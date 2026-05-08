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Bastion in Saros besiegen: Der komplette Boss-Guide mit allen Angriffen, Phasen und den besten Strategien

Bild von Patrik Hasberg Patrik Hasberg8. Mai 2026
0 6 Minuten gelesen
© SIE/Housemarque

Nach Prophet wartet in Saros bereits der nächste große Härtetest auf euch. Bastion ist der Boss der Alten Tiefen und unterscheidet sich deutlich vom ersten Bosskampf. Während Prophet euch vor allem mit hektischen Projektilwellen und Arena-Kontrolle unter Druck setzte, verwandelt Bastion den Kampf in ein regelrechtes Bullet-Hell-Spektakel.

Überall fliegen Geschosse durch die Arena, Wellen rollen auf euch zu und riesige Laser zwingen euch permanent in Bewegung zu bleiben. Dazu kommen mehrere vertikale Ebenen, Sprungpads und neue Projektiltypen, die euch ganz andere Reaktionen abverlangen als zuvor.

Die gute Nachricht: Sobald ihr die Arena versteht und wisst, welche Angriffe ihr gezielt ausnutzen könnt, wird Bastion deutlich berechenbarer als er zunächst wirkt. Ich fand den Kampf nach drei oder vier Durchläufen in den Alten Tiefen sogar deutlich angenehmer als zuvor gegen Prophet.

In diesem ausführlichen Guide erkläre ich euch:

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  • wie ihr euch optimal vorbereitet
  • welche Waffen besonders gut funktionieren
  • wie ihr die Arena richtig nutzt
  • wie alle Angriffe funktionieren
  • welche Bewegungsmuster am sichersten sind
  • wie ihr jede Phase zuverlässig überlebt
  • welche Fehler euch den Kampf unnötig schwer machen

Vorbereitung: So macht ihr euch Bastion deutlich einfacher

Bastion befindet sich am Ende der Alten Tiefen und ist deutlich anspruchsvoller als Prophet. Ihr solltet deshalb möglichst viele Nebenwege im Biom abschließen.

Sammelt vorher möglichst viel Lucenit

Bevor ihr den Boss angeht, lohnt es sich:

  • optionale Räume mitzunehmen
  • Elite-Gegner zu besiegen
  • Attribute aufzuwerten
  • möglichst viel Lucenit zu sammeln

Eine Befähigungsstufe von etwa 25 macht den Kampf angenehmer, zwingend notwendig ist das aber nicht.

Welche Waffen funktionieren am besten?

Der große Unterschied zu Prophet: Bei Bastion habt ihr deutlich mehr Zeitfenster für konstanten Schaden. Deshalb funktionieren hier wesentlich mehr Waffenarten gut.

Besonders starke Waffen gegen Bastion

Sehr effektiv sind:

  • Shotguns
  • schnelle Sturmgewehre
  • Waffen mit hohem Burst-Schaden
  • Energiewaffen mit schneller Aktivierung

Vor allem Shotguns überraschen hier positiv, weil Bastion während bestimmter Angriffe extrem verwundbar wird. Und das nutzen wir doch sehr gerne zu unserem Vorteil aus, oder?

Welche Upgrades ihr priorisieren solltet

Die besten Verbesserungen vor Bastion sind:

  • Attribut-Upgrades
  • Befähigungs-Verbesserungen
  • Schutzwert-Erhöhungen
  • defensive Boni

Gerade defensive Verbesserungen helfen enorm, weil euch Bastion häufig mit mehreren Projektilarten gleichzeitig unter Druck setzt.

Die Arena verstehen: Das ist der wichtigste Unterschied zu Prophet

Bevor der Kampf überhaupt startet, solltet ihr euch kurz die Arena anschauen.

Die Bastion-Arena besteht aus:

  • einer zentralen Kampffläche
  • mehreren Sprungpads
  • zwei schwebenden Plattformen (eine auf der linken, eine auf der rechten Seite)
  • äußeren Brandfeldern
  • einer Treppe hinter dem Boss

Und genau diese Treppe macht den Kampf teilweise deutlich einfacher.

Die wichtigste Position im gesamten Kampf

Hinter Bastion befindet sich eine kleine Treppe beziehungsweise erhöhte Plattform.

Diese Position ist extrem stark gegen:

  • Projektilwände
  • Ring-Schockwellen
  • bestimmte Laserangriffe

Viele Spieler ignorieren diesen Bereich komplett und machen sich den Kampf dadurch unnötig schwer.

Achtung vor den Brandfeldern

Auf den äußeren Plattformen befinden sich rote Bodenplatten. Diese entzünden sich nach kurzer Zeit und verursachen Schaden.

