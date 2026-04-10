GTA 6: Lester-Darsteller über möglichen Release-Aufschub und 100-Dollar-Preis – „Je länger Rockstar braucht, desto besser wird es“

Der Hype rund um Grand Theft Auto VI reißt nicht ab. Während Fans weltweit auf neue Infos, Trailer und vor allem einen festen Release-Termin blicken, rücken zwei Themen immer stärker in den Fokus: eine mögliche Verschiebung und der potenziell höhere Verkaufspreis.

Jetzt meldet sich mit Jay Klaitz ausgerechnet ein bekanntes Gesicht aus dem GTA-Universum zu Wort und liefert eine überraschend gelassene Einschätzung.

„Mehr Zeit bedeutet ein besseres Spiel“

Klaitz, der vielen Spielern als Stimme von Lester aus Grand Theft Auto V bekannt ist, sieht eine mögliche Verschiebung von GTA 6 nicht als Problem, ganz im Gegenteil.

In einem Interview betont er, dass zusätzliche Entwicklungszeit direkt der Qualität zugutekommt. Für ihn ist klar: Rockstar-Spiele profitieren enorm davon, wenn das Team nicht unter Zeitdruck steht. Besonders hebt er dabei Rod Edge hervor, den Director of Production bei Rockstar Games. Laut Klaitz sei er eine zentrale Figur im Entwicklungsprozess:

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Wenn jemand wie Rod Edge das Projekt leitet, dann passieren gute Dinge.

Seine Kernaussage lässt sich einfach zusammenfassen: Ob das Spiel ein paar Monate früher oder später erscheint, spielt kaum eine Rolle. Denn entscheidend ist, dass Rockstar die Zeit bekommt, die sie brauchen.

Gerade bei einem Projekt dieser Größenordnung, das schon jetzt als potenziell größter Spiele-Release aller Zeiten gilt, dürfte dieser Ansatz für viele Fans nachvollziehbar sein.

100 Dollar für GTA 6? „Würde ich persönlich nicht zahlen“

Neben der Release-Diskussion sorgt aktuell vor allem ein anderes Thema für Gesprächsstoff: der Preis. Immer wieder tauchen Gerüchte auf, dass Rockstar Games bei GTA 6 erstmals die 100-Dollar-Marke knacken könnte.

Eine offizielle Bestätigung gibt es dafür zwar nicht. Doch die Diskussion zeigt, wie groß die Erwartungen, und gleichzeitig die Sorgen, innerhalb der Community sind. Klaitz selbst äußert sich dazu überraschend ehrlich. Trotz seiner Verbindung zur Reihe sagt er klar, dass er persönlich keinen dreistelligen Betrag für ein Spiel zahlen würde.

Seine Begründung ist dabei weniger kritisch gegenüber dem Spiel selbst, sondern vielmehr alltagsnah:

Er habe schlicht nicht genug Zeit zum Spielen, um einen solchen Preis zu rechtfertigen.

Das ist ein interessanter Blickwinkel, denn er zeigt, dass selbst Hardcore-Fans oder Insider den Wert eines Spiels nicht nur an Qualität, sondern auch an Nutzungszeit messen.

Rockstar dürfte beim Preis strategisch vorgehen

Spannend ist auch Klaitz’ Einschätzung zur Monetarisierung. Er geht davon aus, dass Rockstar beim Einstiegspreis eher vorsichtig bleibt und stattdessen langfristig über den Online-Modus verdient.

Ein Modell, das sich bereits bei GTA Online als extrem erfolgreich erwiesen hat. Über Jahre hinweg generierte der Multiplayer-Modus kontinuierliche Einnahmen – weit über den ursprünglichen Kaufpreis hinaus.

Seine Vermutung: Rockstar könnte GTA 6 bewusst zu einem „zugänglichen“ Preis veröffentlichen, um möglichst viele Spieler früh abzuholen – und anschließend über zusätzliche Inhalte, Updates und Online-Features monetarisieren.

Das würde auch zur bisherigen Strategie des Unternehmens passen, bei der langfristige Einnahmen eine größere Rolle spielen als ein maximaler Einstiegspreis.

Release weiter für November 2026 geplant

Aktuell bleibt es beim geplanten Release am 19. November 2026. Erscheinen soll GTA 6 zunächst für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Eine PC-Version gilt als sicher, dürfte aber, wie schon bei früheren Rockstar-Titeln, erst später folgen.

Ob dieser Termin gehalten wird, ist weiterhin offen. Gerade bei einem Projekt dieser Größenordnung sind Verschiebungen nichts Ungewöhnliches.

Zwischen Mega-Hype und realistischen Erwartungen

Die Aussagen von Klaitz bringen eine wichtige Perspektive in die aktuelle Diskussion. Während viele Fans möglichst schnell spielen wollen und gleichzeitig steigende Preise kritisch sehen, plädiert er für Geduld und ein realistisches Erwartungsmanagement.

Seine Aussagen lassen sich letztlich auf zwei Punkte herunterbrechen: Ein späterer Release ist kein Problem, solange das Spiel dadurch besser wird. Und ein höherer Preis muss für Spieler auch im Alltag sinnvoll sein.

Gerade bei einem Titel wie GTA 6, der als eines der größten Entertainment-Produkte überhaupt gehandelt wird, dürfte genau diese Balance entscheidend sein.