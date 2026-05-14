Der Hype um Grand Theft Auto VI erreicht inzwischen längst nicht mehr nur die Spieler selbst. Auch an der Wall Street sorgt jede neue Information rund um den kommenden Rockstar-Blockbuster mittlerweile für extreme Reaktionen.

Besonders deutlich zeigte sich das am heutigen Donnerstag: Allein die Gerüchte über einen möglichen Start der Vorbestellungen reichten aus, um den Börsenwert von Take-Two Interactive innerhalb weniger Stunden massiv steigen zu lassen.

Fast 2 Milliarden Dollar Plus wegen eines Gerüchts

Auslöser der Kursbewegung war ein angeblicher Leak rund um die Vorbestellungen von GTA 6. Nachdem Berichte auftauchten, wonach die Pre-Orders bereits ab dem 18. Mai starten könnten, reagierten Anleger sofort.

Die Aktie von Take-Two legte zeitweise um fast fünf Prozent zu und stieg um rund 10,79 US-Dollar pro Anteilsschein auf etwa 237,78 US-Dollar.

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Das klingt zunächst nach einer normalen Börsenbewegung – tatsächlich bedeutete dieser Anstieg aber einen gewaltigen Sprung beim Unternehmenswert: Innerhalb weniger Stunden gewann Take-Two fast zwei Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung hinzu.

Allein diese Zahl zeigt bereits, welche Dimensionen GTA 6 inzwischen angenommen hat.

Denn der Markt bewertet hier nicht etwa reale Verkaufszahlen oder einen neuen Trailer, sondern lediglich die Aussicht darauf, dass Fans bald Vorbestellungen platzieren könnten.

Best-Buy-Mail offenbar echt

Besonders spannend: Die ursprünglichen Gerüchte basierten auf einer angeblich versehentlich verschickten E-Mail des US-Händlers Best Buy.

Darin hieß es offenbar, dass die Vorbestellungen von GTA 6 zwischen dem 18. und 21. Mai 2026 live gehen sollen. Zunächst hielten viele Fans die Mail noch für einen Fake oder einen einfachen Photoshop-Scherz.

Inzwischen meldeten sich allerdings mehrere Empfänger der Nachricht – und auch Brancheninsider wollen die Echtheit der Mail verifiziert haben.

Demnach stammt die E-Mail tatsächlich vom Affiliate-Netzwerk „Impact“, das von Best Buy für Marketing-Kampagnen genutzt wird. Gleichzeitig weisen Insider aber darauf hin, dass automatisierte Systeme durchaus fehlerhaft ausgelöst werden können.

Eine endgültige Bestätigung für den tatsächlichen Pre-Order-Start gibt es deshalb weiterhin nicht.

Warum die Anleger jetzt besonders nervös reagieren

Die extreme Reaktion der Börse kommt nicht zufällig.

Denn Take-Two steht kurz vor dem nächsten großen Earnings Call am 21. Mai 2026. Dort wird der Publisher seine Prognosen für das kommende Geschäftsjahr präsentieren – inklusive der erwarteten Auswirkungen von GTA 6.

Viele Anleger gehen davon aus, dass Rockstar und Take-Two rund um diesen Termin endlich die große Marketing-Offensive starten könnten.

Dazu würden gleich mehrere Dinge perfekt passen:

Start der Vorbestellungen

Veröffentlichung von Trailer 3

neue Gameplay-Szenen

Sammlereditionen

konkrete Verkaufsprognosen

Bereits zuvor hatte Take-Two angedeutet, dass die Marketingkampagne für GTA 6 im Sommer massiv an Fahrt aufnehmen soll.

GTA 6 könnte der größte Entertainment-Launch aller Zeiten werden

Dass Investoren inzwischen derart empfindlich auf jede kleine Nachricht reagieren, überrascht allerdings kaum noch.

Schon jetzt gilt GTA 6 für viele Analysten als wahrscheinlich größter Entertainment-Launch der Geschichte – nicht nur im Gaming-Bereich, sondern branchenübergreifend.

Bereits der zweite Trailer erreichte innerhalb kürzester Zeit Hunderte Millionen Aufrufe, während Social Media seit Monaten nahezu täglich von neuen Spekulationen dominiert wird.

Sollten die Vorbestellungen tatsächlich bereits nächste Woche starten, dürfte die nächste große Hype-Welle also unmittelbar bevorstehen.

Release weiterhin für November geplant

Offiziell bestätigt bleibt bislang weiterhin nur der aktuelle Release-Termin:

Grand Theft Auto VI erscheint am 19. November 2026 für die PlayStation 5 und die Xbox Series X beziehungsweise Xbox Series S.

Und schon jetzt zeigt sich: Selbst bloße Gerüchte rund um GTA 6 reichen inzwischen aus, um Milliarden an der Börse zu bewegen.