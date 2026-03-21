Modern Warfare 2019 startet Steam-Comeback – 90 Prozent Rabatt treibt Rekord

Call of Duty: Modern Warfare erlebt auf Steam gerade ein echtes Comeback, und das mehr als sechs Jahre nach dem ursprünglichen Release im Jahr 2019. Auslöser ist ein ungewöhnlich großer Preisnachlass im Steam Spring Sale 2026, der den Shooter auf einen neuen Tiefstpreis drückt und damit eine regelrechte Rückkehr in die vollen Lobbys auslöst.

Passend dazu reagiert Entwickler Infinity Ward direkt auf den plötzlichen Andrang und schaltet für das gesamte Wochenende doppeltes XP frei. Wer Modern Warfare damals verpasst hat oder einfach wieder Lust auf die Multiplayer-Maps der 2019er-Neuauflage hat, findet aktuell so gute Bedingungen wie lange nicht mehr.

Rabatt sorgt für den großen Andrang

Warum explodieren die Spielerzahlen von Modern Warfare auf Steam gerade jetzt? Der wichtigste Grund ist der Preis: Call of Duty: Modern Warfare ist im Rahmen des Steam Spring Sale 2026 erstmals mit 90 Prozent Rabatt erhältlich. Das Angebot läuft bis zum 26. März 2026 und senkt den Preis auf 5,99 Euro.

Gerade bei Call of Duty fällt so ein Deal besonders auf, weil ältere Serienteile auf Steam oft lange teuer bleiben. Entsprechend greifen viele jetzt zu, solange die Gelegenheit da ist.

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Die Auswirkungen sieht man deutlich an den Zahlen: Laut SteamDB lag Modern Warfare vor dem Sale meist nur bei etwa 200 bis 800 gleichzeitig aktiven Accounts. Mit dem Rabatt kletterte der 24-Stunden-Peak auf 52.183 und damit auf einen neuen Allzeitrekord auf Steam.

Neuer Rekord und Bonus-XP am Wochenende

Welche Aktionen laufen jetzt im Spiel? Infinity Ward nimmt den Hype mit und aktiviert für alle, die übers Wochenende einsteigen, doppelte Erfahrungspunkte. Das ist vor allem für alle interessant, die schneller Waffen leveln oder sich durch die Ränge arbeiten wollen, während die Matchsuche dank hoher Aktivität wieder spürbar flotter läuft.

Spannend ist außerdem der Vergleich mit der zentralen Call-of-Duty-App auf Steam, über die viele neuere Teile gestartet werden. Dort lag der 24-Stunden-Peak zuletzt bei 41.230 gleichzeitig aktiven Accounts. Modern Warfare zieht aktuell also sogar daran vorbei.

Dass der bisherige Steam-Rekord von Modern Warfare lange so niedrig war, hat einen einfachen Hintergrund: Das Spiel erschien 2019 nicht direkt auf Steam, sondern war zunächst an Battle.net gebunden und kam erst im März 2023 auf Valves Plattform. Dadurch sah man die große Community-Spitze über Steam bislang nie in dieser Form.

Warum Modern Warfare auch 2026 noch zieht

Was macht Call of Duty: Modern Warfare weiterhin so attraktiv? Viele verbinden den 2019er-Reboot mit einer der stärksten Kampagnen der Reihe und einem Multiplayer, der bis heute bei einem Teil der Community einen besonderen Stellenwert hat. Technisch war der Titel ebenfalls ein spürbarer Schritt nach vorn, weil Infinity Ward eine neue Version der IW Engine einsetzte.

Der aktuelle Andrang zeigt auch, dass es nicht zwingend eine große Revival-Kampagne braucht, um einen Klassiker zurück in den Fokus zu rücken. Ein starker Preis, volle Server und ein sinnvolles Ingame-Event reichen manchmal aus, damit ein älterer Call of Duty plötzlich wieder Gesprächsthema ist.

Währenddessen wird im Hintergrund bereits über den nächsten Serienteil spekuliert. Gerüchte aus dem Vorjahr deuten auf ein mögliches Call of Duty: Modern Warfare 4 mit Setting in Korea hin, offiziell bestätigt ist dazu bislang aber nichts.

Hast du Modern Warfare damals gespielt oder steigst du durch den Steam-Deal jetzt erst ein? Schreib in die Kommentare, wie du den Multiplayer heute findest und ob dich das Double-XP-Wochenende zurücklockt.