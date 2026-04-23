Yoshi and the Mysterious Book – Neue Tail-Flick-Fähigkeit und Amiibo-Boni

Nintendo hat kurz vor dem Release von Yoshi and the Mysterious Book auf der Switch 2 einen neuen Übersichtstrailer veröffentlicht und darin gleich zwei große Neuerungen bestätigt: eine komplett neue Fähigkeit für Yoshi und erstmals konkrete Details zur Amiibo-Unterstützung. Der Platformer erscheint am 21. Mai 2026 und ist damit das nächste große First-Party-Spiel für die neue Konsole nach Mario Kart World, Donkey Kong Bananza und Tomodachi Life: Living the Dream.

Schon die erste Enthüllung setzte auf einen auffälligen, handgezeichneten Bilderbuch-Look. In dieser Storybook-Welt geht es für Yoshi darum, fehlende Seiten im mysteriösen Buch von Mr. E wiederzufinden, neue Kreaturen kennenzulernen und deren Fähigkeiten clever für Erkundung und Fortschritt zu nutzen.

Neue Kernmechanik im Gameplay

Welche neue Fähigkeit bekommt Yoshi in Yoshi and the Mysterious Book? Zum ersten Mal in der Seriengeschichte erhält Yoshi den Move Tail Flick. Die Aktion erinnert an Marios Schweifattacke nach dem Tanooki-Blatt und hat hier eine klare Gameplay-Funktion: Yoshi kann damit Kreaturen aufnehmen und auf dem Rücken tragen.

Das ist mehr als nur ein nettes Extra, denn einige dieser Wesen schalten spezielle Fähigkeiten frei, die beim Durchqueren der Level und Welten helfen sollen. Tail Flick wirkt dadurch wie ein zentraler Baustein für das neue Spielgefühl, das stärker auf Experimentieren und das Kombinieren von Entdeckungen setzt.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Gleichzeitig bleibt das klassische Yoshi-Repertoire erhalten. Bestätigt sind unter anderem die typischen Aktionen, die man aus früheren Teilen kennt, sowie weitere bereits erwähnte Werkzeuge und Fortbewegungsarten.

Gegner und bestimmte Items fressen

Eier erzeugen und auf Umgebungselemente werfen

Flutter Jump, um Lücken zu überbrücken

Bodyslam, um Hindernisse zu zerstören

Fortbewegung mit Regenschirm, Blasen und Surfbrett

Angeln mit Yoshi

Amiibo-Funktionen und bestätigte Figuren

Wie funktionieren Amiibo in Yoshi and the Mysterious Book? Nintendo setzt offenbar auf eine optionale Bonus-Mechanik: Bestimmte Yoshi-Amiibo können genutzt werden, um ein Glücksorakel zu erhalten und je nach positiver Auslegung eine entsprechende Menge an Tokens zu bekommen.

Diese Tokens lassen sich anschließend einsetzen, um neue Entdeckungen in den Seiten von Mr. E vorherzusagen. Praktisch bedeutet das: Ihr sollt damit leichter versteckte Fähigkeiten und Notizen finden können, wenn ihr auf Komplettierung aus seid oder gezielt nach Geheimnissen sucht.

Wichtig dabei: Tokens können auch ganz normal im Spielverlauf gesammelt werden. Amiibo sind damit eher ein Zusatz für Fans mit Figuren im Regal und keine Pflicht, um voranzukommen.

Yoshi-Amiibo aus anderen Yoshi-Spielen, darunter eine Figur zu Yoshi’s Crafted World

Bowser Jr.-Amiibo, passend dazu ist Bowser Jr. nun als Auftritt im Spiel bestätigt

Neben Bowser Jr. wurde außerdem Kamek als Figur genannt, was gut zum Märchenbuch-Ton und zu klassischem Mario-Universum-Flair passt.

Release-Ausblick für Switch-2-Fans

Wann erscheint Yoshi and the Mysterious Book und worauf setzt das Spiel? Der Launch am 21. Mai 2026 positioniert Yoshis neues Abenteuer als nächsten großen Switch-2-Titel, der vor allem mit Stil, Entdeckerdrang und hoher Wiederholbarkeit punkten will. Erste Eindrücke loben besonders den Charme der Optik und das spielerische Ausprobieren verschiedener Möglichkeiten in den Levels.

Ob der Titel am Ende wirklich in die Fußstapfen der beliebten Vorgänger tritt, wird sich nach Release zeigen. Der neue Trailer macht aber klar: Nintendo versucht nicht nur, Bewährtes zu wiederholen, sondern bringt mit Tail Flick und den Token-Entdeckungen eine frische Ebene ins Spiel.

Wie findet ihr die neue Tail-Flick-Mechanik und die Amiibo-Boni: sinnvolles Extra oder eher Spielerei? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.