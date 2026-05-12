Saros ist schnell, gnadenlos und gerade zu Beginn alles andere als einfach. Housemarque verbindet das präzise Bullet-Hell-Gameplay aus Returnal (zum Test) mit neuen Systemen, schützenden Modifikatoren, Bosskämpfen in mehreren Phasen und einer düsteren Sci-Fi-Welt, die euch kaum Fehler verzeiht.

In dieser Komplettlösung sammeln wir alle wichtigen Guides zu Saros an einem zentralen Ort. Egal ob ihr gerade erst startet, am ersten Boss verzweifelt, euch optimal auf einen bestimmten Kampf vorbereiten wollt oder wissen möchtet, wie lange euch die Reise bis zum Abspann und zur Platin-Trophäe beschäftigt: Hier findet ihr die passenden Hilfen.

Die Seite wird regelmäßig erweitert, sobald neue Guides, Tipps und Lösungen erscheinen.

Erste Schritte in Saros: Das solltet ihr direkt wissen

Der Einstieg in Saros kann ziemlich hart wirken. Viele Systeme greifen erst nach und nach ineinander, während euch das Spiel früh mit gefährlichen Gegnern, Projektilmustern und Bossen konfrontiert.

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Besonders wichtig ist, dass ihr nicht nur auf eure Reflexe vertraut. Wer die Modifikatoren, Waffen, Schutzmechaniken und dauerhaften Fortschritte versteht, macht sich das Spiel spürbar leichter.

Hier findet ihr unsere wichtigsten Guides für den Start:

Saros Anfänger-Guide: Die besten Tipps für den Einstieg

Saros einfacher machen: Versteckte Einstellungen und Tricks

Saros Kapitel: Alle Akte und der Epilog im Überblick

Saros Spielzeit: So lange brauchst du für Story und 100 Prozent

Alle Boss-Guides zu Saros

Die Bosskämpfe gehören zu den größten Hürden in Saros. Viele von ihnen besitzen mehrere Lebensleisten, wechseln ihre Angriffsmuster und verlangen sauberes Movement, präzises Ausweichen und ein gutes Gefühl für die richtige Waffe.

Gerade wenn ihr an einem Boss festhängt, lohnt sich ein genauer Blick auf die einzelnen Phasen. Oft entscheidet nicht euer Level allein, sondern die Kombination aus Vorbereitung, Power-Weapon, Modifikatoren und Timing.

Unsere ausführlichen Boss-Guides:

Fortschritt, Kapitel und Aufbau der Kampagne

Saros ist kein klassischer linearer Shooter, bei dem ihr einfach Mission für Mission abhakt. Stattdessen arbeitet ihr euch durch Akte, Bosse und wiederkehrende Runs, während ihr Stück für Stück neue Möglichkeiten freischaltet.

Damit ihr besser einschätzen könnt, wo ihr euch gerade im Spiel befindet und wie viel noch vor euch liegt, haben wir die wichtigsten Übersichten für euch vorbereitet.

Diese Guides helfen euch bei der Orientierung:

Saros Kapitel: Alle Akte und der Epilog im Überblick

Saros Spielzeit: So lange brauchst du für Story und 100 Prozent

Trophäen, Platin und 100 Prozent

Wer Saros nicht nur durchspielen, sondern komplett abschließen möchte, muss deutlich mehr leisten als nur den Abspann zu erreichen. Für Platin spielen Bosskämpfe, Fortschritt, Sammelaufgaben und bestimmte Herausforderungen eine wichtige Rolle.

Unser Trophäen-Guide zeigt euch, welche Erfolge es gibt und wie schwer der Weg zur Platin-Trophäe wirklich ist.

Hier geht es zur Übersicht:

Saros Trophäen: Alle Erfolge im Überblick und so schwer ist Platin

Test, Wertungen und Einschätzung

Saros ist nicht nur spielerisch spannend, sondern auch einer der wichtigsten PS5-Exklusivtitel des Jahres. In unserem Test erklären wir, warum Housemarque hier einen der besten Shooter der letzten Jahre abliefert und wie sich das Spiel im Vergleich zu Returnal schlägt.

Zusätzlich werfen wir einen Blick auf die internationalen Wertungen und die Frage, ob Saros sogar ein Kandidat für die besten Spiele des Jahres ist.

Unsere Einschätzungen zu Saros:

Saros im TEST: Housemarque liefert ein Shooter-Meisterwerk für die PS5

Saros überzeugt bei Metacritic: Starke Wertungen machen PS5-Exklusivtitel zum GOTY-Kandidaten

Weitere Guides zu Saros

Diese Komplettlösung wird nach und nach erweitert. Geplant sind unter anderem weitere Inhalte zu:

Beste Waffen in Saros

Beste Power-Weapons für Bosse

Alle Modifikatoren erklärt

Beste Einstellungen für Einsteiger

Schnell stärker werden

Alle Biome und Gebiete im Überblick

Beste Strategie für Platin

Alle Bosse in der richtigen Reihenfolge

Endgame und Epilog erklärt

Eure zentrale Anlaufstelle für Saros

Mit dieser Komplettlösung habt ihr alle wichtigen Guides zu Saros an einem Ort. Egal ob ihr am ersten Boss scheitert, euch auf einen späteren Kampf vorbereitet oder einfach wissen wollt, wie viel Spiel noch vor euch liegt: Diese Übersicht führt euch direkt zum passenden Artikel.

Schaut regelmäßig vorbei, denn die Seite wird laufend mit neuen Guides, Tipps und Lösungen erweitert.











