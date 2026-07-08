Xbox-Chefin will 1 Milliarde Menschen täglich erreichen – mitten in der größten Krise der Marke

Xbox steht vor einem der größten Umbrüche seiner Geschichte. Während die Sparmaßnahmen und der Umbau der Gaming-Sparte weiter für Unruhe sorgen, hat Xbox-Chefin Asha Sharma nun ein extrem ambitioniertes Ziel formuliert: Xbox soll künftig mehr als eine Milliarde Menschen pro Tag erreichen.

Die Aussage stammt aus einer internen Mitteilung, die Sharma an die Belegschaft gerichtet und anschließend öffentlich geteilt hat. Darin spricht sie nicht nur über die massiven Einschnitte bei Xbox, sondern auch über die langfristige Vision der Marke.

Xbox soll eine der größten Entertainment-Marken der Welt werden

Sharma schreibt, sie wolle, dass Xbox zu den wenigen Unternehmen auf der Welt gehört, die täglich mehr als eine Milliarde Menschen unterhalten und ihnen die Möglichkeit geben, zu erschaffen und sich miteinander zu verbinden.

Das ist eine gewaltige Ansage, selbst für einen Konzern wie Microsoft. Denn Xbox ist zwar längst nicht mehr nur eine klassische Konsolenmarke, doch eine Milliarde tägliche Nutzer wäre eine völlig andere Größenordnung. Zum Vergleich: Selbst Plattformen wie Steam, PlayStation Network oder einzelne Mega-Franchises bewegen sich normalerweise weit unter dieser Marke.

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Laut Sharma sieht Xbox die Grundlage dafür aber bereits im eigenen Portfolio. Microsoft besitzt inzwischen einige der größten Marken der Branche, darunter Call of Duty, Minecraft, Halo, Forza, Gears of War und über die King-Sparte auch Mobile-Marken wie Candy Crush. Genau diese Mischung aus Konsole, PC, Cloud, Mobile und Entertainment-Inhalten dürfte der Schlüssel für das Milliarden-Ziel sein.

Der Zeitpunkt könnte kaum schwieriger sein

Brisant ist vor allem der Zeitpunkt der Aussage. Xbox befindet sich laut mehreren Berichten gerade in einer tiefgreifenden Restrukturierung. In der internen Mitteilung spricht Sharma von der „bedeutendsten Umstrukturierung in der Geschichte von Xbox“. Insgesamt sollen im Verlauf des Geschäftsjahres 2027 rund 3.200 Stellen wegfallen, davon etwa 1.600 sofort. Zusätzlich sollen mehrere Studios Xbox verlassen und unter neuer Führung weitermachen.

Damit entsteht ein starker Kontrast: Auf der einen Seite steht das Ziel, Xbox zu einer globalen Entertainment-Macht mit Milliardenreichweite auszubauen. Auf der anderen Seite verliert die Sparte tausende Mitarbeiter und trennt sich von Studios, während viele Fans ohnehin seit Jahren über die Richtung der Marke diskutieren.

Xbox setzt wohl noch stärker auf große Marken

Aus Sharmas Botschaft lässt sich herauslesen, dass Xbox künftig noch stärker auf besonders große, kulturell bekannte Marken setzen will. Das passt zu Microsofts Strategie der vergangenen Jahre: Der Konzern hat mit Bethesda und Activision Blizzard massiv investiert, um genau solche IPs dauerhaft im eigenen Ökosystem zu haben.

Gleichzeitig stellt sich dadurch die Frage, was mit kleineren, kreativeren Projekten passiert. Gerade Studios wie Double Fine, Ninja Theory, Compulsion Games oder Undead Labs standen in der Vergangenheit eher für besondere Spiele mit eigener Identität. Wenn Xbox nun stärker auf Reichweite, Skalierung und globale Marken setzt, könnte sich das Line-up der kommenden Jahre spürbar verändern.

Sharma verspricht in ihrer Mitteilung dennoch, dass Xbox 2027 wieder auf Wachstumskurs kommen soll. Ob das gelingt, hängt aber nicht nur von großen Namen wie Call of Duty oder Minecraft ab. Entscheidend wird sein, ob Microsoft aus seinen vielen Studios, Plattformen und Diensten wieder eine klare Strategie formen kann, die Spieler auch wirklich überzeugt.

Ein Milliarden-Ziel mit vielen offenen Fragen

Eine Milliarde tägliche Nutzer klingt auf den ersten Blick fast absurd. Komplett unmöglich ist es aber nicht, wenn Xbox nicht mehr nur als Konsole verstanden wird. Microsoft kann über Mobile-Games, PC, Cloud-Gaming, Game Pass, Streaming-Serien und riesige Marken theoretisch deutlich mehr Menschen erreichen als eine reine Hardware-Plattform.

Trotzdem bleibt die Vision riskant. Denn Reichweite allein löst nicht die Probleme, die Xbox aktuell begleiten: unklare Kommunikation, Studio-Schließungen, Entlassungen, verschobene Projekte und die Frage, wofür die Marke eigentlich stehen soll.

Genau deshalb wirkt Sharmas Ansage wie ein doppeltes Signal. Xbox will größer denken als je zuvor. Gleichzeitig muss Microsoft nun beweisen, dass diese Größe nicht auf Kosten der Studios, der Spiele und am Ende auch der Spieler geht.