PS Plus Essential März 2026 endet bald – bis 7. April noch 4 Spiele sichern

In wenigen Tagen schaltet Sony die April-Neuzugänge für PlayStation Plus Essential frei. Das bedeutet gleichzeitig: Wenn ihr euch die Essential-Spiele aus dem März 2026 noch nicht gesichert habt, läuft euch langsam die Zeit davon.

Bis zum Vormittag des 7. April 2026 könnt ihr die März-Titel noch eurer Bibliothek hinzufügen. Danach werden sie durch die neuen Monatsgames ersetzt und sind nicht mehr über die Essential-Auswahl verfügbar.

Letzte Chance für die Essential-Spiele aus März 2026

Bis wann könnt ihr die März-Spiele noch sichern? Laut Zeitplan bleibt euch dafür nur noch das kurze Zeitfenster bis zum Vormittag des 7. April 2026. Wenn ihr die Titel einmal beansprucht habt, bleiben sie in eurer Bibliothek und sind spielbar, solange euer PS-Plus-Abo aktiv ist.

Die März-Auswahl hatte dabei einen klaren Schwerpunkt auf Abwechslung: von Sport über Monsterjagd bis hin zu einem großen Online-Rollenspielpaket und einer entspannten Aufbausandbox. Als Highlight stach für viele vor allem die Monsterhatz in Monster Hunter Rise heraus.

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Diese Spiele waren im März 2026 bei PS Plus Essential dabei

Welche Essential-Spiele gab es im März 2026? Hier ist die vollständige Übersicht der vier Titel, die ihr euch noch bis zum Vormittag des 7. April 2026 sichern könnt.

Spiel Plattform Release Metascore Preis im PS Store PGA TOUR 2K25 PS5 Februar 2025 80 74,99 Euro Monster Hunter Rise PS5, PS4 Januar 2023 87 39,99 Euro The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road PS5, PS4 Juni 2021 74 19,99 Euro Slime Rancher 2 PS5 Juni 2024 76 29,99 Euro

PGA TOUR 2K25 bringt Golf-Simulation mit Karriere- und Online-Komponenten auf PS5 und ist das Sportpaket der Runde.

bringt Golf-Simulation mit Karriere- und Online-Komponenten auf PS5 und ist das Sportpaket der Runde. Monster Hunter Rise liefert schnelle Jagden, kooperatives Gameplay und eine der beliebtesten Monsterjäger-Erfahrungen der letzten Jahre auf PS5 und PS4.

liefert schnelle Jagden, kooperatives Gameplay und eine der beliebtesten Monsterjäger-Erfahrungen der letzten Jahre auf PS5 und PS4. The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road richtet sich an Fans großer Online-Rollenspiele, die Tamriel gemeinsam erkunden und Quests, Dungeons und Story-Inhalte nachholen wollen.

richtet sich an Fans großer Online-Rollenspiele, die Tamriel gemeinsam erkunden und Quests, Dungeons und Story-Inhalte nachholen wollen. Slime Rancher 2 setzt auf eine bunte Wohlfühl-Atmosphäre, Sammeln, Ausbau und Entdecken, ideal als entspannter Kontrast zu den actionlastigeren Titeln.

So geht es im April 2026 mit PlayStation Plus weiter

Welche neuen Essential-Spiele starten im April 2026? Ab Dienstag, dem 7. April 2026, stehen die neuen Essential-Titel bereit. Zu den Neuzugängen zählt das düstere Action-Rollenspiel Lords of the Fallen, das ursprünglich im Herbst 2023 unter anderem für PS5 erschien.

Außerdem dürfen sich Fans von Lara Croft auf Tomb Raider 1-3 Remastered freuen. Mit der Freischaltung der April-Spiele verschwinden dann wie gewohnt die März-Titel aus der Essential-Auswahl.

Auch bei den höheren Abo-Stufen geht es bald weiter: Die Enthüllung der neuen Extra- und Premium-Spiele für April wird voraussichtlich am 15. April 2026 gegen 17:30 Uhr erwartet. Die Veröffentlichung der Spiele erfolgt dann am 21. April 2026 gegen 10 Uhr. Parallel dazu fliegen regelmäßig Titel aus den Spiele- und Klassikerkatalogen, im April trifft es unter anderem das gefeierte Tauchabenteuer Dave the Diver.

Habt ihr euch die März-Spiele schon gesichert, und welches davon war für euch der beste Deal? Schreibt es gerne in die Kommentare.