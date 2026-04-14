Metro 2039: Leak verrät erste Story-Details vor offizieller Enthüllung

Noch vor der offiziellen Präsentation haben erste Leaks spannende Details zu Metro 2039 ans Licht gebracht. Der neue Shooter von 4A Games wird am Donnerstag erstmals ausführlich gezeigt, doch schon jetzt deutet sich an, dass Fans eine besonders düstere und emotionale Geschichte erwartet.

Die Hinweise stammen aus einem Eintrag in einer Spieledatenbank und geben einen ersten Eindruck davon, wohin die Reise im nächsten Teil der Reihe geht.

Offizielle Enthüllung steht kurz bevor

Nachdem bereits Insider über eine bevorstehende Ankündigung berichtet hatten, bestätigten 4A Games und Deep Silver das Projekt kurze Zeit später selbst.

Ein erster größerer Blick auf das Spiel folgt am:

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16. April 2026 um 19:00 Uhr (deutscher Zeit)

im Rahmen des „Xbox First Look“-Formats

Der Leak kommt also genau zum richtigen Zeitpunkt und sorgt im Vorfeld bereits für zusätzliche Aufmerksamkeit.

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16 April 2026 10AM PDT | 7PM CEST | 8PM EET

https://t.co/2WHjhw8Y8w pic.twitter.com/9H7gBSXeZV — 4A Games (@4AGames) April 13, 2026

Leak deutet auf bisher düsterste Metro-Story hin

Laut den geleakten Informationen soll Metro 2039 die bislang intensivste und emotionalste Kampagne der Reihe bieten.

Spielerisch bleibt sich die Serie treu und setzt weiterhin auf eine Mischung aus:

Erkundung

Survival-Elementen

Kämpfen

Stealth-Passagen

Der Fokus liegt aber klar auf der Geschichte – und die hat es offenbar in sich.

Handlung: Konflikt um die Zukunft der Metro

Wie der Titel bereits verrät, spielt Metro 2039 im Jahr 2039 und führt euch zurück in das postapokalyptische Moskau.

Dort erwartet euch ein neuer Konflikt:

Die Überlebenden des Atomkriegs leben weiterhin in den Metro-Tunneln

verschiedene Fraktionen kämpfen um Macht und Kontrolle

ein neuer Krieg droht

Im Zentrum steht dabei eine drastische Entwicklung: Ein fanatischer Anführer namens Hunter hat die verfeindeten Gruppen unter einem Regime vereint.

Doch dieser „Frieden“ hat seinen Preis.

Das sogenannte Novoreich herrscht laut Leak mit Propaganda und Angst

herrscht laut Leak mit Propaganda und Angst und bereitet sich auf einen neuen, düsteren Krieg an der Oberfläche vor

© Deep Silver/4A Games

Neuer Protagonist: Der mysteriöse „Stranger“

Im Mittelpunkt der Geschichte steht offenbar eine neue Figur:

der geheimnisvolle Stranger

lebt isoliert außerhalb der Metro

wird von Albträumen verfolgt

Getrieben von seiner Vergangenheit kehrt er zurück in die zerstörte Stadt und muss sich erneut den Schrecken der Metro stellen.

Diese Perspektive deutet darauf hin, dass Metro 2039 stärker auf eine persönliche, emotionale Geschichte setzen könnte als frühere Teile.

Entwicklung für PS5, Xbox Series X|S und PC

Metro 2039 befindet sich aktuell für:

PC

PlayStation 5

Xbox Series X|S

in Entwicklung.

Schon zuvor hatten die Entwickler angekündigt, dass der neue Teil der düsterste Ableger der Reihe werden soll. Dabei sollen auch reale Erfahrungen und Eindrücke aus aktuellen Krisen in die Atmosphäre und Story eingeflossen sein.

Leak sorgt für Spannung vor der Enthüllung

Auch wenn es sich bislang nur um einen Leak handelt, passen die Details gut zur bisherigen Ausrichtung der Metro-Reihe.

Typisch für die Serie sind:

bedrückende Atmosphäre

moralisch graue Konflikte

starke Story-Fokussierung

Genau hier scheint Metro 2039 noch einmal nachzulegen.

Erste Hinweise machen Lust auf mehr

Der Leak liefert zwar noch kein vollständiges Bild, gibt aber bereits einen vielversprechenden Ausblick auf die Story von Metro 2039.

Besonders spannend:

neue Hauptfigur

politisch geprägte Handlung

düsterer als je zuvor

Ob sich die Details bestätigen, wird sich bereits in wenigen Tagen zeigen, wenn 4A Games das Spiel offiziell vorstellt.