StarCraft-Shooter bei Blizzard – neuer Hinweis durch Drew Murray bei Blizzard

Ein lang rumortender Wunschtraum vieler Sci-Fi-Fans könnte gerade ein gutes Stück greifbarer werden: Ein neuer Shooter im StarCraft-Universum soll bei Blizzard weiterhin in Arbeit sein. Jetzt sorgt ein Name für frischen Wind in der Gerüchteküche, denn ausgerechnet ein früherer Kopf hinter dem eingestellten Perfect Dark-Reboot soll am Projekt beteiligt sein.

Im Mittelpunkt steht Drew Murray, ein Branchenveteran mit Stationen bei Insomniac und Microsofts Studio The Initiative. Seine angebliche Verpflichtung wird von Beobachtern als weiteres Indiz gewertet, dass das unangekündigte StarCraft-Spiel womöglich die frühe Konzeptphase hinter sich lässt.

Ein prominenter Neuzugang bei Blizzard

Wer soll am StarCraft-Shooter arbeiten? Laut einem Bericht aus dem Umfeld des Xbox Two Podcast hat Jez Corden gehört, dass Drew Murray zu Blizzard gewechselt ist und dort möglicherweise am StarCraft-Shooter mitarbeitet. Corden betonte dabei, dass er nicht mit absoluter Sicherheit sagen könne, ob Murray tatsächlich an StarCraft oder an einem anderen Blizzard-Projekt sitzt.

Was sich dagegen klarer einordnen lässt: Murrays LinkedIn-Profil führt ihn seit Januar 2026 als Associate Design Director bei Blizzard. Welche konkreten Aufgaben er im Alltag übernimmt, ist nicht bekannt, aber der Titel deutet auf eine zentrale Rolle in der Design-Organisation hin.

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In den letzten Jahren war Murray vor allem für große Produktionen bekannt. Von Anfang 2021 bis 2024 arbeitete er bei Insomniac Games als Design Director an Marvel’s Spider-Man 2 sowie an einem weiteren, bislang nicht angekündigten Projekt. Davor sammelte er über zwei längere Phasen hinweg insgesamt mehr als 13 Jahre Erfahrung bei Insomniac.

Von Perfect Dark bis Insomniac: Murrays Vita im Überblick

Welche Spiele hat Drew Murray geprägt? Murray kann auf eine auffällig breite Credits-Liste zurückblicken, die von frühen Shooter-Erfahrungen bis zu modernen AAA-Open-World-Produktionen reicht. Nach seinem Weggang bei Insomniac Ende 2015 war er rund drei Jahre nicht in der Branche aktiv, bevor er beim Aufbau von The Initiative mitwirkte und dort als Director am Perfect Dark-Reboot arbeitete.

Diese Phase endete bereits im Februar 2021 mit seinem Abgang, direkt danach folgte die Rückkehr zu Insomniac. Das Perfect Dark-Projekt selbst bekam später keinen Abschluss: Microsoft schloss The Initiative im Juli 2025 und strich das Spiel, das Berichten zufolge trotz sieben Jahren Entwicklung noch weit von der Fertigstellung entfernt war.

Spiel Jahr Rolle / Hinweis Marvel’s Spider-Man 2 2023 Design Director Ratchet and Clank: Rift Apart 2021 Special Thanks Song of the Deep 2016 Special Thanks Edge of Nowhere 2016 Special Thanks Sunset Overdrive 2014 Game Director Ratchet and Clank: Into the Nexus 2013 Credit geführt Fuse 2013 Credit geführt Ratchet and Clank: Full Frontal Assault 2012 Credit geführt Outernauts 2012 Credit geführt Ratchet and Clank: All 4 One 2011 Credit geführt Resistance 3 2011 Lead Designer Ratchet and Clank Future: A Crack in Time 2009 Credit geführt Resistance 2 2008 Lead Designer Ratchet and Clank Future: Quest for Booty 2008 Credit geführt Ratchet and Clank Future: Tools of Destruction 2007 Designer Resistance: Fall of Man 2006 Junior Designer Ratchet: Deadlocked 2005 Credit geführt

Das Gerücht um den StarCraft-Shooter nimmt wieder Fahrt auf

Was ist zum aktuellen StarCraft-Shooter bekannt? Spekulationen über einen neuen StarCraft-Shooter kursieren verstärkt seit September 2024. Damals schrieb Branchenreporter Jason Schreier in seinem Buch Play Nice, Blizzard arbeite erneut an einem Shooter im StarCraft-Universum. Demnach soll das unangekündigte Projekt von Dan Hay geleitet werden, einem Ubisoft-Veteranen, der als Executive Producer mehrere Far Cry-Teile mit verantwortete.

Brisant ist das auch, weil Blizzard in der Vergangenheit bereits mindestens zwei StarCraft-Shooter wieder eingestellt hat. Beide Versuche wurden im Laufe der 2010er-Jahre aufgegeben. Vor diesem Hintergrund wirkt jede Personalie, die auf einen neuen Anlauf hindeutet, besonders spannend.

Zusätzlich kursieren Gerüchte, dass das Projekt bei der BlizzCon 2026 eine Rolle spielen könnte. Das Event ist für den 12. und 13. September 2026 angesetzt, eine offizielle Ankündigung gibt es dazu bislang allerdings nicht.

Würdet ihr euch über einen StarCraft-Shooter freuen, und welches Gameplay würdet ihr am liebsten sehen: taktisch, storylastig oder eher als Koop-Action? Schreibt es in die Kommentare.