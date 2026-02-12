State of Play-Gerüchte um Intergalactic und mögliche Demo von Naughty Dog

Wenn PlayStation eine besonders langes State of Play ankündigt, läuft die Gerüchteküche traditionell heiß. Genau das passiert gerade rund um Naughty Dog: Fans von The Last of Us vermuten, dass wir bei der kommenden Ausgabe einen neuen Blick auf das Sci-Fi-Projekt Intergalactic: The Heretic Prophet bekommen. Manche gehen sogar noch weiter und rechnen mit einer Demo, zumindest in irgendeiner Form.

Der Hintergrund: Sony hat für später in dieser Woche ein State of Play angesetzt, das mit 60 Minuten laut Ankündigung das bisher längste Format dieser Reihe sein soll. Auf dem Plan stehen Updates von First- und Third-Party-Studios, was automatisch Raum für große Namen schafft.

Erwartungen an Sonys großes State of Play

Welche First-Party-Spiele könnten im Fokus stehen? Ein Update zu Marvel’s Wolverine gilt vielen als nahezu gesetzt, auch wenn offen ist, in welcher Form Sony das angeht. Möglich wäre klassisches Gameplay, ein Story-Trailer oder auch ein Release-Date mit Begleitankündigungen rund um die Veröffentlichung.

Dazu kommt, dass einige Fans sich wundern, warum Horizon Hunters Gathering bereits vor dem State of Play enthüllt wurde. In der Community wird deshalb spekuliert, ob das Platz für weitere Horizon-News schaffen sollte. Ebenfalls immer wieder genannt: ein lange gemunkeltes Metroidvania-Spin-off zu God of War, das bislang aber nicht offiziell bestätigt ist.

Und dann ist da eben noch Naughty Dog, das Studio hinter The Last of Us, das seit langer Zeit ein großes Fragezeichen in Sonys Line-up darstellt. Genau dieses Fragezeichen könnte sich nun zumindest teilweise auflösen.

Intergalactic als möglicher Überraschungsgast

Warum rechnen Fans ausgerechnet jetzt mit Intergalactic? Naughty Dog arbeitet an der neuen Marke Intergalactic: The Heretic Prophet, zu der es seit der Erstankündigung vor über einem Jahr keine frischen Infos gab. Aus Fansicht wäre ein State of Play der ideale Ort, um wieder in die Öffentlichkeit zu treten, zumal das Event ungewöhnlich lang ausfällt.

Zusätzlichen Schub bekommt die Spekulation durch Berichte aus dem Dezember: Demnach soll es in der Entwicklung in Richtung Crunch gegangen sein, obwohl das Spiel angeblich ein Release-Zeitfenster für 2027 anpeilt. Crunch bedeutet in dem Kontext längere Überstunden und ein hoher Zeitdruck, um ein Ziel zu erreichen.

Besonders brisant: In dem Umfeld fiel auch das Stichwort Demo. Und genau das ist der Punkt, an dem Fans die Verbindung zum nun angekündigten State of Play ziehen.

Die Demo-Gerüchte und der auffällige Zeitpunkt

Was hat es mit der angeblichen Demo auf sich? Laut den Berichten soll ein Demo-Meilenstein eine Rolle gespielt haben. Konkret war davon die Rede, dass Naughty Dog zwischen Oktober 2025 und Ende Januar 2026 einen großen Teil des Teams häufiger ins Büro beordert habe, statt wie üblich mit weniger Präsenz-Tagen zu arbeiten. Zusätzlich seien Mitarbeitende gebeten worden, pro Woche mehrere Überstunden in einem internen System zu dokumentieren.

Dass kurz nach dem genannten Ende-Januar-Zeitraum nun ein State of Play stattfindet, wirkt auf viele wie ein Puzzleteil, das sich plötzlich einfügt. Entsprechend wird auf Reddit bereits fleißig diskutiert, ob das Timing ein Hinweis auf einen neuen Trailer, eine erweiterte Präsentation oder sogar einen spielbaren Ausschnitt ist.

Könnte auch nichts bedeuten, aber Naughty Dog hat die Demo für Intergalactic vor zwei Wochen fertiggestellt und jetzt bekommen wir ein State of Play.

Ich denke, dieses Jahr werden wir noch einiges sehen, inklusive Release-Fenster.

Ich hoffe es, aber vermutlich sehen wir es eher beim State of Play im September, Sony mag kurze Marketing-Phasen.

Wichtig dabei: Selbst wenn eine Demo existiert, heißt das nicht automatisch, dass du sie direkt selbst spielen kannst. Gerade bei großen Produktionen sind Demos häufig zunächst interne Builds, die für Management, Partner oder als Präsentationsmaterial gedacht sind.

Was ein neuer Intergalactic-Auftritt bedeuten würde

Wie könnte Naughty Dog Intergalactic beim State of Play zeigen? Realistisch wäre ein kurzes Update, das den Ton, die Welt und die grundlegende Spielidee stärker umreißt, ohne gleich die komplette Gameplay-Schleife offenzulegen. Ebenso denkbar: ein erster echter Gameplay-Snippet, der die Tech und die Atmosphäre demonstriert, gerade wenn ein Demo-Build ohnehin existiert.

Für PlayStation wäre Intergalactic: The Heretic Prophet zudem ein wichtiges Signal, weil es sich um eine neue Marke von einem der prestigeträchtigsten Studios handelt. Nach dem langen Schweigen würde schon ein kleiner Auftritt reichen, um Diskussionen, Analysen und Erwartungen neu anzuheizen.

Ob es am Ende wirklich Intergalactic wird, oder ob Naughty Dog das Pulver noch länger trocken hält, erfahren wir sehr bald, denn das State of Play läuft am Donnerstag.

Was erwartest du dir vom State of Play: lieber ein kurzes Lebenszeichen von Intergalactic oder direkt Gameplay, vielleicht sogar mit konkretem Release-Zeitfenster? Schreib deine Meinung in die Kommentare.