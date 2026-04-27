Sonic Racing CrossWorlds – Gratis-DLC bringt Goro Majima, Release und Inhalte

Prinz Vegeta27. April 2026
Sonic Racing CrossWorlds bekommt diese Woche prominenten Zuwachs aus dem Like a Dragon Universum: Captain Goro Majima hält Einzug in den Kader. SEGA bringt die Figur als kostenlosen DLC ins Spiel und setzt damit die Reihe an Crossover-Updates fort, mit denen der Funracer seit Release im September 2025 regelmäßig erweitert wird.

Der Neuzugang orientiert sich dabei nicht an Majimas erstem Auftritt, sondern an seiner Version aus Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii aus dem Jahr 2025. Neben dem Charakter selbst kommen auch ein neues Fahrzeug sowie weitere kosmetische Inhalte dazu.

Release, Inhalte und Uhrzeit des Gratis-DLC

Wann erscheint Goro Majima in Sonic Racing CrossWorlds? Der kostenlose DLC wird am Mittwoch, den 29. April 2026 veröffentlicht. Der Drop ist für 17:00 Uhr PT angekündigt, was in Deutschland 02:00 Uhr am 30. April 2026 entspricht.

Mit dem Paket wird Captain Goro Majima als spielbarer Charakter freigeschaltet. Zusätzlich gibt es ein neues Kart, das klar auf das Hawaii-Piratenthema zugeschnitten ist und optisch als Mini-Piratenschiff auftritt.

Welche Extras stecken im Like a Dragon DLC? SEGA koppelt den Charakter-Release an mehrere Inhalte, die direkt zum Start verfügbar sind:

  • Captain Goro Majima als spielbarer Charakter
  • Neues Kart Goromaru, inspiriert von Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii
  • Neue Spezial-Emotes
  • Neue Sounds

Event und Gratis-Testphase auf Steam

Was ist das Captain Majima Festival? Direkt nach dem DLC-Release folgt ein zeitlich begrenztes In-Game-Event: Das Captain Majima Festival läuft von Donnerstag, 30. April 2026, 17:00 Uhr PT bis Sonntag, 3. Mai 2026, 16:59 Uhr PT. Umgerechnet bedeutet das für Deutschland: Start am 1. Mai 2026 um 02:00 Uhr, Ende am 4. Mai 2026 um 01:59 Uhr.

Konkrete Details zu Aufgaben und Belohnungen sind bislang nicht vollständig bekannt, der Ablauf dürfte aber an frühere Festivals angelehnt sein. Erwartet werden Like a Dragon angelehnte Cosmetics, die sich durch Spielen freischalten lassen.

Wann kann man Sonic Racing CrossWorlds kostenlos testen? Parallel zum Festival läuft auf Steam eine zeitlich begrenzte Gratis-Testphase. Sie startet am 30. April 2026 um 10:00 Uhr PT und endet am 4. Mai 2026 um 10:00 Uhr PT. In Deutschland entspricht das dem Zeitraum vom 30. April 2026, 19:00 Uhr bis 4. Mai 2026, 19:00 Uhr.

Alle Crossover-Charaktere bisher im Überblick

Welche Gastfiguren sind bereits in Sonic Racing CrossWorlds? SEGA hat das Crossover-Konzept seit Launch konsequent ausgebaut, teils über kostenlose Updates, teils über Inhalte im Season Pass. Hier ist die bisherige Liste vollständig zusammengefasst:

Kostenlose Updates

  • Hatsune Miku
  • Joker aus Persona 5
  • Ichiban Kasuga aus Like a Dragon
  • NiGHTS aus NiGHTS Into Dreams
  • AiAi aus Super Monkey Ball
  • Red aus Angry Birds
  • Goro Majima aus Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii

Season Pass

  • SpongeBob Schwammkopf
  • Patrick Star
  • Steve aus Minecraft
  • Alex aus Minecraft
  • Creeper aus Minecraft
  • Pac-Man
  • Geister aus Pac-Man
  • Mega Man
  • Proto Man

Was meint ihr: Passt Majima als Captain-Variante in den Sonic-Fuhrpark, oder hättet ihr euch einen anderen Like a Dragon Charakter als nächsten Crossover gewünscht? Schreibt es gern in die Kommentare.

