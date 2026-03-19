Starfield für PS5 startet stark – Premium Edition klettert in Vorbesteller-Charts

PlayStation-5-Fans haben offenbar nicht lange gefackelt: Kaum ist klar, dass Bethesdas Sci-Fi-Rollenspiel Starfield endlich auf Sonys Konsole landet, schießt der Titel im PlayStation Store bereits in den Vorbesteller-Charts nach oben. Besonders auffällig ist dabei, dass nicht nur die Standardversion gefragt ist, sondern vor allem die teurere Premium Edition.

Damit bekommt ein Spiel, das 2023 als großes Prestigeprojekt für PC und Xbox Series gestartet ist, auf PS5 einen zweiten Frühling. Und das nach rund zweieinhalb Jahren Wartezeit, in denen Starfield auf PlayStation offiziell lange kein Thema war.

Starfield stürmt die Vorbesteller-Charts im PlayStation Store

Wie stark ist Starfield direkt nach der PS5-Ankündigung gestartet? Bereits wenige Tage nach der Bestätigung der PS5-Version steht Starfield im PlayStation Store in den Vorbesteller-Rankings weit oben. In den US-Charts liegt die Premium Edition aktuell auf Platz 3, während die Standardversion auf Platz 6 zu finden ist.

Genaue Vorbestellerzahlen sind zwar nicht öffentlich, aber diese Platzierungen sprechen eine klare Sprache: Viele wollten offenbar nicht länger warten, bis das ehemals reine Xbox-Konsolenprojekt endlich auch auf PS5 spielbar ist.

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Interessant ist auch der Kontext: Starfield war zum Launch nicht unumstritten und kommt auf Steam derzeit nur auf gemischte Nutzerwertungen. Trotzdem scheint die Neugier auf PlayStation groß genug zu sein, um das Spiel kurz nach der Ankündigung direkt in die Spitzengruppe der Vorbestellungen zu katapultieren.

Release-Termin, Update und neue Erweiterung im Paket

Wann erscheint Starfield für PS5 und was steckt in der Veröffentlichung? Bethesda hat den PS5-Release für den 7. April 2026 bestätigt. Parallel dazu sollen auch das Free-Lanes-Update sowie die Erweiterung Terran Armada erscheinen. Damit wird die PlayStation-Version nicht einfach nur ein verspäteter Port, sondern kommt zeitgleich mit frischen Inhalten.

Das Grundspiel ist bereits seit September 2023 für PC und Xbox Series erhältlich. Für PS5-Fans bedeutet das: ein langer Anlauf, aber dafür ein deutlich ausgebauteres Gesamtpaket als zum ursprünglichen Release.

Wer direkt zum Start möglichst viel Content mitnehmen will, greift offenbar zur Premium Edition. Diese enthält beide Erweiterungen: Shattered Space sowie Terran Armada. Genau das scheint ein Hauptgrund zu sein, warum die Premium Edition auf PlayStation aktuell besser läuft als die Basisversion.

Warum gerade die Premium Edition so gefragt ist

Welche Gründe sprechen für die hohe Nachfrage nach der Komplettversion? Der Trend ist klar: Viele wollen Starfield auf PS5 nicht nur ausprobieren, sondern gleich in der umfangreichsten Variante erleben. Die Premium Edition bündelt die bislang wichtigsten Zusatzinhalte und dürfte damit für alle attraktiv sein, die Starfield erst jetzt zum ersten Mal spielen und nicht später erneut zur Kasse gebeten werden möchten.

Gerade bei einem riesigen Open-World-RPG mit langen Spielzeiten ist das ein nachvollziehbarer Kaufimpuls. Wer sich auf das Universum einlässt, möchte häufig direkt die volle Bandbreite an Quests, Gebieten und Systemen haben, statt sich erst nach dem Abspann mit Erweiterungen zu beschäftigen.

Zusätzlich schwingt bei vielen sicher auch ein bisschen Historie mit: Nach Microsofts Bethesda-Übernahme war die Xbox-Exklusivität von Starfield ein Statement. Umso größer ist jetzt der Reiz, den Titel endlich auf der eigenen Konsole zu sehen, samt Verbesserungen und Erweiterungen, die in den letzten Jahren nachgereicht wurden.

Werdet ihr Starfield auf PS5 vorbestellen, oder wartet ihr erst Reviews und Technik-Checks ab? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.