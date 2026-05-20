IO Interactive sieht die PS5 Pro offenbar als beste Konsolenplattform für 007 First Light. Der Grund dafür ist nicht nur die stärkere Hardware, sondern vor allem Sonys überarbeitete Upscaling-Technologie PSSR. Diese soll im neuen James-Bond-Spiel direkt zum Launch zum Einsatz kommen und für ein sichtbar schärferes, stabileres Bild sorgen.

Besonders spannend: Die Implementierung soll laut IO Interactive erstaunlich unkompliziert gewesen sein. Das Team habe die neue PSSR-Version innerhalb von ungefähr einem Tag integriert und sei mit dem Ergebnis praktisch sofort zufrieden gewesen.

PSSR soll Bildqualität und Details verbessern

Auf dem offiziellen PlayStation Blog erklärt IO Interactive, welche Vorteile die PS5-Pro-Version von 007 First Light bieten soll. Die verbesserte PSSR-Technologie soll demnach vor allem für ein ruhigeres und klareres Bild sorgen. Besonders in Bewegung sollen Details stabiler bleiben, statt zu flimmern, zu verschwimmen oder sichtbar auseinanderzufallen.

Gerade für ein Spiel wie 007 First Light kann das wichtig werden. IO Interactive spricht unter anderem von dichten Außenbereichen, feinen Details in der Umgebung und Nahaufnahmen von Charakteren in Zwischensequenzen. Solche Szenen gehören traditionell zu den Bereichen, in denen Upscaling-Techniken besonders gefordert werden.

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Laut dem Studio hilft PSSR außerdem dabei, Haare, Stoffe und andere feine Elemente sauberer zu rekonstruieren. Auch störendes Flimmern und Shimmering-Artefakte sollen reduziert werden. Das Ergebnis soll ein konsistenteres Bild sein, das gerade auf großen 4K-Bildschirmen ruhiger wirkt.

IO Interactive war offenbar sofort überzeugt

Besonders positiv äußerte sich Jon Rocatis, Principal Render Engineer bei IO Interactive. Die neue PSSR-Version sei in etwa einem Tag eingebaut worden. Danach habe das Ergebnis nur wenig zusätzliche Arbeit benötigt. Sinngemäß sagte Rocatis, dass man mit dem Bild praktisch direkt zufrieden gewesen sei und keine umfangreichen Sonderlösungen für einzelne Szenen gebraucht habe.

Auch Henrik Schlichter, Technical Director bei IO Interactive, spricht von einem klaren Schritt nach vorne. Die PS5-Pro-Fassung soll sauberer, stabiler und bei feinen Details sichtbar schärfer wirken. Damit positioniert das Studio die Pro-Version als technisch stärkste Konsolenfassung des kommenden Bond-Abenteuers.

Auf der PS5 Pro wird das verbesserte PSSR laut PlayStation Blog standardmäßig als Upscaler genutzt. Auf anderen Plattformen setzt IO Interactive weiterhin auf FSR 3.1.5.

007 First Light erscheint bald

007 First Light ist ein narratives Action-Adventure von IO Interactive, dem Studio hinter der modernen Hitman-Trilogie. Das Spiel erzählt eine eigene Origin-Story rund um einen jungen James Bond, der noch am Anfang seiner Karriere beim MI6 steht.

Der Release ist für den 27. Mai 2026 geplant. Das Spiel erscheint für PS5, Xbox Series X/S, PC und später auch für Nintendo Switch 2.

Für Sony ist die Meldung ebenfalls interessant. PSSR war zum Start der PS5 Pro nicht in jedem Spiel gleichermaßen überzeugend, entwickelte sich zuletzt aber zu einem wichtigen Argument für die stärkere Konsole. Wenn 007 First Light tatsächlich sichtbar von der neuen Version profitiert, könnte das einer der nächsten Titel werden, an denen sich die Technik gut demonstrieren lässt.