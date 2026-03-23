PS Plus April 2026 – Termine für Essential, Extra und Premium, erste Abgänge

Im April 2026 geht es bei PlayStation Plus direkt mit der nächsten Inhaltswelle weiter. Wie gewohnt laufen die Updates je nach Abo-Stufe zeitversetzt ab: Erst werden die neuen PS Plus Essential-Spiele angekündigt und freigeschaltet, danach folgen die Neuzugänge im Extra- und Premium-Katalog. Dazu kommen bereits erste bestätigte Abgänge aus dem Extra-Angebot, auf die ihr euch einstellen solltet.

Damit ihr keine Ankündigung verpasst und rechtzeitig noch Inhalte aus dem Vormonat mitnehmt, lohnt sich ein Blick auf die wichtigsten Termine. Gerade rund um den Monatswechsel kann es schnell passieren, dass man ein Essential-Spiel nicht mehr einlösen kann, wenn die neue Auswahl live geht.

PS Plus Essential im April 2026

Wann werden die PS Plus Essential-Spiele im April 2026 angekündigt? Die Enthüllung der neuen Essential-Auswahl wird für Mittwoch, den 1. April 2026, um 17:30 Uhr deutscher Zeit erwartet. Das passt zum etablierten Muster, nach dem Sony die monatlichen Essential-Titel in der Regel am letzten Mittwoch vor dem ersten Dienstag eines Monats bekannt gibt.

Wann werden die PS Plus Essential-Spiele im April 2026 freigeschaltet? Die Freischaltung soll am Dienstag, den 7. April 2026, erfolgen. Üblicherweise tauchen die Spiele im PlayStation Store am Vormittag auf, meist zwischen 10 und 11 Uhr.

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Ankündigung: 1. April 2026 um 17:30 Uhr

Freischaltung: 7. April 2026 zwischen 10 und 11 Uhr

Wichtig: Mit dem Start der neuen Essential-Spiele werden die Titel aus dem März 2026 ersetzt. Spiele aus dem Vormonat, die bis dahin nicht eingelöst wurden, können anschließend nicht mehr zur Bibliothek hinzugefügt werden.

PS Plus Extra und Premium im April 2026

Wann werden die neuen Inhalte für PS Plus Extra und Premium im April 2026 angekündigt? Für Extra und Premium wird die Ankündigung am Mittwoch, den 15. April 2026, um 17:30 Uhr erwartet. Sony legt die Katalog-Updates traditionell in die Monatsmitte, mit etwas Abstand zu den Essential-Titeln.

Wann erscheinen die neuen PS Plus Extra- und Premium-Spiele im April 2026 im Katalog? Die Freischaltung wird für Dienstag, den 21. April 2026, erwartet, ebenfalls am Vormittag zwischen 10 und 11 Uhr. Ab diesem Zeitpunkt sollten die Neuzugänge im Spielekatalog verfügbar sein.

Ankündigung: 15. April 2026 um 17:30 Uhr

Freischaltung: 21. April 2026 zwischen 10 und 11 Uhr

Ein entscheidender Unterschied zu Essential: Inhalte aus Extra und Premium bleiben zwar oft länger im Katalog, sind aber nicht dauerhaft zum Einlösen gedacht. Sobald ein Spiel aus dem Katalog entfernt wird, ist es über PS Plus nicht mehr spielbar, selbst wenn es zuvor heruntergeladen wurde.

Erste Abgänge aus dem Extra-Katalog im April 2026

Welche Spiele verlassen PS Plus Extra im April 2026? Für April 2026 sind bereits zwei Abgänge aus dem Extra-Katalog bekannt. Die konkreten Titel stehen damit frühzeitig fest, sodass ihr sie noch rechtzeitig spielen oder durchziehen könnt, bevor sie aus dem Angebot verschwinden.

Wie viele Abgänge sind bisher bestätigt? Aktuell sind es zwei Spiele, die im April 2026 aus PS Plus Extra entfernt werden. Weitere Abgänge können später noch dazukommen, sobald Sony die nächste Liste offiziell erweitert.

Welche Essential-Spiele wünscht ihr euch für April 2026, und welche Neuzugänge sollten für Extra und Premium unbedingt dabei sein? Schreibt eure Tipps und Hoffnungen gern in die Kommentare.