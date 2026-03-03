Highguard wird noch im Monat abgeschaltet – was das für Spieler heißt

Für Fans von Online-Action ist das die nächste bittere Abschiedsmeldung: Highguard wird noch in diesem Monat dauerhaft abgeschaltet. Damit endet der Support für den Titel komplett, inklusive Serverbetrieb und Online-Funktionen, die für das Spiel essenziell sind.

Wer Highguard aktuell noch regelmäßig zockt, sollte die verbleibende Zeit nutzen, um offene Ziele abzuschließen, Mitspielende ein letztes Mal zu treffen und Erinnerungsclips zu sichern. Mit dem Shutdown verschwindet das Spiel in der Praxis aus dem Alltag, weil ohne Server keine regulären Matches mehr möglich sind.

Abschaltung und Auswirkungen auf das Spiel

Was bedeutet das Server-Aus für Highguard konkret? Mit der dauerhaften Abschaltung sind Multiplayer-Partien, Matchmaking und sämtliche servergebundene Features nicht mehr verfügbar. Je nachdem, wie Highguard technisch aufgebaut ist, können auch Fortschritt, Ranglisten und freigeschaltete Inhalte betroffen sein, wenn diese nicht lokal gespeichert werden.

Für viele ist genau das der Knackpunkt: Online-Spiele leben von ihrer Community, kurzen Queue-Zeiten und aktiven Updates. Wenn diese Basis wegfällt, ist Highguard nicht einfach nur ein Titel, der keine neuen Inhalte mehr bekommt, sondern faktisch ein Spiel, das nicht mehr spielbar ist, wie es ursprünglich gedacht war.

Wenn du noch offene Aufgaben hast, lohnt sich jetzt ein letzter Blick in die täglichen und wöchentlichen Aktivitäten. In vielen Online-Games sind gerade diese Routinen am Ende die Dinge, die man später am meisten vermisst, weil sie den eigenen Fortschritt und die persönliche Spielgeschichte ausmachen.

Was du jetzt noch erledigen solltest

Welche Dinge solltest du vor der Abschaltung sichern? Auch wenn nicht jedes Detail von Spiel zu Spiel identisch ist, gibt es ein paar typische To-dos, die sich vor einem Shutdown fast immer lohnen. So stellst du sicher, dass dir wenigstens deine wichtigsten Erinnerungen bleiben und du nicht erst am letzten Tag in Hektik gerätst.

Mach Screenshots und Videos von Highlights, Builds, Erfolgen und deinen liebsten Loadouts.

Prüfe, ob es eine Möglichkeit gibt, Profilinfos oder Statistiken zu exportieren oder zumindest zu dokumentieren.

Gib verbleibende Ingame-Währungen sinnvoll aus, falls der Shop bis zur Abschaltung aktiv bleibt.

Verabrede dich mit Freunden oder deiner Gruppe für eine letzte Session, bevor die Server offline gehen.

Notiere dir Namen von Mitspielenden oder Communities, mit denen du in Kontakt bleiben willst.

Gerade der Punkt mit Ingame-Währung ist wichtig: Wenn Highguard nach der Abschaltung nicht mehr nutzbar ist, bringt dir ein Restguthaben nichts mehr. Wer noch etwas übrig hat, kann es oft wenigstens in Cosmetics oder Komfort-Upgrades stecken, um die letzten Matches so zu spielen, wie man es am liebsten mag.

Abschied von Highguard und die nächste Station

Wie geht es nach dem Ende von Highguard weiter? Für die Community heißt das vor allem: umorientieren. Manche Gruppen wechseln geschlossen zu einem ähnlichen Online-Spiel, andere bleiben über Discord und Co. verbunden und suchen sich etwas Neues für gemeinsame Abende. Wenn Highguard bei dir ein fester Treffpunkt war, ist es völlig normal, dass sich das wie ein harter Cut anfühlt.

Wenn du Highguard mochtest, kann es helfen, gezielt nach Spielen mit ähnlichem Fokus zu schauen, also vergleichbarem Teamplay, ähnlichem Tempo oder einem vertrauten Progressionssystem. So bleibt das Spielgefühl zumindest teilweise erhalten, auch wenn der konkrete Titel verschwindet.

Wie stehst du zum Shutdown von Highguard und was war dein prägendster Moment im Spiel? Schreib es gern in die Kommentare.