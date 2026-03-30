Avatar Legends The Fighting Game – Azula zeigt zwei Spielmodi im Gameplay-Check

Avatar Legends The Fighting Game nimmt in den nächsten Wochen weiter Fahrt auf und hat jetzt Prinzessin Azula ins Rampenlicht gestellt. In einem ausführlichen Gameplay-Breakdown zeigt Entwickler Gameplay Group International, wie stark sich Azulas Spielstil von klassischen Allroundern unterscheidet und warum sie vor allem Fans von aggressiver Bewegung und Setups abholen dürfte.

Der 2D-Fighter erscheint am 2. Juli 2026 für PlayStation 5, PC, Xbox Series sowie Nintendo Switch und Nintendo Switch 2. Zum Launch soll das Spiel mit 12 bekannten Figuren aus dem Avatar-Universum starten und damit bewusst einen anderen Weg gehen als die bisherigen, meist actionlastigen Adventure-Umsetzungen der Marke.

Azulas zwei Modi als Kernmechanik

Wie spielt sich Prinzessin Azula in Avatar Legends The Fighting Game? Azula verfügt laut Entwickler über zwei klar getrennte Toolkits, zwischen denen sich ihr gesamter Gameplan verschiebt. Im Zentrum stehen dabei ihre blauen Flammen und ein Stil, der je nach Modus entweder kontrolliert oder chaotisch ausfällt.

Im Focused Mode agiert Azula ruhig und berechnend. Ihre Specials hinterlassen dabei Öl-Fallen, die sich entzünden lassen und so wie klassische Trap-Setups funktionieren. Das lädt dazu ein, Gegner mit Timing und Raumkontrolle zu überlisten, statt nur über reinen Druck zu gehen.

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Im Firelord Mode kippt das Konzept in die Offensive: Azula wird unberechenbarer in der Bewegung, verzichtet auf Fallen und bekommt stattdessen ein erweitertes Angriffspaket. Dazu zählt auch eine vorrückende Flammenwand, die den Bildschirmdruck erhöht und Gegner zum Reagieren zwingt.

Unabhängig vom Modus setzt Azula stark auf Air Mobility. Wer gerne über Sprünge, Winkel und schnelle Positionswechsel spielt, dürfte hier besonders viel herausholen, zumal beide Movesets diese Stärke konsequent unterstützen.

Sokka als Kontrastfigur im Roster

Welche Rolle spielt Sokka im Vergleich zu den Bändigern? Neben vielen Elementkämpfern wird zum Start auch Sokka als Nicht-Bändiger dabei sein und sich spürbar anders anfühlen. Statt Feuer, Wasser, Erde oder Luft setzt er auf Tempo, Tricks und Waffen.

Sein Alleinstellungsmerkmal ist die Möglichkeit, viele normale Angriffe direkt in sogenannte Flow-Moves zu canceln. Damit kann Sokka blitzschnell ausweichen oder die Position wechseln, was ihn besonders schwer zu greifen macht.

Diese Mobilität hat aber einen Preis: Sokka kann seine normalen Angriffe nicht in C-Angriffe verketten. Um trotzdem konstant gefährlich zu bleiben, greift er auf sein Arsenal zurück, das sich eng an der Vorlage orientiert.

Bumerang

Keule

Meteoritenschwert

Release, Modi und Inhalte zum Start

Welche Inhalte sind zum Launch von Avatar Legends The Fighting Game geplant? Zum Release am 2. Juli 2026 sind mehrere Einzelspieler- und Mehrspieler-Optionen angekündigt. Damit soll das Spiel sowohl fürs schnelle Online-Match als auch für Training und Solo-Fortschritt taugen.

Arcade-Modus

Story-Modus

Trainingsmodus

Online-Modi

Combo-Trials-Modus

Character-Lessons-Modus

Galerie-Modus mit bisher unveröffentlichtem Artwork aus der Franchise-Historie

Der Standard-Preis wurde bislang nur außerhalb Europas klar kommuniziert. Für Deutschland bleibt daher vorerst offen, bei welchem Betrag die digitale Standard-Edition in PlayStation Store, Nintendo eShop, Microsoft Store und auf Steam zum Start tatsächlich landen wird.

Wie gefällt euch Azulas Konzept mit Focused Mode und Firelord Mode, und wen wollt ihr im Roster als Nächstes im Detail sehen? Schreibt es gerne in die Kommentare.