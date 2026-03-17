PS5-Update 26.02-13.00.00 bringt neues PSSR-Upgrade für die PS5 Pro

Sony hat am 17. März die neue PS5-Systemsoftware-Version 26.02-13.00.00 veröffentlicht und rollt das Update schrittweise aus. Im Mittelpunkt stehen diesmal vor allem Verbesserungen für die PS5 Pro, allen voran eine überarbeitete Variante von PSSR, die in unterstützten Spielen für ein schärferes und klareres Bild sorgen soll.

Zusätzlich bringt das Update mehrere Änderungen an Oberfläche und Komfortfunktionen mit, darunter neue Optionen im Willkommen-Hub, ein neuer Showcase-Modus für Hintergründe im Idle-Zustand und frische Emoji-Unterstützung für Nachrichten. Wie üblich nennt Sony außerdem allgemeine Stabilitäts- und Performance-Optimierungen.

PSSR-Verbesserungen auf der PS5 Pro

Welche Neuerung steht bei Update 26.02-13.00.00 im Fokus? Die wichtigste Änderung betrifft PSSR auf der PS5 Pro. Die überarbeitete Version der Upscaling-Technologie soll Bilddetails sauberer rekonstruieren, Kanten klarer darstellen und insgesamt für ein ruhigeres, schärferes Gesamtbild sorgen. Eine offizielle Versionsbezeichnung nennt Sony nicht, in der Community wird das Upgrade aber häufig als PSSR 2 bezeichnet.

Spannend ist vor allem die neue Option, mit der ihr das verbesserte PSSR-Modell auch in bestehenden PSSR-Spielen aktivieren könnt, selbst wenn diese Titel noch kein eigenes, gezieltes Update erhalten haben. Damit wird die Verbesserung nicht nur auf einzelne Games beschränkt, sondern kann systemweit als zusätzliche Bildoption genutzt werden.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Wo findet ihr die neue PSSR-Umschaltfunktion? Die Einstellung liegt in den Systemmenüs unter: Einstellungen > Bildschirm und Video > Videoausgabe > PSSR-Bildqualität verbessern. Ist die Option aktiv, wird die neue PSSR-Variante systemweit bevorzugt eingesetzt, sofern ein Spiel PSSR grundsätzlich unterstützt.

Sony weist allerdings darauf hin, dass es in einzelnen Fällen zu unerwarteten Darstellungsproblemen kommen kann. Wenn euch nach dem Aktivieren auffällige Artefakte, Flackern oder andere Bildfehler begegnen, ist der pragmatische Workaround simpel: Option wieder deaktivieren und erneut testen.

Welche Spiele profitieren bereits gezielt von PSSR-Updates? Parallel zur globalen Umschaltung bekommen ausgewählte Titel spezielle Anpassungen, die die neue PSSR-Variante direkt und ohne den systemweiten Schalter nutzen. Genannt werden hier Silent Hill F sowie Final Fantasy Rebirth.

Neuerungen für Oberfläche, Nachrichten und Willkommen-Hub

Welche neuen Features kommen mit dem PS5-Firmware-Update dazu? Abseits der PS5-Pro-spezifischen PSSR-Verbesserungen liefert Update 26.02-13.00.00 mehrere Änderungen für die allgemeine Nutzererfahrung. Laut Changelog wurden auf einigen Bildschirmen Nachrichten und Benutzerfreundlichkeit verbessert, außerdem gibt es neue Optionen für den Willkommen-Hub.

Zu den wichtigsten, konkret genannten Punkten gehören:

Unterstützung für Unicode 17.0 Emojis in Nachrichten

Neue Optionen für den Willkommen-Hub

Showcase-Modus für Hintergrunddarstellungen im Idle-Zustand

Slideshow-Funktion für eigene Bilder aus der Mediengalerie

Neue Hintergrunddesigns für den Willkommen-Hub

Was ist der Showcase-Modus auf der PS5? Der Showcase-Modus blendet den gewählten Hintergrund in voller Ansicht ein, sobald die Konsole für eine bestimmte Zeit inaktiv ist. Wie lange es dauert, bis die Anzeige umschaltet, und ob der Modus überhaupt aktiv sein soll, könnt ihr individuell in den Einstellungen festlegen. Gerade wer die PS5 im Wohnzimmer prominent stehen hat, bekommt damit eine stärker präsentierte Hintergrunddarstellung im Leerlauf.

Was bringt die neue Slideshow-Funktion? Mit der Slideshow könnt ihr eigene Bilder aus der Mediengalerie als wechselnde Hintergrundmotive verwenden. In Kombination mit den neuen Willkommen-Hub-Designs zielt das Update klar darauf ab, die Startansicht stärker zu personalisieren, ohne dass ihr dafür in einzelne Apps oder Menüs abtauchen müsst.

Verfügbarkeit und Installation

Wie installiert ihr das PS5-Update 26.02-13.00.00? Sony verteilt die Firmware in mehreren Wellen. Wenn ihr nicht warten wollt, könnt ihr die Aktualisierung manuell anstoßen: Einstellungen > System > Systemsoftware > Update und Einstellungen der Systemsoftware > Systemsoftware aktualisieren.

Falls das Update bei euch noch nicht angezeigt wird, lohnt es sich, später erneut nachzusehen. Insgesamt scheint die Aktualisierung aber bereits weitgehend verfügbar zu sein.

Habt ihr PSSR-Bildqualität verbessern auf der PS5 Pro schon ausprobiert, und seht ihr in euren Lieblingsspielen einen sichtbaren Unterschied oder eher Nebenwirkungen? Schreibt eure Eindrücke gern in die Kommentare.