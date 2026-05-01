Petition fordert Release von The Last of Us Online – Comeback noch möglich?

Rund zweieinhalb Jahre nach dem Aus für das Multiplayer-Spin-off im Last-of-Us-Universum formiert sich in der Community neuer Widerstand. Ein besonders engagierter Fan hat eine Petition gestartet, die Naughty Dog und Sony dazu bewegen soll, das eingestellte Projekt doch noch zu veröffentlichen. In der Szene wird der Titel seit Jahren meist als Factions 2 gehandelt.

Die Petition trägt den Namen Release The Last of Us Online und sammelt derzeit auf Change.org Unterschriften. Schon nach kurzer Zeit kamen mehrere hundert Unterstützer zusammen, Tendenz steigend. Ziel ist es, die Verantwortlichen an eine frühere Zusage aus dem Jahr 2020 zu erinnern und eine Veröffentlichung des Online-Ablegers doch noch möglich zu machen.

Die Petition und ihre Forderungen

Worum geht es in der Petition genau? Der Initiator Kristopher McCabe richtet seinen Aufruf nicht nur an Naughty Dog und Sony, sondern ausdrücklich auch an Entscheidungsträger und Stakeholder, die Einfluss auf die strategische Ausrichtung des Projekts haben. Der Kern: Fans wollen, dass das Online-Spiel entweder als eigenständiger Release erscheint oder in anderer Form den Weg zu den Spielern findet.

Inhaltlich argumentiert die Petition damit, dass die Community seit über sechs Jahren auf ein neues Kapitel der Factions-Formel wartet, sei es als Update für The Last of Us Part I oder The Last of Us Part II oder als eigenständiges Live-Service-Spiel, das langfristig betreut wird. Unterstützen können Interessierte die Aktion mit einer Signatur, wofür eine E-Mail-Adresse und eine gültige Anschrift erforderlich sind.

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Warum das Multiplayer-Spiel 2023 gestrichen wurde

Warum hat Naughty Dog das Projekt damals beendet? Naughty Dog hatte 2023 öffentlich bestätigt, dass das Multiplayer-Projekt eingestellt wird. Hintergrund war eine Ressourcenentscheidung nach der COVID-19-Pandemie: Das Studio stand vor der Wahl, parallel an The Last of Us Online und Intergalactic: The Heretic Prophet zu arbeiten oder die volle Kraft auf ein Projekt zu konzentrieren.

Am Ende entschied sich das Team, das Online-Spiel zu stoppen und die Entwicklungskapazitäten auf Intergalactic: The Heretic Prophet umzulenken. Für viele Fans war das besonders bitter, weil der Multiplayer-Modus der Reihe traditionell eine eigene, sehr treue Anhängerschaft hat und sich über Jahre eine feste Community um den ursprünglichen Factions-Modus gebildet hatte.

Neue Hoffnung durch Aussagen aus dem Entwicklerumfeld

Warum glauben Fans gerade jetzt an ein Comeback? Ein wichtiger Treiber für den aktuellen Aufschwung sind Aussagen aus dem Umfeld der früheren Entwicklung. Der ehemalige Director des Projekts, Vinit Agarwal, soll zuletzt angedeutet haben, dass The Last of Us Online zum Zeitpunkt der Einstellung bereits zu fast 80 Prozent fertig gewesen sei.

Zusätzlich berichtete er, dass zahlreiche Entwickler, die frühe Builds gespielt hätten, den Titel als das beste Multiplayer-Spiel bezeichnet hätten, das sie je gespielt haben. Genau diese Mischung aus weit fortgeschrittener Entwicklung und sehr positivem internen Echo sorgt nun dafür, dass sich viele Fans fragen, ob das Projekt wirklich für immer in der Schublade verschwinden muss.

Wie realistisch ein Revival aktuell ist

Welche Chancen hat die Petition bei Naughty Dog und Sony? Ob die Unterschriftensammlung am Ende tatsächlich etwas bewegt, bleibt offen. Petitionen haben in der Games-Branche zwar immer wieder Aufmerksamkeit erzeugt und vereinzelt auch Veränderungen angestoßen, eine Kurskorrektur bei einem großen Studio ist aber selten.

Hinzu kommt: Naughty Dog arbeitet derzeit an Intergalactic und soll außerdem noch ein weiteres, bislang nicht enthülltes Projekt in der Pipeline haben. Ein spontanes Wiederbeleben eines gestoppten Live-Service-Titels wirkt daher eher unwahrscheinlich, auch wenn der Druck aus der Community gerade sichtbar wächst.

Ein kleiner Hoffnungsschimmer kommt dennoch aus der Richtung der Serienführung: Neil Druckmann hat zuletzt eine kryptische Aussage zur Zukunft der Marke geteilt. Er deutete an, dass es auf dem Weg des Franchise noch einige Stationen gebe, was Fans sowohl als mögliches Signal für The Last of Us Part III als auch als indirekten Hinweis auf eine Rückkehr von Factions interpretieren.

Würdet ihr The Last of Us Online sofort spielen, wenn Naughty Dog es doch noch veröffentlicht, oder ist das Thema für euch seit 2023 abgehakt? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.