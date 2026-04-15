Overwatch – PS-Plus-Bundle bringt Venus-Moira-Skin und 5 Battle-Pass-Sprünge

PlayStation-Plus-Abonnenten können sich gerade ein neues Gratis-Paket für Overwatch sichern. Passend zum Start von Overwatch Reign of Talon Season 2: Summit gibt es im PlayStation Store ohne Aufpreis den Venus-Moira-Bonuspack, der neben einem Skin auch praktische Fortschritts-Extras für den Battle Pass enthält.

Season 2 ist am 14. April 2026 offiziell gestartet und setzt den Schwung fort, den Blizzard nach dem gefeierten Reign-of-Talon-Season-1-Update vom 10. Februar 2026 mitgenommen hat. Wer auf PlayStation unterwegs ist und ein aktives Abo hat, bekommt mit dem Bundle direkt einen kleinen Anschub für die neue Saison.

Inhalt des Venus-Moira-Bonuspacks

Was ist im kostenlosen PS-Plus-Bundle für Overwatch enthalten? Das Paket ist klar auf kosmetische Belohnung plus Progress ausgelegt. Enthalten sind der Legendäre Venus-Moira-Skin sowie fünf Battle-Pass-Stufensprünge, die eure Freischaltungen im aktuellen Saisonpass beschleunigen.

Der Venus-Moira-Skin ist dabei kein komplett neues Item, sondern ein beliebter Klassiker: Er wurde ursprünglich zur fünfjährigen Overwatch-Feier im Jahr 2021 eingeführt. Wer ihn bisher nicht im Spind hat, kann ihn sich über dieses Angebot nun kostenlos sichern.

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Bonus Details Skin Legendär: Venus für Moira Battle Pass 5 Stufensprünge

So beanspruchst du das Gratis-Paket auf PlayStation

Wie bekommst du den Venus-Moira-Skin mit PS Plus? Der Weg ist unkompliziert, es gibt aber eine wichtige Voraussetzung: Dein PlayStation-Network-Konto muss mit Battle.net verknüpft sein, damit die Inhalte korrekt auf deinem Overwatch-Konto landen.

Wenn das erledigt ist, kannst du den Bonuspack direkt im PlayStation Store über die Konsole anfordern. Die Inhalte werden anschließend automatisch gutgeschrieben.

Aktives PlayStation-Plus-Abonnement haben PlayStation Network mit Battle.net verbinden Im PlayStation Store den Overwatch Venus Moira Bonus Pack kostenlos beanspruchen Die fünf Battle-Pass-Stufensprünge und Venus-Moira werden automatisch dem verknüpften Overwatch-Konto gutgeschrieben

Ein offizielles Enddatum wird auf der Store-Seite nicht genannt. Erwartbar ist, dass das Angebot mindestens für den aktuellen Saisonzeitraum verfügbar bleibt. Als möglicher Orientierungspunkt gilt der Start von Reign of Talon Season 3 am 16. Juni 2026.

Weitere Gratis-Belohnungen rund um Season 2

Welche zusätzlichen kostenlosen Items gibt es aktuell in Overwatch? Neben dem PlayStation-Plus-Paket laufen rund um den Saisonstart auch Twitch-Drops. Wenn du bis zum 11. Mai 2026 insgesamt acht Stunden Overwatch-Streams auf Twitch schaust, kannst du dir mehrere Goodies sichern.

Wolf Pup Weapon Charm

Lilith Blade Weapon Charm

Eine Common-Lootbox

Eine Epic-Lootbox

Wichtig für alle, die direkt zum Saisonstart schon zugeschlagen haben: Bei den Twitch-Drops gab es offenbar technische Probleme, wodurch die Drops zurückgesetzt wurden. Es lohnt sich deshalb, in der Twitch-Inventarübersicht nachzusehen und die Belohnungen gegebenenfalls erneut zu beanspruchen. Als Entschuldigung wurde zudem ein zusätzlicher Battle-Pass-Stufensprung in die Drop-Reihe aufgenommen.

Wie findest du solche PS-Plus-Bundles für Overwatch: nimmst du alles mit oder sind Skins für dich nur dann spannend, wenn du sie dir gezielt aussuchst? Schreib es gern in die Kommentare.