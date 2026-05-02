PS5 Slim refurbished wird deutlich teurer – diese Modelle sind betroffen

Die PlayStation 5 wird für viele gerade nicht günstiger, im Gegenteil: Nach den jüngsten Preisanpassungen bei Neugeräten ziehen nun auch ausgewählte generalüberholte Modelle an. Wer auf ein vermeintliches Sparangebot schielt, muss aktuell genauer hinschauen, welche Variante im Warenkorb landet.

Betroffen sind vor allem refurbished Ausführungen der PS5 Slim, also Konsolen, die als generalüberholt verkauft werden und üblicherweise mit leichten optischen Spuren daherkommen können. Inhaltlich soll das Paket aber vollständig sein, inklusive DualSense, Kabeln und Anleitung.

Refurbished-Preise ziehen bei der PS5 Slim an

Welche PS5-Modelle sind von der Preiserhöhung betroffen? Konkret geht es um zwei generalüberholte PS5-Slim-Varianten: die Version mit Disc-Laufwerk und das Digital-Modell. Beide kommen mit 1-TB-SSD und richten sich an alle, die bewusst nicht zum Neupreis einsteigen wollen.

Die Preisanpassung fällt dabei deutlich aus, denn in beiden Fällen soll der Aufschlag umgerechnet etwa 100 US-Dollar betragen. Auch wenn die Konsolen weiterhin unter den Neupreisen liegen, schrumpft der Abstand spürbar und genau der war bislang das Hauptargument für refurbished Hardware.

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Zur Einordnung der genannten Zahlen hier die Preisentwicklung, wie sie für die beiden Slim-Modelle berichtet wurde:

Modell (refurbished) Vorher (US-Preis) Jetzt (US-Preis) Ausstattung PS5 Slim mit Disc-Laufwerk 449,99 US-Dollar 549,99 US-Dollar 1 TB SSD, DualSense, Kabel, Anleitung PS5 Slim Digital Edition 399,99 US-Dollar 499,99 US-Dollar 1 TB SSD, DualSense, Kabel, Anleitung

Für Deutschland heißt das vor allem: Wer auf refurbished PS5 Slim spekuliert, sollte die hiesigen Händlerpreise und Verfügbarkeiten genau vergleichen, denn US-Preise lassen sich nicht 1:1 übertragen. Unterm Strich dürfte aber auch hierzulande der Abstand zum Neugerät bei vielen Angeboten kleiner werden.

Neue Konsolen wurden bereits im April 2026 teurer

Warum wird Gaming-Hardware aktuell teurer? Als Hintergrund wird ein anhaltend hoher Druck auf Komponentenpreise genannt. Unter anderem treiben große Investitionen in KI-Rechenzentren die Nachfrage nach wichtigen Bauteilen, was sich auf Preise von RAM, CPUs und damit auch auf komplette Systeme auswirken kann.

Schon im April 2026 wurde außerdem über höhere Preise für neue PS5-Konsolen berichtet. Genannt wurden dabei 649,99 US-Dollar für die Standard-PS5 mit Laufwerk, 599,99 US-Dollar für die Digital Edition und 899,99 US-Dollar für die PS5 Pro. Zum Vergleich: Zum Launch im Jahr 2020 lagen die Einstiegspreise bei 499,99 US-Dollar mit Laufwerk und 449,99 US-Dollar ohne.

Für alle, die auf ein günstigeres Einstiegsfenster gehofft hatten, ist die Kombination aus höheren Neupreisen und teureren refurbished Slim-Modellen natürlich ein Dämpfer. Gerade wenn 2026 große Releases anstehen, wollen viele nicht länger warten, aber das Budget spielt nun mal mit.

Eine refurbished PS5 bleibt als Budget-Option übrig

Welche Alternative ist aktuell noch am günstigsten? Als Ausnahme wird eine generalüberholte Version des originalen PS5-Modells mit Disc-Laufwerk genannt, die weiterhin für 399,00 US-Dollar angeboten werden soll. Das wäre damit die günstigste PS5-Option im genannten Überblick, allerdings mit 825 GB Speicher statt 1 TB.

Auch hier gilt: Für Deutschland ist am Ende entscheidend, welche Angebote tatsächlich im Handel verfügbar sind und wie groß die Ersparnis gegenüber Neuware wirklich ausfällt. Wenn du vor allem eine PS5 für aktuelle und kommende Blockbuster suchst und beim Speicher flexibel bist, kann gerade diese ältere refurbished Variante plötzlich wieder interessanter werden.

Nebenbei bleibt spannend, wie sich die Entwicklung auf den Wettbewerb auswirkt: Die PS5 soll 2026 zeitweise sogar vor der Nintendo Switch 2 gelegen haben, und vor der letzten Preisrunde wurde ein zusätzlicher Verkaufsschub beobachtet, weil viele noch schnell zum alten Preis zuschlagen wollten.

Wie siehst du das: Würdest du bei den aktuellen Preisen eher auf ein refurbished Modell setzen, auf Angebote warten oder direkt zur neuen Konsole greifen? Schreib es gerne in die Kommentare.