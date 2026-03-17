Cyberpunk 2077 bekommt PS5-Pro-Update – Patch mit PSSR-Support angekündigt

Cyberpunk 2077 bekommt endlich ein offizielles Update für die PS5 Pro. CD Projekt Red hat bestätigt, dass in den kommenden Wochen ein Patch erscheint, der die neue PSSR-Technologie auf Sonys stärkerer Konsole unterstützt. Damit vollzieht das Studio eine Kehrtwende, denn zum Launch der PS5 Pro hatte der Publisher noch kommuniziert, dass es keine konkreten Pläne für einen Pro-Support gebe.

Die Ankündigung kommt passend zu Sonys frisch ausgerolltem PSSR-Upgrade, das ab dem 17. März 2026 verteilt wird.

Für dich heißt das: Night City soll auf PS5 Pro bald nicht nur laufen, sondern sichtbar sauberer aussehen, inklusive besserer Bildklarheit und stabilerer Darstellung.

Die Ankündigung und der neue Kurs von CD Projekt Red

Wann kommt der PS5-Pro-Patch für Cyberpunk 2077? Ein exaktes Datum gibt es noch nicht, aber offiziell ist von einem Patch in den kommenden Wochen die Rede. Die Info stammt aus einem Beitrag im PlayStation Blog, in dem Sonys Sid Shuman die nächsten Spiele nennt, die PSSR offiziell nutzen werden.

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CD Projekt Red hat die Nachricht zusätzlich über die offiziellen Kanäle von Cyberpunk 2077 bestätigt und einen kostenlosen Technologie-Patch für die PS5-Version in Aussicht gestellt. Details zum genauen Umfang sollen in den kommenden Wochen folgen.

Macht euch bereit für PS5 Pro, Chooms: Ein kostenloses technisches Update für die PS5-Version von Cyberpunk 2077 kommt in nicht allzu ferner Zukunft. Weitere Details folgen in den kommenden Wochen.

Was PSSR auf PS5 Pro für Night City bedeuten soll

Welche Verbesserungen bringt PSSR in Cyberpunk 2077? Mit dem aktivierten, verbesserten PSSR sollst du vor allem von besserer Klarheit und höherer Bildstabilität profitieren. Gerade in einem Spiel wie Cyberpunk 2077, das mit vielen Neonlichtern, feinen Details und komplexen Szenen arbeitet, können diese Punkte im Alltag einen spürbaren Unterschied machen.

Was weiterhin offen ist: Ob der Patch nur einen bestehenden Grafikmodus aufwertet oder ob zusätzliche Modi und Einstellungen dazukommen. Ebenso bleibt abzuwarten, wie sich die Änderungen auf Framerate-Ziele und Auflösung auswirken. Klar ist aber bereits, dass es sich um offiziellen PS5-Pro-Support handelt, also nicht bloß um stilles Feintuning im Hintergrund.

Auch Assassin’s Creed Shadows ist dabei

Welche weiteren Spiele erhalten PSSR-Support in den nächsten Wochen? Neben Cyberpunk 2077 wurde auch Assassin’s Creed Shadows als kommender Kandidat für ein Patch-Update genannt, das PSSR-Unterstützung nachreicht. Damit deutet sich an, dass mehrere große Produktionen in kurzer Zeit für die neue Upscaling-Technik nachziehen.

Zusätzlich wurde erwähnt, dass Crimson Desert beim Launch am 19. März 2026 ebenfalls auf das neue PSSR setzt. Unterm Strich sieht es so aus, als wolle Sony die PSSR-Schiene in den kommenden Wochen deutlich sichtbarer machen, und Cyberpunk 2077 ist dafür ein echter Publikumsmagnet.

Freust du dich darauf, Cyberpunk 2077 mit PS5-Pro-Patch und PSSR noch einmal neu zu erleben, oder reicht dir der aktuelle Zustand der PS5-Version? Schreib deine Meinung gerne in die Kommentare.