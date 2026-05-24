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Steam-Gratisspiel Bunny Hurling bis 25. Mai 2026 kostenlos sichern

Bild von Jens A. Jens A.24. Mai 2026
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© Mounpeak Games

Auf Steam geht der Gratis-Regen weiter, und diesmal trifft es ein ungewöhnliches Spiel aus dem Jahr 2025: Bunny Hurling ist nur für kurze Zeit kostenlos erhältlich. Wer das Spiel dauerhaft in der Bibliothek behalten möchte, muss es bis zum 25. Mai 2026 sichern. Danach endet die Aktion und der Titel wird wieder kostenpflichtig.

Der Deal ist dabei klassisch Steam: Einmal während des Aktionszeitraums zum Account hinzufügen, dann bleibt Bunny Hurling dauerhaft in deiner Sammlung. Wer also ohnehin gern mal in schräge Indie-Projekte reinschaut, bekommt hier eine risikofreie Gelegenheit.

Bunny Hurling als Gratis-Deal auf Steam

Bis wann ist Bunny Hurling kostenlos? Die Aktion läuft bis zum 25. Mai 2026 um 19:00 Uhr deutscher Zeit. Das entspricht dem angegebenen Ablaufzeitpunkt 12:00 Uhr CST.

Bunny Hurling ist ein First-Person-Spiel von Mounpeak Games, das 2025 auf Steam erschienen ist. Inhaltlich setzt es auf einen bewusst skurrilen Ansatz: Du jagst Hasen im Wald, hauptsächlich mit dem Bogen, bekommst aber auch ein Katapult an die Hand.

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Zusätzlich zu den Hasen sollen auch weitere Kreaturen im Spielgebiet unterwegs sein, was Erkundung und Vorsicht wichtiger macht als es der absurde Titel zunächst vermuten lässt. Das Spiel hat derzeit eine positive Bewertungstendenz, auch wenn die Zahl der Rezensionen überschaubar ist.

Weitere kostenlose Steam-Inhalte im gleichen Zeitraum

Welche weiteren Gratis-Spiele und Extras gibt es gerade? Neben Bunny Hurling sind aktuell noch mehrere andere Freebies verfügbar, teils mit unterschiedlichen Enddaten. Auffällig: Mit Bunny Guys ist sogar noch ein weiterer, ebenfalls hasenbezogener Titel in der Gratis-Rotation.

Wenn du dir ohnehin gerade ein paar kostenlose Spiele sichern willst, lohnt sich ein schneller Check der folgenden Aktionen, bevor die jeweiligen Fristen ablaufen:

  • AquaDream OST kostenlos bis 25. Mai 2026
  • Car Mechanic Simulator 2018 kostenlos bis 27. Mai 2026
  • Warhammer 40,000: Gladius: Relics of War kostenlos bis 28. Mai 2026
  • Bunny Guys kostenlos bis 29. Mai 2026
  • Dino running from a FURRY: GAMESFORFARM kostenlos bis 30. Mai 2026

Gerade bei den sehr kurz laufenden Aktionen kann es sich lohnen, die Freebies direkt einzusammeln, selbst wenn du sie erst später installierst. Entscheidend ist nur, dass du sie rechtzeitig deinem Steam-Account hinzufügst.

Holst du dir Bunny Hurling ab, und welche der anderen Gratis-Aktionen nimmst du noch mit? Schreib es gern in die Kommentare.

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Jens A.

Wenn bei GTA der fünfte Wagen brennt und irgendwo ein NPC flucht, ist Jens wahrscheinlich nicht weit. Bei PlayCentral kümmert er sich mit viel Herzblut um alles, was zockt, kracht und Spaß macht. Sei es ein Blockbuster mit Millionenbudget oder ein Indie-Perle mit Retro-Charme. Sein Fachgebiet? Open Worlds, Chaos-Sandboxen und Games, bei denen man "nur mal kurz reinschauen" wollte und dann plötzlich 3 Stunden später noch da sitzt. Immer kritisch, meistens fair und manchmal leicht übermüdet vom letzten Games-Marathon.
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