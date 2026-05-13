Wenn ihr in Directive 8020 auf Platin geht, erwartet euch eine Mischung aus Story-Fortschritt, wichtigen Entscheidungen, unterschiedlichen Enden und speziellen Charakter-Herausforderungen.

Wie schon bei früheren Spielen von Supermassive Games dürften viele Trophäen direkt an Entscheidungen, Todesfälle und alternative Verläufe gekoppelt sein. Dazu kommen Collectibles und vermutlich mehrere Runs für bestimmte Enden.

Hier findet ihr alle bisher bekannten Trophäen im Überblick sowie eine erste Einschätzung zum Platin-Aufwand.

Übersicht: Alle Trophäen in Directive 8020

1x Platin

5x Gold

9x Silber

15x Bronze

Gesamt: 30 Trophäen

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Alle Trophäen im Überblick

Platin

Complete Directive – Unlock all trophies

Gold

Everyone Lives – All crew members survive

– All crew members survive No Survivors – Nobody survives the mission

– Nobody survives the mission Perfect Organism – Complete the Infection Mode

– Complete the Infection Mode Hidden Truth – Discover every major secret

– Discover every major secret Final Directive – Reach the true ending

Silber

Episode One – Complete Episode 1

– Complete Episode 1 Episode Two – Complete Episode 2

– Complete Episode 2 Episode Three – Complete Episode 3

– Complete Episode 3 Episode Four – Complete Episode 4

– Complete Episode 4 Episode Five – Complete Episode 5

– Complete Episode 5 Episode Six – Complete Episode 6

– Complete Episode 6 Signals in the Dark – Discover hidden transmissions

– Discover hidden transmissions Silent Witness – Observe an entire sequence undetected

– Observe an entire sequence undetected Crewmate – Save a teammate from death

Bronze

Wake Up – Begin the mission

– Begin the mission First Contact – Encounter the organism

– Encounter the organism Scanner Active – Use the scanner for the first time

– Use the scanner for the first time Cold Storage – Discover a hidden chamber

– Discover a hidden chamber Pressure Point – Survive a dangerous encounter

– Survive a dangerous encounter System Failure – Trigger a ship malfunction

– Trigger a ship malfunction Trust Nobody – Accuse an infected crew member

– Accuse an infected crew member Containment Breach – Escape quarantine

– Escape quarantine Specimen Collected – Secure biological material

– Secure biological material Deep Space – Reach the outer hull

– Reach the outer hull Motion Tracker – Detect nearby movement

– Detect nearby movement Echoes – Listen to an old recording

– Listen to an old recording Last Transmission – Send a distress signal

– Send a distress signal Under Pressure – Complete a timed sequence

– Complete a timed sequence The End? – Finish the story once

Wie lange dauert Platin?

Für die Platin-Trophäe solltet ihr ungefähr einplanen:

ca. 10 bis 15 Stunden für einen ersten Story-Durchlauf

etwa 20 bis 30 Stunden für Platin und alle Enden

möglicherweise mehr, wenn mehrere Charaktere sterben oder bestimmte Entscheidungen verpasst werden

Da Supermassive Games häufig unterschiedliche Storypfade und alternative Szenen nutzt, dürfte mindestens ein weiterer Durchlauf sinnvoll sein.

Wie schwer ist Platin in Directive 8020?

Schwierigkeit: Mittel (ca. 4/10 bis 5/10)

Aktuell wirkt die Platin-Trophäe deutlich zugänglicher als in vielen Action- oder Roguelike-Spielen. Die größte Herausforderung dürfte weniger das Gameplay selbst sein, sondern vielmehr:

alle Charaktere am Leben zu halten

alternative Entscheidungen auszuprobieren

bestimmte Storypfade freizuschalten

alle Geheimnisse zu finden

QTEs, Entscheidungen unter Zeitdruck und unterschiedliche Enden spielen dabei vermutlich die größte Rolle.

Kaum Skill-Trophäen, aber mehrere Story-Runs

Nach aktuellem Stand setzt Directive 8020 eher auf Entscheidungen und Erkundung statt auf extrem schwierige Gameplay-Herausforderungen.

Das bedeutet:

keine besonders harten Kampftrophäen

Fokus auf verschiedene Enden

Charaktere retten oder absichtlich sterben lassen

Secrets und optionale Szenen entdecken

Gerade Fans der früheren The Dark Pictures Anthology-Spiele dürften sich deshalb schnell zurechtfinden.