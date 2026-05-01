Take Two Chef stellt klar – GTA 6 soll ohne In Game Ads und echte Marken kommen

Wer befürchtet hat, dass Grand Theft Auto 6 mit aufdringlicher Werbung oder echten Markenlogos zu einer riesigen Werbefläche mutiert, kann erst mal durchatmen. Take Two Chef Strauss Zelnick hat sich klar dazu geäußert, dass GTA 6 keine klassischen In Game Ads enthalten soll und auch keine realen Marken als fester Bestandteil der Spielwelt geplant sind.

Damit setzt der Publisher bei seinem nächsten Mega Release offenbar weiter auf das, was GTA schon immer ausgezeichnet hat: eine beißende Satire auf Popkultur, Konsum und Medien, aber eben in einer konsequent eigenen Welt mit erfundenen Labels, Radiospots und Markenparodien.

Die Aussage des Take Two CEO

Was hat Strauss Zelnick zu Werbung in GTA 6 gesagt? Zelnick machte deutlich, dass Take Two für GTA 6 keine Strategie verfolgt, bei der klassische Werbeeinblendungen oder bezahlte Platzierungen im Spiel die Erfahrung dominieren. Entsprechend soll es auch keine fest integrierten Real Life Brands geben, die in der Open World als offizielles Product Placement auftauchen.

Wir planen nicht, GTA 6 mit klassischer Werbung oder echten Marken zu füllen. Unser Fokus liegt darauf, dass sich die Spielwelt wie eine stimmige, eigenständige Erfahrung anfühlt. Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Gerade bei einer Reihe, die ihren Humor oft aus überzeichneten Konsumklischees zieht, wäre die Präsenz echter Marken ein Stilbruch. Wenn im Hintergrund Plakate hängen oder im Radio Werbespots laufen, dann traditionell als Persiflage, nicht als Schaufenster für reale Produkte.

Warum die fiktiven Marken so wichtig für GTA sind

Warum passen echte Marken schlecht zu Grand Theft Auto? GTA lebt von seiner eigenen Identität, und dazu gehören fiktive Marken wie erfundene Fast Food Ketten, Modelabels oder überdrehte Tech Produkte. Diese Parodien funktionieren, weil Rockstar sich komplett austoben kann, ohne Rücksicht auf Imagevorgaben echter Unternehmen nehmen zu müssen.

Mit realen Brands würden sich viele typische GTA Elemente automatisch zähmen. Eine Satire funktioniert schließlich nur, wenn sie auch anecken darf. Und genauso wichtig: Eine glaubwürdige Open World braucht keine Logos aus der echten Welt, wenn sie bereits über Jahre ein eigenes, wiedererkennbares Markensystem aufgebaut hat.

Für Fans bedeutet das vor allem eins: Du kannst weiterhin damit rechnen, dass Radiowerbung, Plakatkampagnen und Produktnamen in Vice City Stil eher bissig als brav ausfallen.

Was das für Immersion und Monetarisierung bedeutet

Welche Auswirkungen hat das auf die Spielwelt und das Geschäftsmodell? Der Verzicht auf Werbung und reale Marken ist ein Signal, dass die Immersion in GTA 6 nicht durch offensichtlich kommerzielle Einblendungen gebrochen werden soll. Gerade in einer riesigen Open World, in der du stundenlang unterwegs bist, wären auffällige Ads schnell ein Thema, das die Community spaltet.

Gleichzeitig heißt das nicht, dass GTA 6 komplett ohne Monetarisierung auskommen muss. Bei Grand Theft Auto ist seit Jahren klar, dass der große, langfristige Umsatz eher über Online Komponenten, Content Updates und kosmetische oder spielerische Erweiterungen entsteht. Der zentrale Punkt an Zelnicks Aussage ist aber: Die Spielwelt selbst soll nicht zur Werbefläche werden.

Keine klassischen Werbeeinblendungen wie du sie aus Mobile Games oder manchen Free to Play Titeln kennst

wie du sie aus Mobile Games oder manchen Free to Play Titeln kennst Keine festen Real Life Brands als sichtbares Product Placement in der Welt

als sichtbares Product Placement in der Welt Stattdessen weiterhin fiktive Marken, die zur GTA Satire passen und kreativ überzeichnet werden können

Wie stehst du dazu: Findest du es gut, dass GTA 6 auf Werbung und echte Marken verzichtet, oder würdest du dir für mehr Realismus auch echte Brands in der Open World vorstellen können? Schreib es gern in die Kommentare.