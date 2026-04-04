PS6-Leak – PlayGo soll Downloads für Konsole, Pro und Handheld trennen

Gerade erst machten Gerüchte die Runde, dass sich Sonys Next-Gen-Pläne wegen der anhaltenden RAM-Krise deutlich nach hinten schieben könnten. Doch nun sorgt ein neuer Leak für Bewegung: Der bekannte Hardware-Leaker Moore’s Law is Dead ist überzeugt, dass die PS6 deutlich näher ist, als viele zuletzt erwartet hatten. Und als Bonus liefert er gleich mehrere Details mit, die auf eine spannende Strategie aus Konsole, Handheld und smarter Download-Technik hindeuten.

Das passt auch zur aktuellen Lage der PS5: Nach über fünf Jahren am Markt wäre ein Generationswechsel in den kommenden Jahren keine Überraschung. Entscheidend ist jetzt nur, ob Sony wirklich schon in Richtung eines zeitnahen Wechsels drückt oder ob die bisherigen Verzögerungs-Gerüchte am Ende doch recht behalten.

Release-Fenster und der Generationswechsel

Wann könnte die PS6 erscheinen? Moore’s Law is Dead spricht davon, dass die PS6 nicht mehr viele Jahre entfernt sei und Sony hinter den Kulissen mit Hochdruck an einem unmittelbar bevorstehenden Generationswechsel arbeite. Das steht im klaren Kontrast zu jüngsten Stimmen, die ein deutlich späteres Release-Zeitfenster ins Spiel brachten, teils bis 2028 oder sogar darüber hinaus.

Konkrete Daten nennt der Leak zwar nicht, doch die Richtung ist eindeutig: Statt weit entfernte Zukunft wird eine nähere Next-Gen-Phase skizziert, in der Sony frühzeitig technische Grundlagen schafft, damit Übergänge zwischen Hardware-Varianten sauber funktionieren.

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Genau an dieser Stelle wird auch eine neue Technologie interessant, die bereits in der aktuellen PS5-Toolchain auftauchen soll und die als Indiz für Sonys nächste Plattform-Phase gewertet wird.

PlayGo als Download-Strategie für mehrere Hardware-Profile

Was steckt hinter PlayGo? Laut dem Leak wurde im aktuellen PS5-SDK 13 eine Funktion namens PlayGo eingeführt, die als Sonys Antwort auf Smart Delivery verstanden werden kann. Die Idee dahinter: Downloads sollen effizienter werden und im besten Fall weniger Speicherplatz verschwenden, weil nicht jede Hardware automatisch alle Datenpakete mitladen muss.

Entwickler sollen Assets und Texturen so bündeln können, dass jede Konsole nur die Inhalte erhält, die sie auch tatsächlich benötigt. Das Ziel ist nicht nur Komfort, sondern auch ein besseres Management von Speicher und Bandbreite, gerade wenn mehrere Leistungsprofile parallel unterstützt werden.

In der Leak-Beschreibung wird das anhand eines sehr konkreten Beispiels deutlich: Bisher mussten laut Insider höher aufgelöste Texturen und detailreichere Assets der PS5 Pro offenbar in jedem PS5-Download enthalten sein, egal ob man überhaupt auf einer Pro spielt. Mit PlayGo soll das aufgebrochen werden.

Eigene Download-Pakete für PS4 und PS4 Pro

Eigene Download-Pakete für PS5

Eigene Download-Pakete für PS5 Pro

Eigene Download-Pakete für den PS5-Energiesparmodus

Gerade der letzte Punkt sorgt für hochgezogene Augenbrauen, denn ein Energiesparmodus, der eigene Asset- und Textur-Pakete erhält, wirkt weniger wie eine einfache Komfort-Option und mehr wie eine Kompatibilitäts-Schicht für zusätzliche Hardware.

Energiesparmodus als Grundlage für ein PS6-Handheld

Welche Rolle spielt der Energiesparmodus für ein Handheld? Moore’s Law is Dead interpretiert die neuen Entwickler-Richtlinien so, dass der Energiesparmodus weit mehr als nur ein Stromsparschalter ist. Demnach könnte er als technisches Trojanisches Pferd dienen, um ein PlayStation-Handheld im Ökosystem zu verankern, ohne dass Entwickler komplett neue Versionen ihrer Spiele bauen müssen.

Der Leak verknüpft das mit einer CPU-Konfiguration, die perfekt zu einem mobilen Gerät passen soll. Genannt wird eine Architektur aus vier Zen-6c-Kernen und zwei Zen-6-Low-Power-Kernen. Entscheidender Punkt: Die Vorgaben, wie CPU-Kerne und Threads in diesem Modus angesprochen werden, ergäben laut Leaker vor allem dann Sinn, wenn eine zusätzliche, leistungsschwächere Hardware im PlayStation-Kosmos mitgedacht wird.

Es ist zu 100 Prozent klar, dass dies ein trojanisches Pferd zur Unterstützung des PlayStation-6-Handhelds ist. Weniger Threads zu nutzen spart im Vergleich zu niedrigeren Taktraten kaum Energie. Diese Richtlinien ergeben vor allem Sinn, wenn der Energiesparmodus eine Kompatibilitätsebene für den gemunkelten Handheld ist.

Unterm Strich würde das bedeuten: Sony könnte ein Handheld nicht als isoliertes Zweitgerät positionieren, sondern als Teil einer Plattform-Strategie, in der Games durch klare Profile und Datenpakete leichter zwischen mehreren PlayStation-Geräten skalieren.

Preis-Leak und Produktionskosten

Wie teuer könnte die PS6 werden? Nach Sonys jüngsten Preiserhöhungen ist die Sorge verständlich, dass Next Gen in Regionen rutscht, die für viele schlicht unattraktiv wären. Der Leak setzt hier jedoch einen Gegenpunkt: Die PS6 soll angeblich von Anfang an mit dem Ziel entwickelt worden sein, günstiger in der Herstellung zu sein als PS5 und PS5 Pro.

Als Gründe werden ein effizienteres Design bei Kühlung und Netzteilen genannt. Dadurch könnte Sony bei den Bauteilen sparen, ohne dass das Gerät automatisch als Billig-Lösung rüberkommt. Der Leak spricht von geschätzten Materialkosten von umgerechnet rund 690 Euro.

Spannend ist die daraus gezogene Erwartung: Die Basis-PS6 könnte preislich sogar unter der PS5 Pro liegen. Ein konkreter Euro-Preis wird zwar nicht genannt, aber die Kernaussage zielt klar darauf ab, dass die oft befürchtete 1.000-Euro-Marke nicht das Standard-Szenario sein soll.

Wie würdet ihr eine PlayStation-Strategie finden, bei der eine PS6, ein Handheld und PlayGo als Download-System von Anfang an zusammen gedacht werden? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.