Mit Ghost of Yotei landete Sucker Punch Productions einen großen Erfolg für Sony Interactive Entertainment. Das Spiel verkaufte sich schneller als Ghost of Tsushima und erreichte bereits kurz nach Release mehrere Millionen Verkäufe.

Umso größer ist jetzt die Enttäuschung vieler Fans: Der Support für den Koop-Modus „Legends“ wird offenbar schon nach nur zwei Monaten weitgehend eingestellt.

Raid-Update soll das letzte große Koop-Update sein

Die Informationen stammen direkt vom offiziellen PlayStation Blog. Dort bestätigte Lead Designer Darren Bridges, dass das neue Raid-Update die letzte große geplante Erweiterung für Ghost of Yotei: Legends sein wird.

Wörtlich erklärte das Studio:

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Das Raid-Update war unser letztes großes geplantes Update für Legends.

Dabei wurde der Koop-Modus erst am 11. März 2026 veröffentlicht.

Fans reagieren enttäuscht auf das frühe Ende

In der Community sorgt die Entscheidung bereits für Kritik. Viele Spieler hatten offenbar mit deutlich längerem Support gerechnet, besonders wegen des Erfolgs des Vorgängers.

Unter anderem bemängeln Fans:

fehlende neue Maps

keine zusätzlichen Spielmodi

kein weiterer Endgame-Content

das Fehlen des beliebten Rivals-Modus aus Ghost of Tsushima

Vor allem der Verzicht auf Rivals stößt vielen Spielern negativ auf, da der Modus im Vorgänger als eines der beliebtesten Multiplayer-Features galt.

Ghost of Tsushima wurde deutlich länger unterstützt

Die Situation wirkt für viele Fans besonders überraschend, weil Sucker Punch den Multiplayer von Ghost of Tsushima wesentlich länger unterstützte.

Der damalige Koop-Modus erhielt über mehr als ein Jahr hinweg neue Inhalte, Updates und zusätzliche Features. Erst Anfang 2022 endete der größere Support, nachdem Legends ursprünglich bereits 2020 gestartet war.

Im Vergleich dazu wirkt das Ende des Ghost-of-Yotei-Supports deutlich früher als erwartet.

Raid führt Spieler gegen die letzten Mitglieder der Yotei Six

Ganz vorbei ist der Koop-Modus allerdings noch nicht. Das neue Raid-Update bringt immerhin noch einen letzten größeren Inhaltsschub mit sich.

Spieler treten dabei gegen die letzten beiden Mitglieder der sogenannten „Yotei Six“ an:

The Dragon

Lord Saito

Vor dem finalen Kampf müssen Gruppen verschiedene Festungen und labyrinthartige Gebiete absolvieren, um sich auf die Bosskämpfe vorzubereiten.

Warum endet der Support so früh?

Offiziell hat Sucker Punch bislang keinen genauen Grund genannt. Möglich wäre allerdings, dass das Studio seine Ressourcen bereits auf neue Projekte verlagert.

Interessant ist dabei: Erst kürzlich tauchten Gerüchte über ein neues inFAMOUS auf, das sich angeblich in Entwicklung befinden soll.

Ob Ghost of Yotei: Legends künftig zumindest kleinere Balance-Updates oder technische Patches erhält, bleibt aktuell noch offen. Große neue Inhalte scheint es laut Studio aber nicht mehr geben zu werden.