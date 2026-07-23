Black Flag Resynced – Patch 1.0.4 nimmt Fans den Kapuzen Toggle beim Sprung

In Assassin’s Creed Black Flag Resynced sorgt ein kleines Detail gerade für ungewöhnlich großen Ärger in der Community. Nach dem Update 1.0.4 funktioniert ein beliebtes Feature offenbar nicht mehr wie zuvor: Die Möglichkeit, Edwards Kapuze in bestimmten Situationen dynamisch zu nutzen, ist beim Leap of Faith scheinbar deaktiviert worden.

Gerade weil viele Fans diese Spielerei für coole Clips und stylische Ingame-Momente genutzt haben, fällt die Änderung besonders auf. Offiziell ist bislang nicht klar, ob es sich um eine bewusste Anpassung oder um einen Nebeneffekt des Patches handelt.

Ein Fan-Feature verschwindet nach Update 1.0.4

Welche Funktion wurde in Assassin’s Creed Black Flag Resynced entfernt? Betroffen ist eine Kapuzen-Umschaltfunktion, die es Edward erlaubte, die Kapuze auch während bestimmter Aktionen zu toggeln. Besonders populär war das beim Leap of Faith, weil sich damit filmreife Sequenzen bauen ließen, etwa wenn Edward im Sprung die Kapuze überzieht und direkt danach im Heuhaufen landet.

Seit Patch 1.0.4 berichten Fans jedoch, dass genau dieser Ablauf nicht mehr klappt. In sozialen Netzwerken und auf Reddit häufen sich Posts, in denen gefordert wird, die Funktion wiederherzustellen oder die Änderung rückgängig zu machen.

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In den Patch Notes selbst findet sich kein konkreter Hinweis auf eine Anpassung der Kapuzen-Logik. Genannt werden unter anderem Fixes rund um Clipping, also unschöne Überschneidungen bei Charakteren und Kleidung. Gut möglich, dass dabei unbeabsichtigt auch das Kapuzenverhalten in bestimmten Animationen beeinflusst wurde.

Warum Resynced trotz Umbau so gut ankommt

Warum ist Black Flag Resynced für Ubisoft trotzdem ein großer Erfolg? Obwohl das Projekt Anfang 2026 als eines der schlechtest gehüteten Branchengeheimnisse galt, hat das die Vorfreude kaum gebremst. Seit Release am 9. Juli 2026 hat sich Resynced schnell zu einem großen Hit entwickelt, nicht zuletzt, weil das Remake spürbar mehr ist als ein reines Grafik-Upgrade.

Der Umzug in die Anvil Engine brachte deutliche visuelle Verbesserungen, gleichzeitig wurden Schleichsystem, Parkour und Kampfmechanik im Vergleich zum Original merklich überarbeitet. Besonders interessant: Ubisoft musste Black Flag Resynced laut Berichten im Kern neu aufbauen, weil alte Assets und Code als zu veraltet und unbrauchbar galten. Der zusätzliche Aufwand scheint dem Endergebnis allerdings eher geholfen zu haben, weil vieles dadurch konsequenter modernisiert werden konnte.

Dass ausgerechnet ein kleines Community-Lieblingsdetail wie der Kapuzen-Toggle so viel Aufmerksamkeit bekommt, zeigt auch, wie stark sich viele an die neue Version gebunden haben. Es geht weniger um einen spielentscheidenden Vorteil, sondern um Style, Identität der Figur und das Gefühl, Edward in den richtigen Momenten exakt so in Szene zu setzen, wie man es selbst möchte.

Ubisofts Reaktion und weitere Baustellen

Wie reagiert Ubisoft auf die Kritik am Patch? Bislang gibt es kein offizielles Statement zur entfernten oder eingeschränkten Kapuzen-Funktion. Gleichzeitig gilt das Team als vergleichsweise reaktionsfreudig: Die Social-Media-Kanäle waren in den letzten Wochen aktiv, und Feedback aus der Community floss bereits in vorherige Updates ein.

Das macht Hoffnung, dass Ubisoft die Änderung noch einmal prüft und gegebenenfalls per Hotfix oder künftigem Patch zurückdreht. Zusätzlich ist ein New-Game-Plus-Modus für Black Flag Resynced in Entwicklung, was zeigt, dass die Nachbetreuung weiterhin Fahrt aufnimmt.

Ganz ohne Reibung lief der Start allerdings ohnehin nicht. Viele Fans kritisierten die umfangreichen Mikrotransaktionen zum Launch, insgesamt wurde von fast 85 Euro an Day-One-Käufen gesprochen. Außerdem gab es am ersten Wochenende einen Serverausfall, der das Spiel zeitweise unspielbar machte, obwohl es grundsätzlich einen Offline-Modus geben soll. Diese Punkte haben die Stimmung bereits vorher angeheizt, weshalb der Ärger um die Kapuze jetzt umso schneller hochkocht.

Wie wichtig ist euch der Kapuzen-Toggle in Assassin’s Creed Black Flag Resynced, und sollte Ubisoft das Feature unbedingt zurückbringen? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.