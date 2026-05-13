Wenn ihr in Directive 8020 auf Platin geht, erwartet euch eine Mischung aus Story-Fortschritt, wichtigen Entscheidungen, unterschiedlichen Enden und speziellen Charakter-Herausforderungen.
Wie schon bei früheren Spielen von Supermassive Games dürften viele Trophäen direkt an Entscheidungen, Todesfälle und alternative Verläufe gekoppelt sein. Dazu kommen Collectibles und vermutlich mehrere Runs für bestimmte Enden.
Hier findet ihr alle bisher bekannten Trophäen im Überblick sowie eine erste Einschätzung zum Platin-Aufwand.
Übersicht: Alle Trophäen in Directive 8020
- 1x Platin
- 5x Gold
- 9x Silber
- 15x Bronze
Gesamt: 30 Trophäen
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Alle Trophäen im Überblick
Platin
- Complete Directive – Unlock all trophies
Gold
- Everyone Lives – All crew members survive
- No Survivors – Nobody survives the mission
- Perfect Organism – Complete the Infection Mode
- Hidden Truth – Discover every major secret
- Final Directive – Reach the true ending
Silber
- Episode One – Complete Episode 1
- Episode Two – Complete Episode 2
- Episode Three – Complete Episode 3
- Episode Four – Complete Episode 4
- Episode Five – Complete Episode 5
- Episode Six – Complete Episode 6
- Signals in the Dark – Discover hidden transmissions
- Silent Witness – Observe an entire sequence undetected
- Crewmate – Save a teammate from death
Bronze
- Wake Up – Begin the mission
- First Contact – Encounter the organism
- Scanner Active – Use the scanner for the first time
- Cold Storage – Discover a hidden chamber
- Pressure Point – Survive a dangerous encounter
- System Failure – Trigger a ship malfunction
- Trust Nobody – Accuse an infected crew member
- Containment Breach – Escape quarantine
- Specimen Collected – Secure biological material
- Deep Space – Reach the outer hull
- Motion Tracker – Detect nearby movement
- Echoes – Listen to an old recording
- Last Transmission – Send a distress signal
- Under Pressure – Complete a timed sequence
- The End? – Finish the story once
Wie lange dauert Platin?
Für die Platin-Trophäe solltet ihr ungefähr einplanen:
- ca. 10 bis 15 Stunden für einen ersten Story-Durchlauf
- etwa 20 bis 30 Stunden für Platin und alle Enden
- möglicherweise mehr, wenn mehrere Charaktere sterben oder bestimmte Entscheidungen verpasst werden
Da Supermassive Games häufig unterschiedliche Storypfade und alternative Szenen nutzt, dürfte mindestens ein weiterer Durchlauf sinnvoll sein.
Wie schwer ist Platin in Directive 8020?
Schwierigkeit: Mittel (ca. 4/10 bis 5/10)
Aktuell wirkt die Platin-Trophäe deutlich zugänglicher als in vielen Action- oder Roguelike-Spielen. Die größte Herausforderung dürfte weniger das Gameplay selbst sein, sondern vielmehr:
- alle Charaktere am Leben zu halten
- alternative Entscheidungen auszuprobieren
- bestimmte Storypfade freizuschalten
- alle Geheimnisse zu finden
QTEs, Entscheidungen unter Zeitdruck und unterschiedliche Enden spielen dabei vermutlich die größte Rolle.
Kaum Skill-Trophäen, aber mehrere Story-Runs
Nach aktuellem Stand setzt Directive 8020 eher auf Entscheidungen und Erkundung statt auf extrem schwierige Gameplay-Herausforderungen.
Das bedeutet:
- keine besonders harten Kampftrophäen
- Fokus auf verschiedene Enden
- Charaktere retten oder absichtlich sterben lassen
- Secrets und optionale Szenen entdecken
Gerade Fans der früheren The Dark Pictures Anthology-Spiele dürften sich deshalb schnell zurechtfinden.