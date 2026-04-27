Sonic Racing CrossWorlds – Gratis-DLC bringt Goro Majima, Release und Inhalte

Sonic Racing CrossWorlds bekommt diese Woche prominenten Zuwachs aus dem Like a Dragon Universum: Captain Goro Majima hält Einzug in den Kader. SEGA bringt die Figur als kostenlosen DLC ins Spiel und setzt damit die Reihe an Crossover-Updates fort, mit denen der Funracer seit Release im September 2025 regelmäßig erweitert wird.
Der Neuzugang orientiert sich dabei nicht an Majimas erstem Auftritt, sondern an seiner Version aus Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii aus dem Jahr 2025. Neben dem Charakter selbst kommen auch ein neues Fahrzeug sowie weitere kosmetische Inhalte dazu.
Release, Inhalte und Uhrzeit des Gratis-DLC
Wann erscheint Goro Majima in Sonic Racing CrossWorlds? Der kostenlose DLC wird am Mittwoch, den 29. April 2026 veröffentlicht. Der Drop ist für 17:00 Uhr PT angekündigt, was in Deutschland 02:00 Uhr am 30. April 2026 entspricht.
Mit dem Paket wird Captain Goro Majima als spielbarer Charakter freigeschaltet. Zusätzlich gibt es ein neues Kart, das klar auf das Hawaii-Piratenthema zugeschnitten ist und optisch als Mini-Piratenschiff auftritt.
Magischen Merch entdecken! ✨
Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙♂️
Welche Extras stecken im Like a Dragon DLC? SEGA koppelt den Charakter-Release an mehrere Inhalte, die direkt zum Start verfügbar sind:
- Captain Goro Majima als spielbarer Charakter
- Neues Kart Goromaru, inspiriert von Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii
- Neue Spezial-Emotes
- Neue Sounds
Event und Gratis-Testphase auf Steam
Was ist das Captain Majima Festival? Direkt nach dem DLC-Release folgt ein zeitlich begrenztes In-Game-Event: Das Captain Majima Festival läuft von Donnerstag, 30. April 2026, 17:00 Uhr PT bis Sonntag, 3. Mai 2026, 16:59 Uhr PT. Umgerechnet bedeutet das für Deutschland: Start am 1. Mai 2026 um 02:00 Uhr, Ende am 4. Mai 2026 um 01:59 Uhr.
Konkrete Details zu Aufgaben und Belohnungen sind bislang nicht vollständig bekannt, der Ablauf dürfte aber an frühere Festivals angelehnt sein. Erwartet werden Like a Dragon angelehnte Cosmetics, die sich durch Spielen freischalten lassen.
Wann kann man Sonic Racing CrossWorlds kostenlos testen? Parallel zum Festival läuft auf Steam eine zeitlich begrenzte Gratis-Testphase. Sie startet am 30. April 2026 um 10:00 Uhr PT und endet am 4. Mai 2026 um 10:00 Uhr PT. In Deutschland entspricht das dem Zeitraum vom 30. April 2026, 19:00 Uhr bis 4. Mai 2026, 19:00 Uhr.
Alle Crossover-Charaktere bisher im Überblick
Welche Gastfiguren sind bereits in Sonic Racing CrossWorlds? SEGA hat das Crossover-Konzept seit Launch konsequent ausgebaut, teils über kostenlose Updates, teils über Inhalte im Season Pass. Hier ist die bisherige Liste vollständig zusammengefasst:
Kostenlose Updates
- Hatsune Miku
- Joker aus Persona 5
- Ichiban Kasuga aus Like a Dragon
- NiGHTS aus NiGHTS Into Dreams
- AiAi aus Super Monkey Ball
- Red aus Angry Birds
- Goro Majima aus Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii
Season Pass
- SpongeBob Schwammkopf
- Patrick Star
- Steve aus Minecraft
- Alex aus Minecraft
- Creeper aus Minecraft
- Pac-Man
- Geister aus Pac-Man
- Mega Man
- Proto Man
Was meint ihr: Passt Majima als Captain-Variante in den Sonic-Fuhrpark, oder hättet ihr euch einen anderen Like a Dragon Charakter als nächsten Crossover gewünscht? Schreibt es gern in die Kommentare.