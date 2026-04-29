Saros Spielzeit: So lange brauchst du für Story und 100 Prozent

Saros wird für viele PS5-Fans vor allem als nächster großer Housemarque-Titel spannend, weil der Mix aus Sci-Fi-Action und Roguelike-Struktur nach einem Spiel klingt, das man nicht einfach an einem Wochenende wegspielt. Jetzt gibt es eine recht konkrete Orientierung, wie viel Zeit du für den Abspann einplanen solltest, je nachdem, ob du nur die Story sehen willst oder wirklich alles aus dem Spiel herauskitzeln möchtest.

Entscheidend ist dabei, dass Saros kein lineares Actionspiel ist, bei dem jeder Durchlauf gleich abläuft. Runs können brutal enden, Fortschritt hängt stark vom eigenen Können ab, und Systeme wie permanente Upgrades und Modifikatoren können die Spielzeit spürbar verkürzen oder verlängern.

Die wichtigsten Spielzeit-Angaben im Überblick

Wie lange dauert Saros? Die Spielzeit liegt für die meisten Leute im Bereich von grob zwanzig bis dreißig Stunden, wenn du auf das reine Durchspielen schaust.

Dabei wird klar nach verschiedenen Zielen unterschieden, die du dir selbst setzen kannst. Wer nur die Hauptgeschichte erleben möchte, kommt schneller durch als Completionists, die wirklich jeden Eintrag und jedes Upgrade einsammeln wollen.

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Spielziel Geschätzte Spielzeit Nur Story 20 bis 25 Stunden Story plus Geheimende 22 bis 27 Stunden 100 Prozent (Upgrades, Sammelobjekte, Datenbank) 30 bis 45 Stunden

Warum die Spielzeit bei Saros so stark schwanken kann

Wovon hängt die Spielzeit in Saros ab? Saros ist stellenweise richtig hart, und gerade in Roguelikes kann ein einzelner Knotenpunkt zum Zeitfresser werden, wenn du dort immer wieder scheiterst. Gleichzeitig kann ein guter Run, die richtige Ausrüstung und ein bisschen Momentum dafür sorgen, dass du deutlich schneller vorankommst als der Durchschnitt.

Ein wichtiger Faktor ist außerdem, ob du das Spiel so nimmst, wie es ist, oder ob du mit den sogenannten Carcosan Modifiers arbeitest. Diese Modifikatoren können das Erlebnis leichter oder schwerer machen, und damit direkt beeinflussen, wie viele Anläufe du für bestimmte Abschnitte brauchst.

Durch dauerhaftes Leveln und das Verbessern von Attributen und Werten wird Erfolg über Zeit wahrscheinlicher, weil du nach jedem Run stärker wirst. Das sorgt dafür, dass Saros weniger wie ein unendlicher Grind wirkt und eher wie ein Spiel, das dich Schritt für Schritt in Richtung Abschluss schiebt.

Diese drei Wege gibt es durch die Story

Welche Ziele kannst du in Saros verfolgen? Im Kern gibt es drei typische Herangehensweisen, die auch gut erklären, warum die Zeitangaben so unterschiedlich ausfallen.

Wenn du dir einfach nur den Hauptabspann ansehen willst, orientierst du dich an der Main-Story. Wenn du mehr Kontext und zusätzliche Anforderungen mitnehmen möchtest, gehst du auf das geheime Ende, das als Erweiterung der Handlung beschrieben wird und ein paar Extra-Objectives verlangt.

Normale Ende: Fokus auf die Kern-Story, ohne Umwege. Geheime Ende: Zusätzliche Ziele, die die Geschichte erweitern. Kompletter Abschluss: Alle Upgrades, Sammelobjekte und Datenbankeinträge.

Wie viel Zusatzzeit kostet 100 Prozent? Wer alles sehen will, muss auch mit Zufall leben: Sammelobjekte und Datenbankeinträge hängen teilweise vom Zufall ab. Trotzdem gilt, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass jemand dafür über 45 Stunden benötigt, oft eher deutlich weniger, je nach Run-Glück und Skill.

Wie sieht es bei dir aus: Reichen dir die rund 20 bis 25 Stunden für die Story, oder gehst du direkt auf Geheimende und 100 Prozent? Schreib es gerne in die Kommentare.