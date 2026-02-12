Kingdom Come: Deliverance 2 knackt 5 Millionen – Ist Teil 3 damit praktisch sicher?

Für Kingdom Come: Deliverance 2 läuft es weiterhin rund. Wie aus dem aktuellen Geschäftsbericht der Embracer Group hervorgeht, hat sich das Mittelalter-Rollenspiel innerhalb des ersten Jahres mehr als fünf Millionen Mal verkauft. Damit festigt der Titel nicht nur seinen Status als kommerzieller Erfolg, sondern dürfte auch die Grundlage für einen möglichen dritten Teil gelegt haben.

Fünf Millionen Verkäufe im ersten Jahr

Die Entwicklung der Verkaufszahlen liest sich beeindruckend: Bereits innerhalb der ersten 24 Stunden knackte das Spiel die Marke von einer Million Einheiten. Nach zwei Wochen standen zwei Millionen Verkäufe zu Buche. Mitte November 2025 meldete Embracer vier Millionen verkaufte Exemplare – nun folgt mit über fünf Millionen der nächste bedeutende Meilenstein.

Für Entwickler Warhorse Studios ist das ein starkes Signal. „Kingdom Come: Deliverance 2“ gilt als eine der wichtigsten Kernmarken im Portfolio des Konzerns und zählt neben Reihen wie Dead Island und Tomb Raider zu den tragenden Säulen im aktuellen Geschäftsjahr.

Starke Quartalszahlen dank Kernmarken

Im Zwischenbericht zum dritten Geschäftsquartal betont Embracer ausdrücklich die „starke Performance unserer Kernmarken wie Kingdom Come: Deliverance, Dead Island und Tomb Raider“. Besonders das hohe Nutzerengagement sowie zusätzliche Marketingmaßnahmen hätten zu besseren Umsätzen als erwartet geführt.

Auch in Sachen Auszeichnungen konnte das Rollenspiel punkten: Laut Embracer wurde „Kingdom Come: Deliverance 2“ von PC Gamer zum Spiel des Jahres gekürt und erhielt vier Nominierungen bei den The Game Awards. Darüber hinaus ist der Titel bei den Swedish Game Awards 2026 als ausländisches Spiel des Jahres nominiert.

Einen zusätzlichen Schub brachte die Veröffentlichung des finalen DLCs „Mysteria Ecclesiae“, der im Laufe des Berichtsquartals erschien. Begleitende Marketingkampagnen, Influencer-Kooperationen und saisonale Rabattaktionen sorgten laut Embracer für eine weitere Absatzsteigerung.

Teil 3 nur noch eine Frage der Zeit?

Offiziell angekündigt ist ein dritter Teil bislang nicht. Doch angesichts der Verkaufszahlen und der stabilen Markenentwicklung scheint die Zukunft der Reihe gesichert. Schon der erste Teil hatte sich über Jahre hinweg als Longseller etabliert – nun setzt Teil 2 diesen Trend fort.

Inhaltlich bleibt die Reihe ihrem historischen Ansatz treu. Angesiedelt im Böhmen des 15. Jahrhunderts, schlüpfen Spieler erneut in die Rolle von Heinrich von Skalitz und erleben eine offene Welt voller politischer Intrigen, Bürgerkriegswirren und persönlicher Schicksale.

Hinweise auf Current-Gen-Version des ersten Teils

Parallel zu den neuen Erfolgen verdichten sich Hinweise auf eine technisch überarbeitete Fassung des ersten Kingdom Come: Deliverance für PS5 und Xbox Series X|S. Im PlayStation Store wurde zwischenzeitlich eine Produktbeschreibung mit Hinweisen auf 4K-Auflösung, verbesserte Bildrate und hochauflösende Texturen gesichtet. Auch das Key-Art soll angepasst worden sein.

Der Account PlayStation Game Size berichtete zuletzt, dass eine Veröffentlichung in Kürze erfolgen könnte. Eine offizielle Bestätigung steht zwar noch aus, doch ein möglicher Zusammenhang mit der Aufnahme des Spiels in den Xbox Game Pass am 13. Februar gilt als wahrscheinlich.

Mit über fünf Millionen verkauften Einheiten für Teil 2 und einer potenziellen Neuauflage des Originals im Rücken steht die Marke „Kingdom Come“ derzeit stärker da denn je – und die Chancen stehen gut, dass Warhorse Studios schon bald das nächste Kapitel der Reihe aufschlägt.