstmöglichen Lösung gearbeitet werde.

24. Juli, gegen 17:27 Uhr: PSN-Störung betrifft Spieler weltweit

Die aktuelle Störung des PlayStation Networks ist nicht auf Deutschland beschränkt. Nutzer aus zahlreichen europäischen Ländern sowie den USA melden weiterhin Schwierigkeiten beim Login, Online-Gaming und beim Zugriff auf den PlayStation Store.

Entsprechende Berichte liegen unter anderem aus Großbritannien, Frankreich, Spanien, Österreich, Belgien, Portugal und Norwegen vor. Internationale Medien sprechen daher inzwischen von einem weltweiten beziehungsweise zumindest in allen wichtigen Regionen auftretenden PSN-Ausfall.

Die Lage fällt allerdings regional unterschiedlich aus. Während Sony auf der deutschen Statusseite weiterhin Probleme bei allen Diensten meldet, erscheinen andere regionale Statusseiten zeitweise bereits wieder grün. Gleichzeitig treffen dort weiterhin Störungsmeldungen von Spielern ein.

Offenbar werden die PlayStation-Dienste derzeit schrittweise wiederhergestellt oder funktionieren nur zeitweise. Eine vollständige Entwarnung gibt es daher noch nicht.

24. Juli, gegen 17 Uhr: Sony meldet Probleme bei allen Diensten

Die Störung des PlayStation Networks dauert weiterhin an. Auf der offiziellen deutschen Statusseite weist Sony inzwischen bei sämtlichen aufgeführten Services auf bestehende Probleme hin.

Betroffen sind:

Konto-Verwaltung

Spiele und soziale Netzwerke

PlayStation Video

PlayStation Store

PlayStation Direct

Über der Übersicht steht ausdrücklich: „Bei allen Services gibt es Probleme.“

Damit bestätigt Sony, dass nicht nur einzelne Spiele oder Funktionen ausgefallen sind. Die Störung betrifft offenbar weite Teile der PlayStation-Infrastruktur.

Zuvor wurden die Dienste auf der Statusseite zeitweise als verfügbar angezeigt, obwohl Spieler weiterhin Verbindungsprobleme meldeten. Diese vorübergehend grüne Anzeige hat sich damit offenbar als verfrüht erwiesen.

Einen Zeitpunkt für die vollständige Wiederherstellung nennt Sony weiterhin nicht.

24. Juli, etwa 16:30 Uhr: Probleme bestehen trotz zwischenzeitlich grüner Statusseite fort

Obwohl Sony die PSN-Dienste zwischenzeitlich wieder als verfügbar auswies, trafen aus Deutschland und weiteren Ländern weiterhin zahlreiche Störungsmeldungen ein.

Einige Spieler berichteten, dass die Verbindung für kurze Zeit wiederhergestellt wurde und anschließend erneut abbrach. Andere konnten sich weiterhin überhaupt nicht beim PlayStation Network anmelden.

Die schwankenden Meldungen deuteten bereits darauf hin, dass der Ausfall noch nicht vollständig behoben war.

24. Juli, Mittag: Tausende Spieler melden einen PSN-Ausfall

Die Zahl der Störungsmeldungen stieg am Freitagmittag deutlich an. Auf Downdetector wurden während des bisherigen Höhepunkts international mehrere Tausend Meldungen registriert. Ein aktueller Bericht nennt zeitweise knapp 7.000 Hinweise von Nutzern.

Die Beschwerden kamen aus verschiedenen Ländern. Neben Deutschland wurden unter anderem Probleme aus Großbritannien, Frankreich, Österreich, Belgien, Portugal und Norwegen gemeldet.

Sony hatte zu diesem Zeitpunkt noch keine Erklärung zur Ursache veröffentlicht.

Welche Probleme treten beim PSN derzeit auf?

Die Auswirkungen unterscheiden sich offenbar von Nutzer zu Nutzer. Während einige Spieler gar keine Verbindung mehr herstellen können, funktioniert das PSN bei anderen nur zeitweise.

Gemeldet werden unter anderem:

fehlgeschlagene Anmeldungen beim PlayStation Network

Probleme beim Starten digitaler Spiele

nicht erreichbare Online-Modi

Verbindungsabbrüche während laufender Partien

Fehler beim Aufrufen des PlayStation Stores

Probleme mit Freundeslisten und sozialen Funktionen

Schwierigkeiten bei der Konto-Verwaltung

nur für wenige Sekunden funktionierende Verbindungen

Wer aktuell nicht auf die Online-Dienste zugreifen kann, ist somit höchstwahrscheinlich nicht allein betroffen.

PSN down: Liegt das Problem an der eigenen Konsole?

Da Sony die Probleme inzwischen offiziell bestätigt, liegt die Ursache sehr wahrscheinlich nicht an der eigenen PS5, PS4 oder Internetverbindung.

Ein Neustart der Konsole oder des Routers kann bei einzelnen Verbindungsproblemen zwar grundsätzlich helfen. Größere Änderungen an den Netzwerkeinstellungen sind während eines bestätigten, überregionalen PSN-Ausfalls aber nicht sinnvoll.

Spieler sollten insbesondere nicht vorschnell Passwörter ändern, Konsolen zurücksetzen oder ihre Internetkonfiguration löschen. In diesem Fall bleibt zunächst nur abzuwarten, bis Sony die betroffenen Systeme wiederhergestellt hat.

Den aktuellen Stand könnt ihr jederzeit auf der offiziellen Statusseite von PlayStation kontrollieren.

Wie lange bleibt das PlayStation Network offline?

Wie lange die aktuelle Störung noch dauert, lässt sich momentan nicht abschätzen. Sony nennt auf der Statusseite weder eine konkrete Ursache noch einen geplanten Zeitpunkt für die vollständige Behebung.

Auch eine mögliche Cyberattacke oder ein Zusammenhang mit einem anderen Infrastrukturanbieter ist bislang nicht bestätigt. Entsprechende Vermutungen in sozialen Netzwerken sollten daher nicht als gesicherte Erklärung betrachtet werden.

Die zwischenzeitliche Erholung einzelner Verbindungen zeigt zumindest, dass einige Dienste phasenweise wieder erreichbar sind. Da Sony derzeit allerdings Probleme in allen Bereichen ausweist, kann noch keine Entwarnung gegeben werden.

Wir aktualisieren diesen Live-Ticker, sobald Sony einen neuen Status veröffentlicht oder die PlayStation-Dienste wieder vollständig funktionieren.

Seid ihr ebenfalls von der PSN-Störung betroffen? Funktionieren der Login und das Online-Gaming bei euch bereits wieder? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.