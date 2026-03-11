Resident Evil Requiem Update – Das ändern die Patch Notes bei Stabilität und Bugs

Resident Evil Requiem hat ein neues Update erhalten, und Capcom hat dazu frische Patch-Notes veröffentlicht. Der Patch soll vor allem für einen runderen Spielfluss sorgen und setzt an mehreren Stellen an, die Fans seit Release besonders häufig gemeldet haben.

Auch wenn es sich nicht um ein riesiges Content-Update handelt, ist es genau die Art von Nachbesserung, die bei einem Horror-Abenteuer dieser Größenordnung den Unterschied macht. Wer aktuell mitten im Run steckt, sollte das Update vor dem nächsten Speicherslot auf jeden Fall einspielen.

Das steckt im neuen Update

Was ändert das Update in Resident Evil Requiem? Laut Patch-Notes liegt der Fokus auf Stabilität, Bugfixes und einem Feinschliff bei der allgemeinen Performance. Das betrifft sowohl typische Technik-Themen wie Abstürze als auch kleinere Fehler, die in bestimmten Situationen Quests, Interaktionen oder Kämpfe aus dem Takt bringen konnten.

Capcom nutzt solche Updates erfahrungsgemäß auch, um das Verhalten von Gegnern, Triggern und Skripten zuverlässiger zu machen, damit Story-Sequenzen, Rätsel und Schlüsselereignisse sauber auslösen. Gerade in einem Spiel, das stark mit Timing und Atmosphäre arbeitet, ist das mehr als nur Kosmetik.

Patch Notes im Überblick

Welche Punkte nennen die offiziellen Patch-Notes? Die Update-Notizen listen mehrere Verbesserungen, die vor allem auf Fehlerbehebungen und Stabilität zielen. Dazu gehören unter anderem:

Allgemeine Stabilitätsverbesserungen zur Reduzierung von Abstürzen.

Fehlerbehebungen, um das Fortschreiten im Spiel in bestimmten Situationen zuverlässiger zu machen.

Optimierungen an Performance und Ladeverhalten, um Ruckler und kurze Hänger zu minimieren.

Weitere kleinere Bugfixes und Anpassungen, die sich auf das Spielerlebnis auswirken können.

In der Praxis bedeutet das: Wenn ihr zuletzt mit sporadischen Problemen zu kämpfen hattet, etwa unerwarteten Hängern, ungünstigen Triggern oder merkwürdigem Verhalten in einzelnen Sequenzen, stehen die Chancen gut, dass der Patch genau dort ansetzt.

Was ihr jetzt tun solltet

Für wen lohnt sich der Patch besonders? Wer Resident Evil Requiem gerade aktiv spielt oder einen neuen Durchlauf plant, profitiert am meisten, weil die Änderungen direkt in Momenten greifen, in denen Spannung, Timing und Ressourcenmanagement besonders zählen. Auch Speedrunner und alle, die auf saubere Abläufe angewiesen sind, dürften die Stabilitätsverbesserungen spüren.

Falls ihr nach dem Update weiterhin auf auffällige Bugs stoßt, lohnt es sich, die betroffene Stelle nach einem Neustart des Spiels erneut zu testen. Gerade bei großen Story-Triggern können kleine Fixes manchmal erst nach einem Reload oder Kapitelwechsel vollständig greifen.

Was haltet ihr von den Änderungen, und habt ihr seit dem Patch schon Verbesserungen bemerkt oder neue Probleme entdeckt? Schreibt eure Erfahrungen gern in die Kommentare.