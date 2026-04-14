Crimson Desert: Rätsel in Schloss Arboria lösen – Schritt-für-Schritt zur Elixierfabrik

Das Schloss Arboria-Rätsel in Crimson Desert wirkt auf den ersten Blick wie ein netter Abstecher in ein verlassenes Gemäuer, entpuppt sich aber schnell als ausgewachsene Maschinenkette mit vielen Schaltern, Ventilen und Handrädern. Wer hier nur planlos an allem zieht, steht im Zweifel am Ende vor einer laufenden Anlage, bekommt aber keinen Abschluss, weil die passende Quest fehlt.

Damit du die Sequenz sauber durchziehst und am Ende auch wirklich die Belohnung abgreifen kannst, findest du hier die komplette Schritt-für-Schritt-Lösung für die Elixierfabrik in Schloss Arboria, inklusive der notwendigen Freischaltbedingungen für den Queststart.

Voraussetzungen und Queststart

Wie startest du das Schloss-Arboria-Rätsel mit Belohnung? Die Reparatur der Elixierfabrik wird nur dann vom Spiel als erfolgreich registriert, wenn du sie im Rahmen der Quest Wiederinbetriebnahme der Elixierfabrik für Haus Celeste erledigst. Du kannst die Mechanik zwar auch vorher anwerfen, aber ohne Quest gibt es keinen ordentlichen Abschluss.

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Welche Bedingungen müssen erfüllt sein? Die Quest wird ungefähr gleichzeitig mit dem Auftrag rund um den Spinnenboss in der Burg freigeschaltet. Um die Haus-Celeste-Quests, inklusive der Fabrik, freizuschalten, musst du diese Fraktions-Meilensteine erreichen:

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Alle Fraktionsquests von Haus Roberts abschließen

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Bis Stufe zehn der Fraktionsquests von Haus Serkis spielen, direkt nachdem du Fort Anvil befreit und das Siegel zurückgebracht hast

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Steuereinheit im Anbauraum aktivieren

Wo beginnt die Rätselkette in der Arboria-Burg? Direkt nach dem Betreten der Burg schaust du nach links: Dort steht ein zylindrischer Tank, aus dem ein Förderband herausführt. Genau an diesem Komplex setzt du den ersten Schritt.

Zuerst trittst du gegen das hölzerne Quadrat mit dem gelben Wirbel. Dafür hältst du STRG (auf Controller LB) und drückst dann die entsprechende Eingabe. Danach schiebst du den herauskommenden Griff ganz nach links, wodurch eine Leiter freigelegt wird.

Klettere hinab, folge dem Korridor und halte beim Betreten des Pflanzenraums rechts Ausschau: Dort ist ein Griff an einem Seil. Diesen Griff drückst du, um die Steuereinheit im Anbauraum zu aktivieren und die nächsten Maschinenteile überhaupt nutzbar zu machen.

Zutaten-Spender und Waschanlage einschalten

Wie bringst du das Förderband und die Sprinkler zum Laufen? Klettere wieder die Leiter hoch. Links findest du ein Handrad, das du drehen kannst. Dadurch klappt oben an der Maschine ein Hebel aus.

Aktiviere diesen ausgeklappten Hebel, damit das Förderband startet. Anschließend lässt du dich auf der anderen Seite der Maschine wieder nach unten fallen und drehst dort das zweite Handrad. Wenn alles richtig sitzt, springen die Sprinkler an und die Verarbeitungskette ist bereit für den nächsten Abschnitt.

Zerkleinerer und Aufzug starten

Wie erreichst du den nächsten Bereich entlang des Förderbands? Folge dem Förderband den Gang hinunter. Du kannst entweder mit Kraftschlag hoch auf die obere Ebene springen oder einfach weitergehen, bis du eine Treppe findest, die in einer Kurve wieder nach oben führt.

Oben drehst du das Handrad neben der festgenagelten Anleitung, um den Zerkleinerer zu aktivieren. Danach lässt du dich ein Stück nach unten fallen und suchst am Ende des Förderbands das große zylindrische Gerät.

Öffne die kleine Klappe an dieser Maschine und drücke den Knopf. Damit setzt du den nächsten Teil der Anlage in Gang und bereitest die Mischung vor, die später im Kessel korrekt ankommen muss.

Mischanlage korrekt einstellen

Welche Einstellungen braucht der Dosierpumpe-Schritt? Dreh dich um und renne gegen den großen Knopf an der gegenüberliegenden Maschine, um sie zu aktivieren. Jetzt kommt der Teil, bei dem viele sich verhaspeln, weil die Füllstände exakt stimmen müssen.

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Drehe das linke Handrad am Tank mit der gelben Flüssigkeit so lange, bis der Pegel die Markierung oben erreicht. Danach drehst du das rechte Handrad am Tank mit der roten Flüssigkeit, bis der Pegel auf der Markierung unten steht.

Wenn die Mischung stimmt, sollte die Flüssigkeit im ganz rechten Tank gelb erscheinen. Das ist dein wichtigstes visuelles Kontrollsignal, bevor du mit Heizer und Abfüllung weitermachst.

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Heizer und Abfüllmaschine in Betrieb nehmen

Wie produzierst du die perfekten Elixierflaschen? Geh von der Mischmaschine aus nach links durch den Torbogen und nimm eines der großen Öl-Fässer auf. Trage es zurück Richtung Treppe. Rechts neben der Treppe findest du eine Maschine, in die du das Fass einsetzen kannst.

Setze das Fass ein und nutze dann Kraftschlag, um das Fass samt Vorrichtung in das Innere der Maschine zu versenken.

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Ziehe anschließend an dem herabfallenden Griff und halte ihn fest, um den Heizer einzuschalten. Direkt danach gehst du hinter die Maschine rechts von dir und ziehst dort den Hebel.

Warte, bis die Anlage Elixierflaschen ausgibt und das Ziel Stelle das perfekte Elixier her als erledigt markiert wird. Falls das nicht zählt, liegt es fast immer an der Mischung: Geh zurück zur Mischanlage und stelle die oben genannten Füllstände erneut ein, bis die Aufgabe sauber abschließt.

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Belohnung abholen und Abschluss sichern

Wo bekommst du den Düngersprüher? Wenn die Produktion durch ist, geh zurück zum Pflanzenraum. Das ist der Raum unten an der Leiter, ganz am Anfang der Kette. Dort findest du links ein Fach, aus dem du den Düngersprüher entnehmen kannst.

Damit ist die Elixierfabrik in Schloss Arboria vollständig repariert und die Questsequenz für Haus Celeste sollte sauber abgeschlossen sein, inklusive der passenden Belohnung.

Hast du bei Schloss Arboria eher an der Mischung, am Heizer oder schon am Einstieg mit Leiter und Seilgriff gehangen? Schreib gern in die Kommentare, an welcher Stelle du am meisten Zeit verloren hast.