Die Hoffnung auf eine Rückkehr von inFAMOUS lebt offenbar wieder. Neue Insider-Gerüchte behaupten aktuell, dass sich bei PlayStation Studios tatsächlich ein neues inFAMOUS-Projekt in Entwicklung befinden könnte.

Besonders spannend: Das Projekt soll angeblich nicht direkt von Sucker Punch Productions entwickelt werden.

Insider spricht über neues inFAMOUS-Projekt

Die neuen Spekulationen gehen auf den bekannten Journalisten Jordan Middler von VGC zurück. In einem aktuellen Podcast erklärte er, dass er „den Eindruck“ habe, dass aktuell irgendwo innerhalb von PlayStation an einem neuen inFAMOUS-Projekt gearbeitet werde.

Wenig später konkretisierte Middler die Aussagen noch einmal im Kinda Funny Gamescast. Dort erklärte er allerdings auch, dass die Informationen bislang nur auf einer einzelnen Quelle basieren und noch nicht unabhängig bestätigt werden konnten.

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Trotzdem deutete er an, dass es sich wohl um Remakes der ersten beiden PS3-Spiele handeln könnte.

Fans wünschen sich seit Jahren ein Comeback

Die Reaktionen in der Community fallen entsprechend emotional aus. Viele Fans hoffen bereits seit Jahren auf eine Rückkehr der Reihe.

Vor allem die ersten beiden Teile gelten für viele Spieler bis heute als einige der beliebtesten Superhelden-Actionspiele der PS3-Ära. Besonders häufig wünschen sich Fans:

komplette PS5-Remakes von inFAMOUS 1 und 2

eine Neuauflage als Trilogy Collection

oder sogar ein direktes Sequel zu inFAMOUS Second Son

Auf Reddit und Social Media diskutieren Fans derzeit intensiv über die neuen Gerüchte.

Sucker Punch hatte die Reihe eigentlich auf Eis gelegt

Interessant ist dabei vor allem die Vorgeschichte. Bereits 2022 erklärte Sucker Punch offiziell, dass damals keine neuen Projekte zu inFAMOUS oder Sly Cooper in Entwicklung seien.

Gleichzeitig betonte das Studio aber auch, dass man die Türen für die Zukunft nicht komplett schließen wolle.

Erst vor Kurzem erklärte Sucker-Punch-Manager Nate Fox außerdem, dass er persönlich gerne mehr mit inFAMOUS machen würde und sich sogar eine Trilogy-Neuauflage vorstellen könne.

Mögliches Remake statt komplett neuem Spiel?

Aktuell deutet vieles darauf hin, dass PlayStation zunächst vorsichtig testen könnte, wie groß das Interesse an der Marke noch ist.

Ein Remake der ersten beiden Spiele würde dafür perfekt passen. Gleichzeitig könnten moderne Technik, schnellere SSDs und aktuelle Grafikfeatures die Reihe technisch massiv aufwerten.

Gerade angesichts der Diskussionen rund um fehlende klassische Singleplayer-Marken bei PlayStation dürfte ein neues inFAMOUS-Projekt bei vielen Fans gut ankommen.

Noch keine offizielle Bestätigung

Wichtig bleibt allerdings: Offiziell bestätigt wurde bislang nichts. Selbst Insider Jordan Middler betont, dass die Informationen aktuell noch unsicher seien und das Projekt theoretisch sogar bereits wieder eingestellt worden sein könnte.

Trotzdem zeigt die enorme Reaktion der Community, dass das Interesse an einer Rückkehr von inFAMOUS weiterhin riesig ist.