Deshalb solltet ihr:

  • möglichst in der Mitte bleiben
  • die oberen Plattformen nur situativ nutzen
  • nicht dauerhaft außen kämpfen
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Phase 1: So funktioniert Bastion

Anders als Prophet startet Bastion sofort ohne Intro-Sequenz. Sobald ihr die Arena betretet, fährt der riesige Geschützturm von der Decke herunter und eröffnet direkt das Feuer.

Angriff 1: Projektil-Wände

Das ist einer der wichtigsten Angriffe im gesamten Kampf.

Bastion feuert zwei Kugeln auf den Boden. Daraus entstehen anschließend riesige Projektil-Wände, die durch die Arena rollen.

Die Farben sind extrem wichtig

Die Wände können:

  • blau
  • gelb
  • oder gemischt sein

Die Farben bestimmen, wie ihr reagieren müsst.

Blaue Wände

  • mit Schild absorbieren
  • oder ausweichen

Gelbe Wände

  • dashen
  • überspringen
  • oder komplett umgehen

Die beste Strategie gegen Projektil-Wände

Die einfachste Methode: Lauft direkt hinter Bastion auf die Treppe. Dort treffen euch die Wände oft überhaupt nicht, weil sie hauptsächlich nach vorne abgefeuert werden.

Dadurch bekommt ihr:

  • kostenlose Schadensfenster
  • sichere Positionierung
  • deutlich weniger Stress

Das ist einer der wichtigsten Tricks im gesamten Kampf.

Angriff 2: Laserstrahl mit Projektil-Vortex

Bastion visiert euch zunächst mit einem schwachen Laser an. Kurz darauf wird daraus ein massiver Schadensstrahl, der euch verfolgt.

Zusätzlich erscheinen blaue Projektile rund um den Laser.

So weicht ihr dem Laser zuverlässig aus

Viele Spieler versuchen einfach wegzurennen und sterben trotzdem.

Die bessere Methode:

  1. wartet kurz in der Mitte
  2. dasht seitlich im richtigen Moment
  3. lauft sofort zur Außenkante
  4. nutzt das Sprungpad
  5. springt auf die obere Plattform
  6. dasht zurück Richtung Mitte

Dadurch verliert der Laser euch häufig komplett.

Das klingt kompliziert, funktioniert aber erstaunlich zuverlässig.

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Alternativ behaltet ihr Bastion im Visier, feuert was das Zeug hält und dasht zwei bis drei Mal seitlich durch den Strahl. Diese Methode ist zwar etwas aggressiver und damit gefährlicher, dafür kann der Kampf aber auch deutlich kürzer ausfallen.

Angriff 3: Gelbe Projektil-Cluster

Bastion beschwört große sternförmige Projektilgruppen aus gelben Geschossen.

Diese:

  • sehen gefährlich aus
  • verfolgen euch aber nicht aktiv

Die Lösung ist simpel:

  • konstant seitlich laufen
  • ruhig bleiben
  • nicht unnötig dashen
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Angriff 4: Spiral-Projektile

Immer wieder erzeugt Bastion riesige Spiralen aus Projektilen.

In Phase 1 gilt:

  • Zentrum = blau
  • äußere Spirale = gelb
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So reagiert ihr richtig

Hier lohnt sich euer Schild enorm.

Stellt euch bewusst in die blauen Projektile und absorbiert sie.

Dadurch:

  • ladet ihr eure Energie auf
  • gewinnt Kontrolle zurück
  • könnt schneller eure Energiewaffe einsetzen

Angriff 5: Ring-Schockwellen

Bastion schießt einen Laser in den Boden und erzeugt mehrere ringförmige Schockwellen.

Diese werden:

  • größer
  • schneller
  • höher
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Nutzt die Sprungpads

Kleine Wellen könnt ihr überspringen. Spätestens bei drei oder mehr übereinanderliegenden Ringen solltet ihr aber die Sprungpads nutzen. Die Pads machen diese Mechanik deutlich sicherer.

Phase 1: Die beste Gesamtstrategie

Die sicherste Methode:

  • möglichst weit weg bleiben
  • Angriffsmuster lernen
  • Projektil-Wände provozieren
  • hinter Bastion wechseln
  • dort massiven Schaden verursachen

Sobald ihr euch an die Muster gewöhnt habt, könnt ihr aggressiver spielen.

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Bild von Patrik Hasberg Patrik Hasberg8. Mai 2026
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Patrik Hasberg

Schreiberling, Spieleentdecker, praktizierender Perfektionist und Mann fürs Grobe. Außerdem laufender Freizeit-Hobbit, der Katzen liebt. – Hunde gehen auch. „Auch sonst eigentlich ganz ok“.
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