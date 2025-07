Avatar: Seven Havens – Entdecke das Geheimnis des Erdbändigens im neuen Abenteuer

Earthbending ist eine der faszinierendsten und geheimnisvollsten Künste aus dem Universum von Avatar: Der Herr der Elemente. Während in den Serien Avatar: Der Herr der Elemente und Die Legende von Korra Feuer-, Wasser- und Luftbändigen ausgiebig behandelt wurden, blieb das Erdbändigen relativ unerforscht. Mit der bevorstehenden Veröffentlichung von Avatar: Seven Havens, in der der Hauptcharakter ein geborener Erdbändiger ist, gibt es viel über diese Kunst zu erfahren, bevor die Serie an den Start geht.

Herkunft des Erdbändigens

Woher stammt das Erdbändigen in Avatar? In Avatar: Der Herr der Elemente wird erklärt, dass das Erdbändigen ursprünglich von den Dachsmullen gelehrt wurde. Diese großen, blinden Kreaturen nutzen ihre Fähigkeiten, um die Erde um sie herum zu manipulieren und Tunnel unterirdisch zu schaffen. Diese Bändigungsart hebt sich von der Wildheit des Feuerbändigens und der Ruhe des Luft- und Wasserbändigens ab, da der Bändiger seine Angriffe präzise timen muss. Toph erklärt dies Aang beim Erdbändigen-Unterricht, indem sie ihm sagt, dass er warten und zuhören muss, anstatt sich auf seine reaktiven Instinkte zu verlassen.

Es gibt mehrere Arten von Erdbändigungsstilen. Tophs „spezieller“ Stil wurde durch ihre Interaktionen mit Dachsmullen sowie durch ihre Übungszeit als Kind erlernt. Dieser „Gottesanbeterinnen“-Stil nutzt ihren ganzen Körper und liefert präzise und wohlüberlegte Bewegungen, um Erde und Metall zu manipulieren. Der gängigere Bändigungsstil ist der, der in der Stadt Ba Sing Se dargestellt wird. Dieser raffinierte, rigide Stil des Erdbändigens wirkt eher militärisch und wird typischerweise von den Dai Li, der Polizeieinheit der Stadt, verwendet.

Verschiedene Erdbändigungsfähigkeiten

Welche Arten von Erdbändigungsfähigkeiten gibt es? Diejenigen, die das Erdbändigen erlernen, sind nicht nur auf Felsen und Erde beschränkt. Erdbändiger können auch Metallbändigen, Sandbändigen und Lavabändigen erlernen. Beispiele für Metall- und Sandbändigen wurden bereits in Avatar: Der Herr der Elemente gezeigt. Es ist auch wahrscheinlich, dass Erdbändiger alles manipulieren können, was aus den Mineralien oder Kompositen der Erde stammt, einschließlich Glas.

Es erfordert einen hochqualifizierten Erdbändiger, um komplexere Formen zu manipulieren. Toph zum Beispiel ist eine äußerst mächtige Erdbändigerin, was es ihr ermöglicht, Metallbändigen zu erlernen. Trotz dieser Fähigkeiten hat sie Schwierigkeiten mit Sand, da sie ihr Bändigen nutzt, um ihre Umgebung zu sehen, und der Sand alles „verschwommen“ macht.

Erdbändigen im neuen Avatar: Seven Havens

Welche Erdbändigungsfähigkeiten könnte der Avatar in Seven Havens haben? Während wenig über den neuen Avatar in Seven Havens bekannt ist, können einige Kontextinformationen aus dem während der SDCC-Panel gezeigten Teaser-Artwork abgeleitet werden. Wir wissen, dass der neue Avatar ein Zwilling ist und das Duo beide geborene Erdbändiger sind. Der Teaser zeigt eine trostlose Welt mit einer klaren Wüstenkulisse. Die Kleidung der Hauptfigur bietet einige Hinweise. Sie wuchs wahrscheinlich in dieser Wüste auf, da sie leichte Leinenkleidung, kniehohe Stiefel und einen leichten Umhang trägt, der Schutz vor Sonne und Wind bietet.

Aufgrund dieser Hinweise ist es möglich, dass der neue Avatar eine Spezialität im Sandbändigen oder sogar Kristallbändigen hat, da die Landschaft des Bildes einen Fokus auf große Kristalle legt, die aus dem Boden ragen. Wenn der neue Avatar Aang und Korra folgt, wird sie eine natürliche Erdbändigerin sein, möglicherweise Schwierigkeiten mit Luft- und Feuerbändigen haben und eine Reihe von einzigartigen, selbst erlernten Erdbändigungsfähigkeiten haben, die ihrem Status als Avatar entsprechen.

Erdbändigen in einer Welt nach Korra

Wie hat sich das Erdbändigen in einer Welt nach Korra verändert? Während nur wenig über die Handlung von Avatar: Seven Havens bekannt ist, wurde erklärt, dass die Welt nach Korras Verschmelzung der Geist- und Menschenreiche in Ruinen fiel. Mit der nahezu vollständigen Zerstörung der Welt sind nur noch sieben Orte bewohnbar und sicher für Menschen.

Aufgrund der Instabilität der Welt könnte das Erdbändigen, wie es in den ersten beiden Handlungsbögen zu sehen war, in der dritten Folge sehr unterschiedlich sein. Das Bändigen könnte mächtiger sein, Monster könnten gefährlicher geworden sein, und die Anforderungen an die Bändiger haben sich wahrscheinlich dramatisch geändert im Vergleich zu den blühenden Welten, in denen Aang und Korra lebten.

Während es noch zu früh ist, um zu wissen, was der neue Weltzustand für das Erdbändigen als Fähigkeit bedeutet, wird das Verständnis, wie es in früheren Zeiträumen gezeigt wurde und was es tun konnte, helfen, die neue Handlung nachvollziehbarer zu machen. Mit neuen Erdbändigungsfähigkeiten, die wahrscheinlich in Avatar: Seven Havens debütieren, wird es hilfreich sein, sich mit den Dachsmullen aus Der Herr der Elemente vertraut zu machen.

