GTA Online – Salvage Yard im Fokus, Event-Woche läuft vom 5. bis 11. März 2026

In GTA Online startet ab dem 5. März 2026 eine neue Event-Woche, die sich ganz um den Schrottplatz dreht. Bis einschließlich 11. März 2026 stehen dabei vor allem Boni rund um den Salvage Yard im Fokus. Wenn du dir ohnehin gerade ein neues Business aufbauen willst oder wieder mehr Zeit in Heists und Nebenjobs stecken möchtest, ist das genau die Art Woche, in der sich ein Blick in die täglichen To-do-Listen lohnt.

Der Schrottplatz ist in Los Santos längst mehr als nur Deko. Zwischen Aufträgen, Fahrzeug-Beutezügen und dem Management drumherum ist er eine solide Einnahmequelle, wenn du regelmäßig dranbleibst. Die Event-Woche setzt genau hier an und macht die typischen Abläufe spürbar attraktiver, besonders für alle, die den Salvage Yard schon besitzen oder gerade erst einsteigen.

Salvage-Yard-Schwerpunkt der Woche

Worum geht es in der GTA-Online-Event-Woche vom 5. bis 11. März 2026? Im Zentrum stehen Salvage-Yard-Boni. Das bedeutet: Alles, was direkt mit deinem Schrottplatz-Business zusammenhängt, rückt in den Vordergrund und soll sich in dieser Woche stärker lohnen als üblich.

Praktisch heißt das für deinen Alltag: Wer seinen Schrottplatz ohnehin regelmäßig nutzt, kann die Woche nutzen, um Routineabläufe mitzunehmen und das Maximum herauszuholen. Wer den Salvage Yard eher links liegen lässt, bekommt einen guten Anlass, die Inhalte wieder auszupacken, statt nur die üblichen Geldmacher zu grinden.

Gerade beim Salvage Yard zahlt sich Struktur aus. Wenn du die Woche sinnvoll planst, kombinierst du Aufträge, Abholungen und alles, was sich an Fahrzeugen und Verwertung anbietet, so dass du möglichst wenig Leerlauf hast. Das ist genau die Art Business, bei der Bonus-Wochen spürbar sind, weil du viele kleine Schritte hast, die sich dann summieren.

So holst du in dieser Woche mehr aus dem Schrottplatz heraus

Wie profitierst du am schnellsten von Salvage-Yard-Boni? Der wichtigste Punkt ist Konstanz: Lieber mehrere kürzere Sessions mit klaren Zielen als ein chaotischer Marathon. Der Salvage Yard belohnt dich vor allem dann, wenn du die Abläufe nicht nebenbei machst, sondern gezielt abarbeitest.

Wenn du solo unterwegs bist, setz dir pro Session ein klares Pensum, zum Beispiel ein fester Block aus Schrottplatz-Aktivitäten, danach erst freies Spielen. In Gruppen lohnt es sich, Rollen zu verteilen, damit Fahrten, Absicherung und Abgabe sauber durchlaufen, ohne dass sich jemand im Menü verliert oder ständig nachziehen muss.

Außerdem ist diese Woche ideal, um deinen Fuhrpark rund um das Business zu optimieren. Schnelle, robuste Fahrzeuge, eine saubere Routenwahl und ein bisschen Vorbereitung bei Munition und Rüstung sparen dir nicht nur Nerven, sondern vor allem Zeit und genau Zeit ist in Bonus-Wochen am Ende bares Geld.

Termine und Ablauf der Event-Woche

Wann läuft das Salvage-Yard-Event genau? Die Event-Woche gilt vom 5. März 2026 bis zum 11. März 2026. In diesem Zeitraum sind die Salvage-Yard-Boni aktiv und du solltest deine Schrottplatz-Pläne in genau dieses Fenster legen.

Wenn du nur begrenzt Zeit hast, priorisiere die Aktivitäten, die am stärksten von den Wochenboni profitieren und erledige erst danach alles, was auch in einer normalen Woche ähnlich effizient wäre. Wer dagegen viel Zeit mitbringt, kann die Woche nutzen, um den Salvage Yard wieder zum Hauptbusiness zu machen, statt ihn nur als Nebenverdienst mitzuschleppen.

Für viele ist das genau die Art Event-Woche, in der man wieder Motivation findet, ein Business konsequent hochzufahren. Der Schrottplatz hat genug Abwechslung, um nicht nach zwei Stunden stumpf zu wirken und durch die Boni fühlt sich jeder abgeschlossene Auftrag gleich ein Stück besser an.

Wie nutzt ihr die Salvage-Yard-Woche in GTA Online: grindet ihr den Schrottplatz konsequent durch, oder bleibt ihr bei euren klassischen Money-Makern? Schreibt es in die Kommentare.