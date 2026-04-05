Roblox erweitert Avatar-Editor um Make-up-Kategorie mit über 100 Items

Roblox hat am 5. April 2026 ein frisches Avatar-Update ausgerollt, das vor allem Fans von Charakterdesigns freuen dürfte: Eine neue Kategorie namens Make-up erweitert die Personalisierung im Avatar-Editor und im Avatar-Marktplatz. Damit bekommt ihr noch mehr Kontrolle darüber, wie eure Figur im Spiel wirkt, ohne direkt auf komplette Gesichts-Items oder vorgefertigte Looks angewiesen zu sein.

Der Schritt passt zu Robloxs Strategie, die eigene Plattform über regelmäßige Updates modern zu halten. Erst vor Kurzem wurden die Classic Faces in Richtung Dynamic Heads überführt, inklusive Option, Gesichtsanimationen an oder auszuschalten und verschiedene Kopfformen flexibel zu wechseln. Mit Make-up geht Roblox jetzt noch tiefer in die Details der Optik.

Make-up als neue Avatar-Kategorie

Was bringt das neue Make-up-Feature in Roblox? Die neue Kategorie ist ab sofort live und über den Avatar-Marktplatz sowie den Tab zum Anpassen erreichbar. Kern der Funktion ist, dass ihr kosmetische Elemente kombinieren und schichten könnt, statt euch auf ein einzelnes Komplett-Item festlegen zu müssen.

Zu den kombinierbaren Bausteinen gehören unter anderem Augen- und Lippen-Make-up sowie Gesichts-Make-up, Augenbrauen und Wimpern. So lassen sich sowohl subtile Alltagslooks als auch extremere Styles bauen, je nachdem, was zu eurem Avatar oder zu einem bestimmten Roblox-Erlebnis passt.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Wichtig: Der Begriff Make-up ist hier bewusst breit gefasst. In der Kategorie landen nicht nur klassische Beauty-Elemente, sondern auch kosmetische Alternativen, die eher in Richtung Rollenspiel oder Action gehen.

Gesichtsbemalung

Kampfnarben

Kunst-Designs und Artwork-Looks

Tarnmuster und Camouflage

Weitere kosmetische Stilvarianten, die über reines Beauty-Make-up hinausgehen

Mehr Items, mehr Creator, mehr Marken

Wie groß ist das Angebot zum Start? Zum Launch sind bereits über 100 Make-up-Items verfügbar. Roblox will die Auswahl regelmäßig erweitern, sowohl über unabhängige Creator als auch über Marken, die eigene Looks beisteuern.

Für Creator steckt hier auch eine klare Chance zur Monetarisierung: Limitierte Items, zeitlich begrenzte Drops und rabattierte Kosmetik-Pakete können dazu führen, dass mehr Leute experimentieren, häufiger wechseln und neue Styles passend zu Events ausprobieren. Gerade für Konzerte, In-Game-Veranstaltungen oder saisonale Themen könnte das neue System schnell zum Standard werden.

Auch Brands sind bereits sichtbar aktiv: e.l.f Cosmetics gilt als einer der ersten großen Namen, der das Feature mit Creator-Kollaborationen und produktinspirierten Looks bespielt. Zusätzlich setzt die Marke in eigenen Roblox-Erlebnissen wie e.l.f Up und Glow Up auf virtuelle Try-on-Ansätze, um Styles direkt im Roblox-Kontext erlebbar zu machen.

Reaktionen der Community und mögliche nächste Schritte

Warum setzt Roblox ausgerechnet jetzt auf Make-up? Roblox begründet die Einführung damit, dass Make-up für Gen Z eine besondere Bedeutung hat und ein wichtiger Teil von Identität und Community-Kultur sein kann. Als Beispiel wird eine Aussage genannt, nach der 77 Prozent der Make-up-Nutzenden sich mehr wie sie selbst fühlen, wenn sie Make-up tragen. Das Ziel: Der Community mehr Kontrolle darüber geben, wie sie sich im Spiel präsentiert und anfühlt.

In sozialen Netzwerken wie Reddit und X fällt die Reaktion überwiegend positiv aus. Viele sehen das Update als sinnvolle Erweiterung, gerade weil Avatar-Individualisierung einer der Hauptgründe ist, warum Roblox für viele so lange spannend bleibt. Parallel hoffen Fans darauf, dass weitere Verbesserungen folgen, die über Make-up hinausgehen.

Verbesserte Haar-Optionen

Mehr Flexibilität bei Hauttönen

Feiner justierbare Körperproportionen

Richtigere und reichere Texturen

Generell noch tiefere Avatar-Anpassungen

Wie viel davon als Nächstes kommt, bleibt offen. Klar ist aber: Wenn Roblox beim Tempo der letzten Monate bleibt, dürfte die Avatar-Schiene auch 2026 einer der großen Update-Schwerpunkte bleiben.

Was hältst du vom neuen Make-up-Feature in Roblox, und welche Avatar-Option fehlt dir aktuell am meisten? Schreib es gerne in die Kommentare.