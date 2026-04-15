Diablo 4 für Nintendo Switch – Rating-Hinweis schürt Port-Gerüchte

Diablo 4 könnte schon bald auf einer weiteren Plattform landen. Aktuell sorgt ein Eintrag bei einer offiziellen Altersfreigabe in Indonesien für Gesprächsstoff, denn dort taucht die kommende Erweiterung Lord of Hatred plötzlich auch für Nintendo Switch auf. Eine Ankündigung von Blizzard dazu gibt es bislang nicht, aber der Zeitpunkt wäre auffällig: Lord of Hatred soll am 28. April 2026 erscheinen und würde sich als Aufhänger für einen Plattform-Launch perfekt eignen.

Für Nintendo-Fans wäre das ein großer Schritt, denn Diablo 4 hat den Sprung auf die Switch zum ursprünglichen Release 2023 ausgelassen. Dabei erschien das Spiel auf PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series. Der mögliche Handheld-Faktor und eine neue Zielgruppe würden dem Action-RPG in einer Phase, in der die aktuellen Saisons ohnehin viel Lob bekommen, zusätzlich Rückenwind geben.

Der Hinweis aus der Altersfreigabe

Was steckt hinter dem Nintendo-Switch-Rating zu Lord of Hatred? Die indonesische Rating-Behörde Indonesia Game Rating System führt Lord of Hatred in einer Liste, in der als Plattformen PC, PlayStation 5, Xbox Series und eben Nintendo Switch genannt werden. Genau diese Nennung ist der Kern des Gerüchts, dass Diablo 4 demnächst auf eine Nintendo-Konsole kommen könnte.

Interessant ist dabei, dass in dieser Auflistung PlayStation 4 und Xbox One fehlen, obwohl Lord of Hatred auch dort erscheinen soll. Außerdem taucht keine Nintendo Switch 2 in dem Eintrag auf, obwohl viele aktuelle Third-Party-Gerüchte und Erwartungen eher in Richtung der neueren Hardware gehen. Unterm Strich bleibt es ein Hinweis mit Interpretationsspielraum, der aber genug ist, um die Port-Diskussion wieder anzuheizen.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Falls Blizzard tatsächlich eine Nintendo-Version plant, würde ein Release rund um den 28. April 2026 strategisch Sinn ergeben: neue Erweiterung, frische Features, gute Gelegenheit, Neulinge ins Endgame und die Saisonstruktur zu ziehen.

Nintendo und Diablo passen historisch zusammen

Welche Diablo-Spiele gab es bereits auf Nintendo Switch? Die Reihe ist auf Nintendo nicht fremd. Blizzard brachte im November 2018 Diablo 3 Eternal Collection auf die Switch. Später folgte Diablo 2 Resurrected, das 2021 ebenfalls auf Nintendos Hybridkonsole erschien. Gerade Diablo 3 gilt auf Switch bis heute als solide Umsetzung, die vielen Fans den Loot-Loop unterwegs ermöglicht hat.

Vor diesem Hintergrund wäre ein später Diablo-4-Release auf Nintendo zumindest kein komplettes Novum, sondern eher eine Fortsetzung der bisherigen Plattform-Strategie innerhalb des Franchise. Die technische Herausforderung wäre bei Diablo 4 allerdings deutlich größer, was wiederum den Blick auf modernere Nintendo-Hardware lenkt.

Was ein Port für Diablo 4 bedeuten würde

Warum wäre ein neuer Plattform-Release gerade jetzt spannend? Diablo 4 befindet sich aktuell in einer Phase, in der Blizzard bei den Saisons offenbar ein gutes Händchen für Mechaniken und Fortschritt gefunden hat. Wenn dann im April 2026 mit Lord of Hatred der nächste große Content-Schub ansteht, könnte ein zusätzlicher Plattformstart das Momentum verstärken.

Für die Community hätte das gleich mehrere Effekte: mehr Mitstreiter, mehr Build-Diskussionen, mehr Aktivität im Handelssystem und langfristig vermutlich mehr Support-Druck in Richtung Quality-of-Life-Features. Gleichzeitig würde sich die Frage stellen, wie ein Port mit Performance, Steuerung und Online-Fokus umgeht, gerade wenn unterwegs gespielt wird.

Was meint ihr: Würdet ihr Diablo 4 gern auf einer Nintendo-Konsole zocken, und wenn ja lieber auf der Switch oder eher auf einer möglichen Switch 2? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.