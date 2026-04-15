LEGO Batman Legacy of the Dark Knight – Absolute Batman wird spielbar

Kurz vor dem Release von LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight haben TT Games, Warner Bros. Games und DC Comics eine Überraschung für Comic-Fans aus dem Hut gezaubert: Absolute Batman wird als spielbarer Charakter im neuen LEGO-Abenteuer auftauchen. Damit hält eine der spannendsten Neuinterpretationen des Dunklen Ritters der letzten Jahre schon am 22. Mai 2026 Einzug in die Welt der bunten Steine.

Besonders bemerkenswert ist dabei, wie schnell das Crossover kommt. Absolute Batman läuft im Comic-Kosmos erst seit Oktober 2024 und hat sich seitdem mit seinem alternativen Ansatz einen Namen gemacht. Jetzt bekommt die Figur ihren offiziellen LEGO-Auftritt, inklusive passendem Look und ersten Reaktionen von Autor Scott Snyder.

Absolute Batman als neue spielbare Variante

Wer ist Absolute Batman im neuen LEGO-Spiel? Hinter dem Namen steckt eine alternative Version von Bruce Wayne, die sich klar von der klassischen Milliardär-Ikone abgrenzt. In dieser Ausrichtung ist Bruce ein bodenständiger Bauingenieur, der in Crime Alley groß geworden ist und ohne das gewohnte Luxus-Equipment auskommen muss. Genau dieser Fokus auf Improvisation und Härte ist ein Kernpunkt, der die Comic-Reihe für viele so reizvoll macht.

Auch die Rollenverteilung in Gotham wird in der Absolute-Variante neu gemischt. Freunde und Weggefährten stammen aus einem Umfeld, das man sonst eher auf der Gegenseite vermuten würde, während ein zentraler Gegenspieler völlig anders interpretiert wird. Das eröffnet eine neue Perspektive darauf, wie Batman funktioniert, wenn Ressourcen knapp sind und Status keine Waffe ist.

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Die wichtigsten Eckpunkte der Neuinterpretation, die jetzt ins Spiel wandern, lassen sich so zusammenfassen:

Bruce Wayne ist ein blue-collar Bauingenieur statt Tech-Milliardär.

Er wuchs in Crime Alley auf, geprägt von einem deutlich härteren Alltag.

Killer Croc, The Penguin und The Riddler gehören in dieser Version zu seinem Umfeld.

The Joker ist als wohlhabender Milliardär neu gedacht.

So sieht die LEGO-Version aus

Welche Details zeigt der Reveal-Trailer? Der erste Blick auf Absolute Batman in LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight setzt stark auf die markanten Elemente der Vorlage. Auffällig sind vor allem die aufgerissenen, zerrissenen Details am Anzug und die typischen Schulterpanzer mit Spikes, die den ruppigen Stil dieser Version unterstreichen. Der Eindruck: weniger geschniegelt, mehr Straßenkampf.

Nicht nur Batman selbst wird dabei gefeiert. Laut der Trailer-Enthüllung ist auch Absolute Catwoman als spielbarer Charakter mit dabei. Ihr Design sticht vor allem durch den beweglichen, gegliederten Schwanz hervor, der im LEGO-Stil gleichzeitig verspielt und erstaunlich passend wirkt.

Ich war sofort geschockt, wie schnell Absolute Batman noch ins Spiel geschafft hat. Er sieht hart aus und einfach perfekt. Und Catwoman sieht mit dem gegliederten Schwanz unglaublich gut aus.

Snyder bedankte sich zudem beim Team hinter dem Spiel und beschrieb die Umsetzung sinngemäß als echte Zauberei. Gleichzeitig ordnete er das Projekt als eine Art Feier des gesamten Batman-Universums ein, was gut zur Ausrichtung eines großen LEGO-Crossovers passt.

Release-Termine und Plattformen im Überblick

Wann erscheint LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight? Der Release ist für den 22. Mai 2026 auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S angesetzt. Eine Version für Nintendo Switch 2 ist ebenfalls geplant, soll aber erst später im Jahr 2026 folgen. Zusätzlich gibt es rund um den Launch ein früheres Media-Event am 2. Mai 2026, das die heiße Phase vor der Veröffentlichung einläutet.

Plattform Release PC 22. Mai 2026 PlayStation 5 22. Mai 2026 Xbox Series X|S 22. Mai 2026 Nintendo Switch 2 später in 2026

Dass ausgerechnet Absolute Batman so kurz vor Release noch prominent vorgestellt wird, werten viele als starkes Signal: Das Spiel will nicht nur bekannte Standard-Versionen abarbeiten, sondern auch aktuelle Comic-Strömungen ernst nehmen. Und wenn das Publikum darauf anspringt, könnten weitere Figuren aus dem Absolute-Universum ebenfalls eine realistische Chance auf einen Auftritt haben.

Wie gefällt dir die Idee, Absolute Batman und Absolute Catwoman in einem LEGO-Batman-Spiel zu spielen, und welche weiteren Charaktere würdest du dir als Überraschung wünschen? Schreib es in die Kommentare.